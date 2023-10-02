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Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

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В период с января по июль 2023 года 8395 пар из Татарстана расторгли отношения. Количество разводов в республике выросло на 221 (рост составил почти 3%). Мы попытались разобраться почему растет число разводов в нашей республике и что с этим можно делать?

Развестись нельзя жить вместе

Данные ВЦИОМ за 2021 год указывают, что в России, в том числе и в Казани основными причинами разводов являются: экономические трудности (33%), несогласие и непонимание друг друга (15%) и неверность одного из супругов (14%). Так в последние годы, Татарстан столкнулся тревожным трендом — увеличением числа разводов.

По данным опроса, проведенного в телеграм-канале «Казань News», 26% считают, что браки рушатся из-за бытовухи. 20% причинами разводов называют финансовые трудности и измены. 17% уверены, что виноваты разные характеры, а 11% считают, что виноват партнер, не готовый к браку. Только 6% считают, что проблемы в отношениях из-за участия одного из супругов в ВСУ.

Что вынуждает казанцев разводиться?

Развод является процессом, который приводит к распаду семейных отношений. Он может быть вызван разнообразными причинами, как бытового характера, так и связанными с мировоззрением, религией и сексуальной совместимостью. Среди бытовых проблем, которые могут стать причиной развода, можно выделить финансовые проблемы, напряженную обстановку в семье из-за постоянных конфликтов и непонимания, отсутствие общих интересов и целей, проблемы в воспитании детей, а также недостаток времени на отношения. Из всех перечисленных факторов есть самые распространенные, которые по мнению казанского психолога Эльвиры Султановой являются главенствующими.

1 причина — психологическая незрелость

Одной из главных проблем, приводящих к разводу, стала психологическая незрелость партнеров. По словам специалиста, многие люди вступают в брак с иллюзией, что один должен закрыть все проблемы и потребности второго партнера. Но когда эти ожидания не оправдываются, возникают конфликты, которые со временем приводят к серьезным разладам в семье.

«В первую очередь, нужно научиться выстраивать отношения с самим собой. Если человек будет психологически здоров, то сможет построить с партнером крепкий брак. Но, как правило, не каждый может найти проблему в себе. Если осознанно подходить к вопросу создания семьи, то количество браков в Казани существенно сократится», — поделилась Эльвира Султанова.


Эльвира Султанова, казанский психолог

2 причина — финансовое положение

Финансовые проблемы могут стать источником конфликтов и споров внутри семьи. Партнеры могут начать обвинять друг друга в неразумных расходах или неправильном управлении финансами. Эти споры могут привести к обидам, а также создать сильные напряженные моменты в отношениях.

«В некоторых случаях женщина хочет, чтобы мужчина зарабатывал больше, чем на самом деле способен. И если он не удовлетворяет эти ожидания — это может стать источником конфликтов и недовольства, приводящему к разрыву», — отметила психолог.

Как оказалось, еще одной причиной разводов в Казани может стать участие одного из партнеров в специальной военной операции. Как выяснилось, военные, которые отправляются на фронт, часто имеют уже существующие проблемы в отношениях. Некоторые мужчины могут уходить на военную службу, чтобы доказать свою мужественность или чтобы уйти от существующих проблем в семье.

СВО может сказаться на браке?

Контракт в армии и повестка на военную службу не являются основными факторами, влияющими на отношения между супругами. Однако наблюдается, что главными факторами, которые оказывают влияние на отношения, являются общая атмосфера угнетенности и неопределенности.

«В моей практике был случай, который наглядно демонстрирует, как изменения в жизни военнослужащего могут повлиять на его близкие отношения. Женщина столкнулась с проблемами в отношениях со своим мужем, который был призван на военные действия. Приехав на короткий отпуск, он вместо того, чтобы пойти к жене, предпочел провести время с друзьями. Это стало сигналом того, что у мужчины изменились приоритеты и это вызвало конфликты в их семье», — рассказала психолог.

Психологи также подтверждают, что у многих военнослужащих, отправляющихся на фронт уже существуют проблемы в отношениях со второй половинкой. Некоторые мужчины решают пойти на военную службу, чтобы подтвердить свою мужественность, забывают про один человеческий фактор — чувства.

«Я не узнала своего мужа после приезда в Казань»: с какими проблемами может столкнуться супружеская пара из-за мобилизации

Жительница Казани Алия Каримова (героиня попросила сменить имя и фамилию, чтобы сохранить свою конфиденциальность) рассказала, как изменился ее муж после СВО:

«Мой муж уехал воевать на 3 месяца. Скажу сразу, как только он приехал обратно в Казань — я его не узнала! До этого, он был открытым и веселым человеком, и мы жили 5 лет в счастливом браке. Но теперь передо мной стоял совершенно чужой человек: он не показывал эмоции, закрылся от меня и совершенно мною не интересовался. Единственное, что он делал — играл в компьютерные игры. Спустя недолгое время, он предложил пожить отдельно, что в конечном итоге привело к разводу», — поделилась героиня.

Чтобы как-то спасти ситуацию, Алия обратилась к психологу, чтобы узнать причину такого поведения. Психолог объяснила, что у супруга обострился «подростковый период». Подтверждением такого поведения стал визит в ЗАГС, где мужчина рассказал, что причиной развода стал запрет играть в футбол. На данный момент пара разведена, но автор истории не сдается и предпринимает попытки вернуть супруга.

«Когда военный получает мужскую энергию, он оказывается в своей привычной среде “завоевателя”. Однако из-за этого закрываются чувства, ведь на поле битвы эмоции недопустимы. Представьте, сколько браков можно было бы спасти, если бы к нашим бойцам приезжали психологи и помогали справиться с зажимами после пережитого кошмара», — подытожила Алия.

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