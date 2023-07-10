Полоса препятствий на скорость и звездные гости: как прошел юбилейный десятый фестиваль по пахоте в Казани

В Казани у выставочного центра «Казань Экспо» прошел десятый юбилейный чемпионат России по пахоте. Помимо основной программы, гостей чемпионата развлекали Сергей Лазарев, зачастивший в Казань, Юлианна Караулова, Mary Gu и Хабиб.

Ежегодно с 2012 года в России проходит чемпионат по пахоте, и каждый раз в разных регионах России. Например, в 2022 году чемпионат проходил в Ленинградской области и стал лауреатом премии Russian Event Award в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма». В 2021 году фестиваль провели в Крыму.

Фото: Софья Билая / PROKAZAN

Казань стала столицей всероссийского чемпионата по пахоте

6 июля прошло открытие чемпионата в Казани. На большой сцене выступали народные коллективы, в том числе шоу-балет «Кристалл». Их танец олицетворял дружбу народов, потому что танцоры были одеты в национальные костюмы разных народов. Такое начало отражает суть соревнований, потому что в чемпионате участвуют команды разных стран, в том числе Беларуси, Казахстана и Ирана, а российских регионов-участников более 30.

Приветственное слово для команд сказали замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, первый зампредседателя комитета государственной думы по аграрным вопросам Владимир Плотников и гендиректор «Росагролизинга» — организатор чемпионата Павел Косов.

На выставке организовали огромное количество зон с активностями. Например, в зоне «Сабантуй» можно было попробовать национальную татарскую выпечку, плов, вкусный шашлык из баранины и, конечно же, чак-чак. Ещё в зоне «Сабантуя» проходил традиционный татарский бой на кушаках — куреш, творческий мастер-класс для детей по ткачеству и концерт татарских исполнителей. В небольших торговых лавочках местные хенд-мейд мастера продавали свои изделия. В зоне "Сабантуя" чувствовался истинно татарский дух.

Гонки на тракторах

Недалеко от «Сабантуя» проходило, пожалуй, самое зрелищное событие чемпионата — экстремальные гонки тракторов и "Трактор-шоу", где участники показывали свое мастерство управления трактором. На экстремальных гонках собралось самое большое количество людей, они кричали, свистели — все, как на настоящих гонках. Небольшие тракторы должны были пройти полосу препятствий и при этом финишировать первыми. Мастерство водителей люди оценивали с огромным энтузиазмом аплодисментами и криками. Отдельное внимание зрителей привлекли сами соревнования по пахооте. То, как ровно тракторы прокладывали борозды, их аккуратность в управлении, казалось бы, огромной неповоротливой техникой, вызывала только восхищение. Одним из самых запоминающихся испытаний стало следующее действо: трактористы должны были провезти баллон с песком, не потеряв при этом ни грамма от груза.

В соревнованиях по пахоте первое место занял Ирек Галиев из Татарстана, второе — Виктор Кудинов из Орловской области, третье — Сергей Митрофанов из Мордовии. В трактор-шоу чемпионом стал Сергей Сергейчев из Саратовской области, а Алексей Филипов из Кемеровской области и Андрей Савченко из Свердловской области заняли второе и третье места соответственно.

Фото: Софья Билая / PROKAZAN

Создали курортные условия для животных

Выставка сельскохозяйственной техники впечатляла своими размерами: более 30 предприятий приехали показать свои передовые разработки, у каждого из них были свои активности для привлечения посетителей. Так, например, Воронежский завод «АгроТехМаш» уже не первый раз участвует в выставочной части чемпионата.

«Посещаем этот форум уже восьмой год подряд. В этом году приехали со своей передовой топовой моделью — мобильной зерносушилкой АТМ-34, и у нас её уже купили, обратно в Воронеж не везти, — смеётся Владимир. — Казанская выставка очень хорошо организована, все чётко и без косяков. Приятно общаться с местными, все очень радушные, подходят, что-то спрашивают. Нравится нам в Казани».

Фото: Софья Билая / PROKAZAN

У стенда предприятия «ГомСельМаш» была своя сцена, на которой выступали творческие коллективы, а в один из промежутков между выступлениями они устроили шоу «Сладкий урожай»: из сельхозтехники посыпались конфеты. Конечно же, все внимание детей было приковано к ним.

На другом конце поля можно было найти мини-зоопарк с лошадьми, коровами, кроликами, овечками, песцами и многими другими домашними животными. Большое количество посетителей было именно там. Одно из предприятий развлекало зрителей конным шоу. Наездницы прыгали через препятствия и ставили лошадей на дыбы. Алиса Кузина из Казани приехала просто потому, что увидела анонс в одной из соцсетей:

«Мы приехали с семьёй просто потому, что нам интересно, как развивается российский агрокомплекс. Порадовало, что для животных очень хорошие условия в такую жару: они под навесом, там и вентиляторы, и орошение, загоны просторные. У меня деятельность вообще не связана с сельским хозяйством — я медик, но меня очень впечатлила именно техника, все такое огромное, размах невероятный».

Большинство предприятий устраивало бесплатные активности для участников. Россельхозбанк установил среди поля бар с охлаждающими напитками, Фосагро угощали мороженым, почти во всех палатках можно проходили фуршеты, готовили на собственных небольших грилях. Для всех желающих недалеко от главной сцены расположили фудкорт с охлаждающими напитками и вкусной едой.

Ирина Петрова приехала из Московской области с делегацией Ассоциации фермеров России, и от выставки у неё остались только положительные эмоции: