Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Теракт в московском Crocus city hall унес не менее 143 жизней — Baza

Более 140 человек получили ранения, теракт в Crocus city hall унес не менее 143 жизней, сообщает Baza со ссылкой на собственные источники. Во время атаки в зале был как минимум один житель Татарстана, которому повезло выбраться через сцену. Мы обобщили все данные, которые известны на данный момент. СК уже задержаны все подозреваемые, которые непосредственно участвовали в теракте.

В момент теракта в зале был экс-мэр Нижнекамска Айдар Метшин

В момент теракта в зале был как минимум один житель Татарстана — экс-мэр Нижнекамска, а ныне депутат Госдумы Айдар Метшин. Он очень эмоционально высказался о произошедшем и рассказал, что выбраться ему удалось только благодаря тому, что он находился во втором ряду. Когда началась стрельба он с остальными побежал за сцену и оттуда смог выйти из здания.

Также в здании в этот день проходили соревнования по бальным танцам. Среди участников были и жители Татарстана. 12-летней девочке из Казани и ее отцу повезло больше других — их категория закончила выступать в обед, после этого отец с дочерью покинули комплекс и уехали в гостиницу.

Погибли не менее 143 человек и это не финальная цифра

По последним данным, теракт, произошедший поздно вечером в Crocus сity hall, унёс жизни не менее 143 человек, сообщает Baza. Уже обнародованы первые списки опознанных на месте трагедии тел. На месте происшествия находятся все оперативные службы Москвы, а также следователи и криминалисты.

Очевидцы сняли кадры, на которых видно, как неизвестные в камуфляжной форме врываются в концертный комплекс. На кадрах около пяти человек. Сначала они стреляют в безоружных охранников на входе, а затем заходят в концертный зал. Там концерта группы Пикник ждут тысячи людей.

Террористы бросают несколько взрывчатых устройств, затем открывают огонь по людям. В зале начинается паника и давка. Некоторые пытаются выбраться через спасательные выходы, в то время как другие пытаются забаррикадироваться, не зная, что террористы уже находятся внутри.

Через некоторое время начался пожар. На место происшествия были направлены все оперативные службы: десятки скорых помощи, пожарные расчеты и спецподразделения ОМОН и СОБР. Раненых доставляли санитарной авиацией, но из-за пробок на МКАД машины трудно преодолевали преграды. Всего более 180 человек, включая детей, были госпитализированы в больницы Москвы и области. Многие из них находятся в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями, порезами от стекла и отравлением угарным газом. Многие пострадавшие требуют не только медицинской помощи, но и психологической поддержки.

Пожарные вели битву с огнем всю ночь. Вертолеты непрерывно проливали крышу, только иногда уходя на заправку. Саперы Росгвардии вместе с кинологами обследовали парковку у здания, но взрывных устройств не обнаружили. В настоящее время эксперты-криминалисты приступили к работе. Были изъяты оружие, которым террористы открыли огонь по людям, а также бронежилеты и несколько магазинов с патронами. Все найденные предметы будут отправлены на баллистическую и дактилоскопическую экспертизу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте и проводит полный комплекс следственных действий.

Совместно с оперативными службами ФСБ и МВД России, следователи, криминалисты и эксперты в настоящее время занимаются поиском и опознанием тел погибших. По данным СМИ, расстреливали террористы людей семьями и фото с видео с места происшествия не для слабонервных. Пострадавшим вне зависимости от их прописки, уже пообещали материальную помощь.

Задержанные уже начали давать показания. Из них следует, что им обещали около 500 тысяч рублей за убийство мирных жителей. По данным СК, все подозреваемые уже задержаны.

В Татарстане появились мемориалы в память о погибших

В Татарстане уже организованы импровизированные мемориалы. Трагедия сильно потрясла жителей республики. В городах отменены все массовые мероприятия. Цветы несут в Казани к часам на Баумана, в Челнах к фонтану у мэрии. Мемориалы есть в Нижнекамске, Альметьевске, Зеленодольске и других городах.