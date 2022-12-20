Врачи «СберЗдоровья» отвечают на нешуточные вопросы родителей: пора ли забыть о горчичниках и что делать, если ребенок лизнул качели?

Для многих родителей актуален вопрос: делать ли прививку от гриппа в 2022 году. Их также волнует, что делать, если ребенок лизнул качели и прилип и насколько верно мнение, что пора забыть о горчичниках при лечении ОРВИ. Разбираем распространенные вопросы родителей вместе с врачами СберЗдоровья*.

Вакцина от гриппа: делать прививку в 2022 или нет?

Кажется, что за последние пару лет мы увидели вообще все, и сезон гриппа уже не кажется чем-то страшным. В связи с этим возникает, казалось бы, резонный вопрос — А нужно ли вакцинироваться?

Насколько опасно заболевание

Сезонный грипп — острая респираторная инфекция, которую вызывают вирусы гриппа. Заболевание сопровождается лихорадкой, кашлем, головной и мышечной болями, болью в горле и насморком, а также общим недомоганием. Большинство людей выздоравливают за пару недель, но иногда грипп приводит к развитию серьезных осложнений или даже к летальному исходу.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно по всему миру регистрируется до 5 млн случаев тяжелого течения болезни и до 650 тыс. смертей от респираторных заболеваний.

Зачем вообще прививаться от гриппа

Несмотря на то, что вирус гриппа постоянно мутирует, вакцинация остается эффективным и безопасным способом профилактики. Ученые учли особенности вируса, и ежегодно действующее вещество вакцины меняется в соответствии с прогнозами ВОЗ — какие антигены нужны в конкретном сезоне.

Какую вакцину выбрать

Подойдет любая доступная вам вакцина. К сожалению, импортных вакцин в грядущем сезоне в России ждать не стоит, но можно привиться отечественными препаратами.

Когда и где можно вакцинироваться

Вакцинация от гриппа показана всем, начиная с шести месяцев. В первые полгода жизни малыша защищает мамин иммунитет (если она привита) и наличие прививки у окружающих его взрослых.

Привиться от гриппа можно в поликлинике, к которой вы прикреплены, детей вакцинируют в школах и детских садах. Вакцинироваться можно с сентября по декабрь, и чем раньше — тем лучше.

Важно помнить, что прививки нельзя делать в период острых инфекционных заболеваний и обострения хронических болезней. Сначала лучше дождаться выздоровления или стойкой ремиссии.

Что будет, если этого не сделать

Даже если у вас сильный иммунитет (вы не болели гриппом ли переносили его в легкой форме), вы можете заразить людей, которые входят в группу риска развития осложнений. Например, пожилых родственников. Поэтому вакцинироваться все-таки нужно.

У меня аллергия — безопасно ли мне вакцинироваться?

Вакцинация от гриппа может быть противопоказана людям с аллергией на яйца, потому что вакцины от гриппа могут содержать следы основного белка куриного яйца (овальбумина). Если в вакцине овальбумин содержится в дозировке <0,12 мкг/мл, вакцинироваться аллергикам можно.

Отечественные вакцины могут содержать до 1 мкг овальбумина на дозу, и точное количество вещества производители не указывают. Поэтому если у вас аллергия на куриный белок, безопаснее выбрать импортный препарат.

Почему пора забыть о горчичниках?

По легенде, Гиппократ использовал горчичные компрессы для лечения проблем с легкими. С тех пор прошло более двух тысяч лет, а горчичники до сих пор используют для борьбы с простудными заболеваниями, болями в мышцах и суставах. Казалось бы, план надежный, как швейцарские часы. Но у доказательной медицины другое мнение.

Почему люди вообще лечатся горчицей

В составе горчицы есть аллилизотиоцианат — органическое вещество, которое вызывает ощущение жжения на коже. Если верить сторонникам народной медицины, такой жгучий эффект помогает бороться с признаками простуды, пневмонии, бронхита и некоторыми видами боли. Происходит это за счет усиления кровообращения и разогрева мышц.

Помогают ли горчичники на самом деле

Тепло от горчичника действительно может улучшить самочувствие. Однако на практике телу не важно, положили его под одеяло или обклеили разогревающими пакетиками с горчицей. А в случае с болью в мышцах эффект будет незначительным и недолгим.

Боли в суставах чаще всего связаны с ревматоидным артритом (хроническим воспалительным заболеванием суставов) остеоартрозом — когда хрящевая ткань постепенно разрушается, и затем патологический процесс переходит на кости и околосуставные структуры. При остеоартрозе тепло вообще не работает, но при ревматоидном артрите оно может расслабить мышцы. При этом подойдет ли для согревания горчичник — можно только гадать.

Также у современной науки нет убедительных доказательств, что горчичники хоть как-то влияют на течение болезней дыхательных путей и легких. Вероятно, поэтому ни горчичник, ни другие согревающие приспособления не входят в рекомендации по лечению простуды, гриппа или бронхита.

Кроме того, простудные заболевания вызывают респираторные вирусы. Они размножаются в слизистых дыхательных путей, и плохая новость для поклонников горчичников в том, что против большинства таких вирусов пока не существует действительно эффективных лекарственных средств.

Могут ли горчичники навредить

Еще как могут. Горчичники — растительный препарат. При этом точно неясно, сколько в нем действующего вещества, и врачи просто напросто не знают, насколько применение горчичников безопасно.

При этом горчичники могут вызывать:

Химические ожоги

За это стоит благодарить тот самый аллилизотиоцианат. Например, в 2017 году ученые сообщили о женщине с остеоартритом, которая наносила горчичную пасту на колено более 24 часов и получила ожог второй степени. В другом отчете того же года сообщалось о женщине, которая смешала горчичный порошок, мед и воду, нанесла эту пасту на кожу и тоже получила ожоги второй степени.

Фитодерматит

Воспалительные изменения кожи могут появиться через несколько часов после контакта с некоторыми растениями, в том числе — с порошком горчицы.

Ребенок лизнул качели и прилип. Что делать?

Простая инструкция для родителей

Ситуация насколько комичная, настолько неприятная. Поэтому всегда лучше заранее рассказать ребенку, что будет, если лизнуть качели и другие металлические предметы зимой. Но если профилактические беседы не дошли до адресата вовремя, врач-педиатр “СберЗдоровья” Ольга Кирина расскажет, как быть.

Шаг 1. Отогрейте язык

Сделать это можно теплой водой — полейте ей на язык и быстро отлепите от предмета, пока они снова не примерзли друг к другу. Если воды под рукой нет, активно подышите на то место, которым язык прилип — он отлипнет под воздействием теплого дыхания.

Шаг 2. Обработайте боевое ранение

По приходу домой сполосните рот водой и однократно обработайте пораженный участок хлоргексидином. Если ребенок жалуется на боль, дайте ему обезболивающее в дозировке по возрасту.

Шаг 3. Подождите, пока язык заживет

Если ребенок просидел с прилипшим языком к качелям слишком долго, может повредиться слизистая и обморозиться кончик языка. В этом случае лучше на несколько дней исключить из рациона соленое и острое, слишком горячее и холодное. После еды рекомендуется обрабатывать язык хлоргексидином.

Когда идти к врачу

Вести ребенка к педиатру сразу после отлепления от металла не нужно. Консультация врача необходима, если после инцидента язык не заживает, боль усиливается, поднялась температура и появилась слабость. Но к счастью, так бывает редко.

*СберЗдоровье — интернет-сервис для поиска и подбора врачей частных медицинских учреждений, вызова специалиста на дом, телемедицины, дистанционного мониторинга и ветеринарных услуг.