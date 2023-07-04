«В центре города гора мусора»: в каком состоянии общественные пространства в Казани

Казань – город парков и скверов. На данный момент в городе насчитывается 145 природных зон общей площадью 432 гектара.

Каждый день общественные пространства посещают сотни туристов и местных жителей. Но в каком состоянии находятся парки и скверы города?

Корреспонденты редакции ProKazan на миг почувствовали себя ревизоро и отправились проверять места для прогулки.

Первой в нашем списке будет сердце Казани — улица Баумана.

Переполненные мусорные контейнеры, из которых просто высыпалось содержимое и разлеталось по улице. Если днём там просто гора пакетов и фантиков, то в вечернее время добавляются и бутылки из под спиртных напитков, которые бесхозно валяются на улице и стоят на скамейках.

Автор фото: Алмакаева Алина

Но стоит отметить, что в прошлом году на Баумана обновили лавочки и посадили большое количество деревьев. Улица стала более «зелёной».

Не все в порядке на главной пешеходной улице с фонтанами. Из них часто выливается вода. Если это сделано не для охлаждения уставших от зноя туристов — то это точно минус.

Автор фото: Алина Алмакаева

Среди позитивных моментов — исчезновение с Баумана аниматоров в костюмах коней и других животных. Они часто приставали к туристам и буквально вымогали деньги за фото с ними.

«Слава богу, «кони» ускакали с улицы Баумана. Наши контрольные замеры говорят, что их нет. Не прописаны эти «коняшки» на улице Баумана. Я подошел к нему, говорю: «Здравствуйте». А парень явно не наш, поскольку он мне сказал: «Ты кто такой? Чтобы мне…». Рядом стояла «зебра» — он знает, кто я такой. Мы объяснили им, где пастись. Выяснилось, что у «коня» нарушено миграционное гражданство, и он уехал на родину», — рассказывал Метшин о его борьбе с аниматорами.

«Эти кони прохода не давали. Всё время фото навязывали и деньги требовали. Они устраивали драки, был полный беспредел. Как хорошо, что их прогнали. Убрали бы ещё бедных и несчастных сов, попугаев и обезьян, которые ради фото на привези сидят», — рассказала местная жительница Тамара Никитина.

Также в самом конце главной пешеходной улицы мы заметили висящие на фасаде здания кондиционеры, которые очевидно портят вид на архитектуру Баумана. Было ли получено согласование на такую установку системы — не ясно.

Автор фото: Анонимный пользователь сети. Кондиционеры на фасаде здания.

Следующее, что мы решили проверить – Лядский сад.

Автор фото: Алина Алмакаева

Лядский сад — это большая парковая зона с фонтаном, спортивной зоной и скамейками.

Тихое и уютное место в центре города. Прямо здесь у фонтана есть фуд-зона, люди выгуливают своих питомцев.

И для многих выгул зверей в парковой зоне — это острый вопрос.

«Собаки гадят, а нам по их фекалиям ходить. Полный беспредел», — говорит местная жительница

Правда, ни одного «сюрприза» на траве или дороге мы не встретили. Даже наоборот, стали свидетелями того, как люди всё убирали за питомцами.

Посреди парка стоит старый фонтан, весь обшарпанный и явно требующий капитального ремонта.

«Мы гуляем тут каждые выходные, очень чистый воздух, зелёный парк, удобное местоположение. Одни плюсы. И очень важно сказать, что за 3 года нашей традиции мы ни разу не встретили нетрезвых людей. Тут гуляют дети, голуби моются в фонтане, резвятся корги и спортсмены занимаются на тренажёрах – красота одним словом», — рассказал турист Петр.

Наша редакция однозначно рекомендует это место для прогулок.

В этом году в Казани впервые открылся двор Присутственных мест. Если раньше Кремль воспринимался казанцами, как сугубо туристический объект, где нечего делать горожанину, то сейчас функция главной туристической локации переосмысливается.

Автор фото: Алина Алмакаева

Небольшой и уютный двор, в центре которого находится пруд с деревом. Вода в нём, визуально, очень чистая.

Само пространство ухоженное, видно, что за ним следят. Зеленые насаждения поливают системы автополива.

Двор Присутственных мест находится в границах объекта всемирного наследия ЮНЕСКО Казанского Кремля.

Тут можно скрыться от городской суеты и погрузиться в спокойную и умиротворённую атмосферу.

Во дворе высажено большое количество цветов, деревьев и кустарников.

Рестораны и кафе органично вписаны в архитектуру объектов — здесь нет привычных и ярких вывесок, только указатели, выполненные в одной стилистике. Для жителей и гостей города сейчас открыто много летних террас, что не может не радовать.

«Я вижу это место немного поэтичным. Очень бы хотелось видеть здесь музыкантов, которые играли бы живую классическую музыку. Устроить бы тут уголок истории, поставить сенсорную панель, на которой можно было бы изучить историю Кремля или татарского народа», — поделился местный житель Адель.

Также пользуется популярностью у жителей Казани и гостей парк Черное озеро. Тут часто можно встретить людей, которые делают селфи и фотографируются для соцсетей. Чаще всего здесь можно встретить творческую молодёжь, которые поют, танцую, рисуют и просто приятно проводят время.

Тут и парковая зона, и озеро, и детсякая площадка. Прямо на территории Чёрного Озера можно полакомиться сырами.

А ещё здеть проводят разные творческие мероприятия, театральные выступления и открытые ярмарки.

В зимнее время тут открывают каток.

Хотелось бы к чему-то придраться, но пространство содержат в чистоте и порядке —

Автор фото: Алина Алмакаева