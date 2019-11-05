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Новости Казани и РТ

14:27, 05.11.2019
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21:05, 05.11.2019
«И никто не остановился»: под Казанью машина слетела с дороги и сделала «сальто»
20:45, 05.11.2019
Жителя Татарстана осудили за оскорбление начальника ГИБДД
20:23, 05.11.2019
Наталия Фишман прогнозирует приток молодежи в Казань
19:23, 05.11.2019
В Казани продлили ограничение движения на двух улицах
18:33, 05.11.2019
«Пешком быстрее, парни»: сегодня пробки в Казани достигли 9 баллов
18:31, 05.11.2019
В следующем году россияне будут отдыхать 118 дней
18:16, 05.11.2019
Если вы сможете без ошибок пройти этот тест, то вы действительно гений!
17:55, 05.11.2019
В квартире Зеленодольска 10 дней лежали трупы
15:53, 05.11.2019
В Казанском хостеле мужчина пытался изнасиловать беременную женщину
15:32, 05.11.2019
«Газпром межрегионгаз Казань» оставил без газа школу, ФАП и квартиры
15:32, 05.11.2019
Вместе с главой Следкома Челнов под уголовное дело попали двое его подчиненных
15:12, 05.11.2019
Чуть под колеса не попала! В Казани двери троллейбуса защемили пассажирку
14:37, 05.11.2019
Пропал из виду. Следком выяснит обстоятельства гибели 6-летнего ребенка в Челнах
14:35, 05.11.2019
В магазинах Билайн стали чаще покупать фитнес-трекеры и детские смарт-часы
14:20, 05.11.2019
Уходила и возвращалась. В РТ мужчина зарезал спящего любовника своей девушки
13:56, 05.11.2019
Держитесь покрепче. Жителей Татарстана предупреждают об усилении ветра
13:30, 05.11.2019
Большой брат следит. Татарстан на первом месте в стране по числу дорожных камер
12:14, 05.11.2019
«На свой народ нельзя плевать»: казанец посвятил песню бане в Дербышках
11:51, 05.11.2019
В МЧС РТ назвали число пострадавших от сегодняшнего пожара в Казани
11:50, 05.11.2019
Два ножевых в сердце. В Нижнекамске мужчина зарезал родного отца
11:34, 05.11.2019
Массовое ДТП в Челнах: столкнулись грузовик, три легковушки и автобус
10:49, 05.11.2019
Люди просили о помощи: сегодня утром в Казани загорелась многоэтажка
10:48, 05.11.2019
«Эксперт РА» повысило прогноз по рейтингу банка «Открытие» на более позитивный
10:46, 05.11.2019
Завтра в двух районах Казани отключат свет
10:10, 05.11.2019
Покурил на чердаке. В Татарстане в пожаре погиб мужчина
09:12, 05.11.2019
Прости меня, пожалуйста. «Инстасамка» объяснила причины отмены концерта в Казани
07:13, 05.11.2019
В Казани крановщика парализовало на 50-метровой высоте
05:48, 05.11.2019
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05:20, 05.11.2019
Ошибка на полмиллиона. В РТ бабушка отнесла в храм деньги, выданные ей по ошибке
04:46, 05.11.2019
«Разбегались тут». На окраине Казани засняли семейство лосей
18:38, 04.11.2019
Синоптики Татарстана предвещают гололед и сильный ветер
16:00, 04.11.2019
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15:24, 04.11.2019
Казанцы остались недовольны выступлением певицы МакSим
15:06, 04.11.2019
В Татарстане госпитализировали 15-ти летнюю пассажирку после ДТП
13:43, 04.11.2019
В Казани отменили концерт «Инстасамки»
12:23, 04.11.2019
Ночью в Татарстане по дороге в аэропорт произошло сильное ДТП
09:23, 04.11.2019
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08:44, 04.11.2019
Сегодня из-за крестного хода в Казани перекрывают движение на части улиц
08:27, 04.11.2019
Крупное ДТП с автовозом произошло в Татарстане
18:15, 03.11.2019
Конфликт со стрельбой произошел в Приволжском районе Казани
17:00, 03.11.2019
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15:40, 03.11.2019
В России орудует странный «супергерой». Он планирует акцию в Казани
14:44, 03.11.2019
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13:57, 03.11.2019
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В магазинах Билайн стали чаще покупать фитнес-трекеры и детские смарт-часы

Bчера, 14:35 2 Автор: prokazan.ru

Розничная сеть Билайн стала продавать больше носимых устройств. В 3 квартале 2019 года продажи этой категории по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли в 2,5 раза в количественном исчислении и в 1,7 раза в денежном. Чаще всего покупали устройства Xiaomi, Honor, JET, Geozon и Кнопка жизни.

Среди умных устройств лидерами продаж в магазинах Билайн стали фитнес-трекеры. На втором месте детские смарт-часы, которые помогают определить местоположение ребенка. Третье место заняли взрослые смарт-часы.

Самый большой рост продаж зафиксирован у взрослых смарт-часов. Их популярность в 3 квартале выросла в 4 раза по сравнению с 3 кварталом прошлого года. Фитнес-трекеры стали покупать в 3 раза чаще, продажи детских смарт-часов выросли в 1,8 раза.

Исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом» Юрий Смагаринский: «Продажи носимых устройств в 2019 году в каждом квартале выше, чем в аналогичные периоды прошлого года. На популярность этих устройств повлияло расширение ассортимента, рост спроса у клиентов и сезонные факторы. В первом квартале в продажах умных устройств лидировали детские часы с геолокацией, а в 3 квартале в теплый сезон на первое место вышли фитнес-трекеры. Этот дополнительный ассортимент помогает нам развивать концепцию супермаркета цифровых услуг и привлекать в магазины новых клиентов».

Сейчас в магазинах Билайн кроме мобильных устройств и аксессуаров можно купить программное обеспечение для домашнего компьютера и смартфонов, подписки на онлайн-кинотеатры, видеоприставки и видеоигры и другие сервисы и продукты.

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комментарии

Горожанин
0
05 ноября 2019
20:03
Отвратительный сервис по обслуживанию клиентов. Никому нерекомендую салоны билайн в городе Казани. Ничего в них непокупайте замучаетесь в случае чего с обменом и возвратом!!!
Горожанин
0
05 ноября 2019
23:54
Удобная штука, сунул ребёнку в карман часы и знаешь в какой он магазин за чипсами бегает и послушать как он ими хрустит. Ну и кнопка сос и телефон на всякий, и контроль звонков 100%.

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