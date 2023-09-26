Администрация против: почему у волонтера, помогающего бойцам в зоне СВО, хотят отобрать детей

У волонтера Анастасии Суставовой, которая занимается помощью бойцам в зоне СВО, хотят отобрать ребенка органы опеки. По ее словам, ей однозначно намекают, что вести волонтерскую деятельность и помогать солдатам, находящимся на СВО могут только свои и правильные организации, а её деятельность в это определение не подпадает. В ситуации разбирался PROKAZAN.

Не доходили даже окопные свечи

Анастасия Суставова многодетная мать и волонтёр с 20-летним стажем. Когда началась специальная военная операция женщина не могла остаться в стороне и стала помогать военным и их детям. Мать троих детей находит время не только содержать собственный магазин и воспитывать троих детей, но и заниматься волонтерством.

Сначала Суставова помогала солдатам в зоне спецоперации через фонд администрации района. Там она работала 3 месяца. Но со временем женщина начала подозревать, что фонд используют и для того, чтобы отмывать деньги. К примеру, на деньги, которые жертвуют люди фонду администрации, руководитель организации — Марина Куцакова приобретала себе цветы и не скрывала, что они покупались за счет пожертвований. Она, по словам Суставовой, никогда не предоставляла отчёты о доставке гуманитарной помощи. Да и сами солдаты, по словам Анастасии, утверждают, что до них ничего не доходит.

«Мы складывались с друзьями, чтобы купить инструменты и отвезти их в зону СВО. Но до солдат ничего этого не доходило. Нет ни одного отчёта. Ещё она хотела открыть магазин на маркетплейсе и там продавать все эти вещи», - рассказывает Анастасия.

В марте 2023 года с государственным фондом помощи прогремел скандал, когда она не отправила окопные свечи на фронт. Тогда и стало известно, что никакой отчётности у неё и нет.

«Я надеюсь, что все возможные органы проверят их деятельность на элемент коррупции, присваивании и так далее. Сейчас наши солдаты отдают жизнь за мирное небо. А такие как Куцакова им даже свечи окопные не могут доставить. Хотя должны и обязаны», — утверждает Анастасия.

Куцакова является сотрудницей администрации района. В администрации района на звонок корреспондента PROKAZAN не ответили.

Решила действовать самостоятельно

В 2023 году она Суставова основала фонд помощи «Матрёшка». Ее фонд стал закупать для нужд фронта необходимые вещи. За это время она вместе с командой помогла тысячам солдат. Вероятно большая эффективность работы и позитивные отзывы смотрятся не очень на фоне работы районного фонда. Вероятно именно поэтому на Анастасии начали давить власти Высокогорского района, где проживает женщина.

Автор фото: Алмакаева Алина / PROKAZAN

«Мы создали фонд помощи и сейчас его регистрируем. Когда стало понятно, что фонд с Высокой горы работает по-тёмному я ушла оттуда и стала помогать со своей командой. У нас и отчётность и обратная связь с фронта есть», — рассказывает Анастасия.

На свои деньги волонтёры «Матрёшки» закупают медикаменты, продукты, экипировку, да и вообще всё, что только нужно солдатам. Им также помогают все неравнодушные люди, жертвуя абсолютно всё.

«Большое количество неравнодушных людей со всей страны поддерживают солдат. Дети пишут слёзные письма поддержки, кто-то передаёт еду, одежду, инструменты. Нам даже помогают купить экипировку, обувь. И всё это мы отвозим на фронт», — говорит волонтёр.

Когда «Матрёшка» приезжает к бойцам – это целый праздник. Волонтёрам даже накрывают стол.

«Они нас кормят на убой. Мы всегда отказываемся от еды, ведь им нужнее. Нас встречают со слезами на глазах. Мы вместе садимся и поём песни Шамана, да и просто разговариваем обо всём», — рассказывает волонтёр Алексей.

Автор фото: Алмакаева Алина

Команда Анастасии рассказывает, как солдаты с трепетом ждут писем от детей. Они их ценят сильнее, чем припасы с едой. И каждый раз, когда к ним доставляют письма, воины читают их с замиранием сердца и со слезами на глазах.

Волонтер рассказала PROKAZAN, что ей намекали на то, что ее фонд должен перестать оказывать поддержку воинам, но она не согласилась с подобным предложением.

Тогда подключилась тяжелая артиллерия и к герою нашей публикации пришли органы опеки. Сначала они проверяли как живут ее дети, а потом от слов перешли к действиям — сейчас женщине угрожают, что у нее отберут старшую дочь. Своего бывшего мужа, которому хотят отдать ребенка, женщина характеризует, как имеющего проблемы с алкоголем и дебошира. Он до полусмерти избил человека черенком от лопаты, утверждает Суставова. Дело дошло до суда, но потерпевший пошел на примирение.

Бывший муж Анастасии работает на заводе Казанькомпрессормаш на высокой должности. Мужчина живет с мамой.

«Когда я рожала нашу дочь, он был в очередном запое, и отвезти меня не смог. Пришлось просить соседей, знакомых, чтобы я просто могла родить», — отмечает героиня.

При этом отец не общался с девочкой более 9 лет. Анастасия опубликовала видео в сети, где рассказывала обо всей ситуации.

Под публикацией оставил комментарий и отец.

«Никакой уголовки у меня нет и не было тем более за разбой, о чем есть подтверждающие документы, алименты я плачу официально о чем тоже есть официальные документы. С ребенком общаться ты не даёшь и всячески настраиваешь против меня. А с твоей стороны только бесконечное поливание говном всех и вся», — пишет Алексей.

Редакция PROKAZAN отправила запрос в органы опеки по поводу сложившейся ситуации, но на момент публикации материала, ответ не получен.