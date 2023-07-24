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Минниханов против? Отца пятерых детей из Татарстана не хотят возвращать из зоны СВО

Отца пятерых детей власти Татарстана не хотят возвращать из зоны СВО
Минниханов против? Отца пятерых детей из Татарстана не хотят возвращать из зоны СВО

Демьянова Ирина

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В октябре 2022 года по решению Генштаба РФ, отцы, имеющие 3 и более детей до 16 лет, должны освобождаться от мобилизации. Сейчас в зоне СВО служит отец пятерых детей из Елабуги. Когда уходил на службу у Вячеслава было двое родных детей, в процессе — появилось еще трое — теперь они официально находятся под его попечением. Но возвращать из зоны СВО в Республику его никто не спешит. Почему сейчас почти единственный выход — это суд, в материале PROKAZAN.

Автор фото: Ирина Демьянова

Было двое детей — стало пятеро

В 2022 году Вячеслава Демьянова мобилизовали из Елабуги для службы в зоне СВО. Официально, на тот момент,у него было только двое родных детей, но еще трое находились под его полным обеспечением — на иждивении. Всем детям нет 16 лет. Однако 36-летнего Вячеслава всё равно забрали — по закону учитывались только те дети, которые были записаны в паспорте.

В марте 2023 года мужчина уладил все формальности и усыновил еще троих детей от первого брака своей супруги, но ситуация не изменилась. Супруга Демьянова высказалась, что ключевая проблема — нежелание призывной комиссией возвращать мужчину из зоны СВО.

Указом замминистра обороны действующие военные имеют право на увольнение, если у них более 3 несовершеннолетних детей.

«У военкомата свои правила. Они, на мой взгляд, искажают факты, говорят, что мы их компрометируем. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о престиже многодетных семей, о том, что многодетные семьи необходимо всячески поддерживать, однако власти нашей Республики имеют своё мнение на этот счет», — делится важными подробностями жена мобилизованного Ирина.

1 июня, в День защиты детей, Владимир Путин заявлял, что поддержка многодетных семей — важнейшая задача государства, от которой зависит будущее страны.

Прокуратура Елабуги на запрос PROKAZAN на момент выхода публикации не ответили.

Ирина не отчаялась и дошла до Минобороны России. Там женщину перенаправили в Центральный военный округ, где поддержали супругу и её мужа.

Кроме того, многодетная мама обращалась к Президенту России, к Уполномоченному по правам человека России и Татарстана, уполномоченному по правам ребенка России, Депутатам Госдумы Нине Останиной, Леониду Слуцкому, Олегу Нилову, Артему Метелеву, Юрию Синельщикову и к другим депутатам. По ее словам, везде ее поддерживали и писали депутатские запросы в различные ведомства: от Генпрокуратуры до генштаба Минобороны РФ.

«К нам на встречу пошла комиссия по мобилизации Елабужского района, мы попробовали направить ходатайство за подписью местной призывной комиссии на имя командира военной части. Также, с помощью депутата городского совета Елабуги Ильшата Шаймуратова, вышли на командира военной части с предложением обмена на другого бойца. В военной части пошли навстречу и вошли в положение, супруга отпускают, нужно лишь уладить формальности — подписать ходатайство от комиссии по мобилизации Татарстана, так как это обязательный документ для подготовки к увольнению. Но они отказываются его подписывать», — говорит Ирина.

Автор фото: Ирина Демьянова

Кто виноват и что делать?

«В основном все поддерживают. Обещают на контроль взять. Запросы идут в военкомат Республики, а оттуда приходит отказ. Из Центрального военного округа мне звонят. Удивляются, что вопрос до сих пор не решился. На нашей стороне военный округ, но положительного исхода нет», — рассказывает супруга.

Стоит отметить, что в октябре 2022 года Генштаб РФ направил командующим округами памятку о том, кому и на каком основании нужно давать отсрочку.

Там четко прописаны пункты про наличие детей. Отсрочку могут получить отцы, у которых на иждивении три и более детей до 16 лет. Сейчас же у Вячеслава 5 детей и он является многодетным отцом. Логично, что многодетного отца должны вернуть из зоны СВО. Но логика не всегда работает, когда речь идет о бюрократии.

«Решением призывной комиссии по мобилизации граждан Республики Татарстан от 5 мая 2023 года в удовлетворении ходатайства призывной комиссии Елабужского муниципального района о досрочном увольнении и предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации младшему сержанту Демьянову Вячеславу Валерьевичу отказано», — сообщил временно исполняющий обязанности военного комиссара Республики Татарстан полковник Алексей Денькин.

Тут стоит отметить и некую коллизию, связанную с правоприменением. Директивы Минобороны должны выполняться структурными подразделениями — военкоматами, но не призывной комиссией, ибо последняя — это коллегиальный орган субъекта федерации и не относится к Минобороны.

В ответ на запрос председателя Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявили, что ведомственные акты на призывные комиссии распространяться не могут.

Также Бурдинский отметил, что высшим должностным лицом призывной комиссии региона является глава — в случае с Татарстаном Раис Рустам Минниханов. Значит за решения комиссии отвечает в любом случае лично глава Татарстана, даже если какие-то решения принимались без его участия.

Автор фото:Демьянова Ирин

С какими ещё трудностями сталкивается многодетная мать?

Многодетная мать не просто по своей прихоти просит вернуть отца с зоны СВО — она и дети нуждаются в нем. Дети скучают по отцу, утверждает Ирина.

«Дети, конечно, расстроились. Младший сын вообще долго очень плакал, месяца два-три. Потом уже более-менее всё равно привыкли. Дочка, конечно, до сих пор не понимает, что происходит. Ей четыре годика. Мы ей объясняем, что папа на работу уехал. Но она всё равно постоянно спрашивает: «Где папа, почему так долго?» Фотографии показываем, где он в военной форме», — рассказывает Ирина.

Ситуацию осложняют и проблемы со здоровьем у детей. Да и сама Ирина нуждается в медицинском обследовании, но пройти она его не может, так как не с кем оставить детей.

«Средний сын занимается по адаптированной программе в школе, очень часто болеет, зимой ему была сделана операция по удалению аденоидов, после которой он месяц болел и находился дома. Проблемы с обучением, которые и без того были, усугубились. Сейчас он остается повторно в 4 классе из-за неуспеваемости. В январе с дочкой лежали в больнице с воспалением ушек — отитом», — делится Ирина.

По ее словам, старшие дети в это время были вынуждены жить дома одни. У младшего сына также имеются проблемы со здоровьем, с ЖКТ. На фоне нервного стресса у многодетной матери также обострились проблемы со здоровьем. В январе была выявлена крапивница на фоне нервного стресса, была угроза отека квинке, врач настаивал на госпитализации, из-за детей, которых не на кого оставить, она была вынуждена отказаться от госпитализации, на свой страх и риск. Хорошо, что обошлось. Также, усугубились и ее заболевания сердца. У Ирины аневризма межпредсердной перегородки, блокада правой ножки пучка гиса, начальные признаки сердечной недостаточности, со слов врачей в ближайший год-два ее состояние может ухудшиться.

Автор фото: Демьянова Ирина

Многодетных отцов возвращают в семьи в других регионах

В других регионах России практика возращения с зоны СВО многодетных отцов существует. Такие прецеденты были в Забайкальском крае, Челябинске, Волгограде и других субъектах России.

Еще в октябре 2022 года депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов отмечал, что мобилизованных мужчин с тремя и более несовершеннолетними детьми должны вернуть домой. По его словам, контроль за каждым отдельным случаем будет вестись парламентариями.

На что может рассчитывать Ирина и ее семья в столь тяжелой ситуации?

«В сложившейся ситуации Ирине необходимо обратиться к гражданскому или семейному юристу, который составит иск. История сложная, в ней много «но» и много «если». В первую очередь нужно снарядиться целой командой профессиональных адвокатов, юристов. Идёт нарушение гражданских и семейных прав», — считает адвокат Станислав Боровских.

Несмотря на сложность ситуации, Ирина не опускает руки и идёт до конца. Сейчас она вместе с юристом подготовили иск. Суд состоится 31 июля.

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