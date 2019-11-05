В магазинах Билайн стали чаще покупать фитнес-трекеры и детские смарт-часы

Розничная сеть Билайн стала продавать больше носимых устройств. В 3 квартале 2019 года продажи этой категории по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли в 2,5 раза в количественном исчислении и в 1,7 раза в денежном. Чаще всего покупали устройства Xiaomi, Honor, JET, Geozon и Кнопка жизни.

Среди умных устройств лидерами продаж в магазинах Билайн стали фитнес-трекеры. На втором месте детские смарт-часы, которые помогают определить местоположение ребенка. Третье место заняли взрослые смарт-часы.

Самый большой рост продаж зафиксирован у взрослых смарт-часов. Их популярность в 3 квартале выросла в 4 раза по сравнению с 3 кварталом прошлого года. Фитнес-трекеры стали покупать в 3 раза чаще, продажи детских смарт-часов выросли в 1,8 раза.

Исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский: «Продажи носимых устройств в 2019 году в каждом квартале выше, чем в аналогичные периоды прошлого года. На популярность этих устройств повлияло расширение ассортимента, рост спроса у клиентов и сезонные факторы. В первом квартале в продажах умных устройств лидировали детские часы с геолокацией, а в 3 квартале в теплый сезон на первое место вышли фитнес-трекеры. Этот дополнительный ассортимент помогает нам развивать концепцию супермаркета цифровых услуг и привлекать в магазины новых клиентов».

Сейчас в магазинах Билайн кроме мобильных устройств и аксессуаров можно купить программное обеспечение для домашнего компьютера и смартфонов, подписки на онлайн-кинотеатры, видеоприставки и видеоигры и другие сервисы и продукты.