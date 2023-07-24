Минниханов против? Отца пятерых детей из Татарстана не хотят возвращать из зоны СВО

Отца пятерых детей власти Татарстана не хотят возвращать из зоны СВО

В октябре 2022 года по решению Генштаба РФ, отцы, имеющие 3 и более детей до 16 лет, должны освобождаться от мобилизации. Сейчас в зоне СВО служит отец пятерых детей из Елабуги. Когда уходил на службу у Вячеслава было двое родных детей, в процессе — появилось еще трое — теперь они официально находятся под его попечением. Но возвращать из зоны СВО в Республику его никто не спешит. Почему сейчас почти единственный выход — это суд, в материале PROKAZAN.

Автор фото: Ирина Демьянова

Было двое детей — стало пятеро

В 2022 году Вячеслава Демьянова мобилизовали из Елабуги для службы в зоне СВО. Официально, на тот момент,у него было только двое родных детей, но еще трое находились под его полным обеспечением — на иждивении. Всем детям нет 16 лет. Однако 36-летнего Вячеслава всё равно забрали — по закону учитывались только те дети, которые были записаны в паспорте.

В марте 2023 года мужчина уладил все формальности и усыновил еще троих детей от первого брака своей супруги, но ситуация не изменилась. Супруга Демьянова высказалась, что ключевая проблема — нежелание призывной комиссией возвращать мужчину из зоны СВО.

Указом замминистра обороны действующие военные имеют право на увольнение, если у них более 3 несовершеннолетних детей.

«У военкомата свои правила. Они, на мой взгляд, искажают факты, говорят, что мы их компрометируем. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о престиже многодетных семей, о том, что многодетные семьи необходимо всячески поддерживать, однако власти нашей Республики имеют своё мнение на этот счет», — делится важными подробностями жена мобилизованного Ирина.

1 июня, в День защиты детей, Владимир Путин заявлял, что поддержка многодетных семей — важнейшая задача государства, от которой зависит будущее страны.

Прокуратура Елабуги на запрос PROKAZAN на момент выхода публикации не ответили.

Ирина не отчаялась и дошла до Минобороны России. Там женщину перенаправили в Центральный военный округ, где поддержали супругу и её мужа.

Кроме того, многодетная мама обращалась к Президенту России, к Уполномоченному по правам человека России и Татарстана, уполномоченному по правам ребенка России, Депутатам Госдумы Нине Останиной, Леониду Слуцкому, Олегу Нилову, Артему Метелеву, Юрию Синельщикову и к другим депутатам. По ее словам, везде ее поддерживали и писали депутатские запросы в различные ведомства: от Генпрокуратуры до генштаба Минобороны РФ.

«К нам на встречу пошла комиссия по мобилизации Елабужского района, мы попробовали направить ходатайство за подписью местной призывной комиссии на имя командира военной части. Также, с помощью депутата городского совета Елабуги Ильшата Шаймуратова, вышли на командира военной части с предложением обмена на другого бойца. В военной части пошли навстречу и вошли в положение, супруга отпускают, нужно лишь уладить формальности — подписать ходатайство от комиссии по мобилизации Татарстана, так как это обязательный документ для подготовки к увольнению. Но они отказываются его подписывать», — говорит Ирина.

Автор фото: Ирина Демьянова

Кто виноват и что делать?

«В основном все поддерживают. Обещают на контроль взять. Запросы идут в военкомат Республики, а оттуда приходит отказ. Из Центрального военного округа мне звонят. Удивляются, что вопрос до сих пор не решился. На нашей стороне военный округ, но положительного исхода нет», — рассказывает супруга.

Стоит отметить, что в октябре 2022 года Генштаб РФ направил командующим округами памятку о том, кому и на каком основании нужно давать отсрочку.

Там четко прописаны пункты про наличие детей. Отсрочку могут получить отцы, у которых на иждивении три и более детей до 16 лет. Сейчас же у Вячеслава 5 детей и он является многодетным отцом. Логично, что многодетного отца должны вернуть из зоны СВО. Но логика не всегда работает, когда речь идет о бюрократии.

«Решением призывной комиссии по мобилизации граждан Республики Татарстан от 5 мая 2023 года в удовлетворении ходатайства призывной комиссии Елабужского муниципального района о досрочном увольнении и предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации младшему сержанту Демьянову Вячеславу Валерьевичу отказано», — сообщил временно исполняющий обязанности военного комиссара Республики Татарстан полковник Алексей Денькин.

Тут стоит отметить и некую коллизию, связанную с правоприменением. Директивы Минобороны должны выполняться структурными подразделениями — военкоматами, но не призывной комиссией, ибо последняя — это коллегиальный орган субъекта федерации и не относится к Минобороны.

В ответ на запрос председателя Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявили, что ведомственные акты на призывные комиссии распространяться не могут.

Также Бурдинский отметил, что высшим должностным лицом призывной комиссии региона является глава — в случае с Татарстаном Раис Рустам Минниханов. Значит за решения комиссии отвечает в любом случае лично глава Татарстана, даже если какие-то решения принимались без его участия.

Автор фото:Демьянова Ирин

С какими ещё трудностями сталкивается многодетная мать?

Многодетная мать не просто по своей прихоти просит вернуть отца с зоны СВО — она и дети нуждаются в нем. Дети скучают по отцу, утверждает Ирина.

«Дети, конечно, расстроились. Младший сын вообще долго очень плакал, месяца два-три. Потом уже более-менее всё равно привыкли. Дочка, конечно, до сих пор не понимает, что происходит. Ей четыре годика. Мы ей объясняем, что папа на работу уехал. Но она всё равно постоянно спрашивает: «Где папа, почему так долго?» Фотографии показываем, где он в военной форме», — рассказывает Ирина.

Ситуацию осложняют и проблемы со здоровьем у детей. Да и сама Ирина нуждается в медицинском обследовании, но пройти она его не может, так как не с кем оставить детей.

«Средний сын занимается по адаптированной программе в школе, очень часто болеет, зимой ему была сделана операция по удалению аденоидов, после которой он месяц болел и находился дома. Проблемы с обучением, которые и без того были, усугубились. Сейчас он остается повторно в 4 классе из-за неуспеваемости. В январе с дочкой лежали в больнице с воспалением ушек — отитом», — делится Ирина.

По ее словам, старшие дети в это время были вынуждены жить дома одни. У младшего сына также имеются проблемы со здоровьем, с ЖКТ. На фоне нервного стресса у многодетной матери также обострились проблемы со здоровьем. В январе была выявлена крапивница на фоне нервного стресса, была угроза отека квинке, врач настаивал на госпитализации, из-за детей, которых не на кого оставить, она была вынуждена отказаться от госпитализации, на свой страх и риск. Хорошо, что обошлось. Также, усугубились и ее заболевания сердца. У Ирины аневризма межпредсердной перегородки, блокада правой ножки пучка гиса, начальные признаки сердечной недостаточности, со слов врачей в ближайший год-два ее состояние может ухудшиться.

Автор фото: Демьянова Ирина

Многодетных отцов возвращают в семьи в других регионах

В других регионах России практика возращения с зоны СВО многодетных отцов существует. Такие прецеденты были в Забайкальском крае, Челябинске, Волгограде и других субъектах России.

Еще в октябре 2022 года депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов отмечал, что мобилизованных мужчин с тремя и более несовершеннолетними детьми должны вернуть домой. По его словам, контроль за каждым отдельным случаем будет вестись парламентариями.

На что может рассчитывать Ирина и ее семья в столь тяжелой ситуации?

«В сложившейся ситуации Ирине необходимо обратиться к гражданскому или семейному юристу, который составит иск. История сложная, в ней много «но» и много «если». В первую очередь нужно снарядиться целой командой профессиональных адвокатов, юристов. Идёт нарушение гражданских и семейных прав», — считает адвокат Станислав Боровских.

Несмотря на сложность ситуации, Ирина не опускает руки и идёт до конца. Сейчас она вместе с юристом подготовили иск. Суд состоится 31 июля.