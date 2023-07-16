«Официант получает до 90 тысяч рублей, но кадров все равно нет»: как чувствует себя рынок общепита Казани

В Казани продолжает наблюдаться дефицит кадров для сферы общепита — каждый находит свой выход из ситуации. Кто-то, как «Вкусно и Точка» ищет сотрудников среди несовершеннолетних от 16 лет, кто-то увеличивает зарплаты. Уже сейчас официант в Казани может зарабатывать в месяц до 90 тысяч рублей.

Корреспондент PROKAZAN побывал на ярмарке вакансий от «Вкусно и Точка» и поговорил с представителями местного общепита.

Фото: Ксения Кицуль / PROKAZAN

Директор одного из казанских предприятий «Вкусно и точка» Ольга Жук на ярмарке вакансий рассказала юным казанцам о преимуществах работы в их компании, а также о возможной заработной плате.

В презентации данного предприятия было отмечено бесплатное питание и корпоративная одежда, ежемесячные премии, развоз на такси в вечернее время. Среди льгот спикер сделал акцент на стипендиальной программе, которая предполагает поощрение несовершеннолетних сотрудников за отличную работу и учёбу, премии за привлечение к работе друга, а также награждение за стаж работы.

Директор предприятия рассказала слушателям, что сейчас есть специальные программы, в рамках которых несовершеннолетние могут работать 5 дней в неделю по 7 часов. За такую максимальную выработку предоставляется премия размером 6 тысяч рублей. А для ребят, у которых временные возможности не ограничены (могут работать в ночное время или в любой период времени по 8 часов), премия составляет 10 тыс. рублей.

«Сейчас у нас складывается довольно высокая зарплата для несовершеннолетних, максимальный порог может достигать 35-37 тысяч рублей в месяц. Таким образом, в нашей компании, будучи 16-летним подростком можно получать зарплату даже больше, чем у родителей. Я сама была такой же как вы, и когда получила свою первую зарплату при полной выработке, то очень гордилась собой, у меня появилась точка уверенности», — отметила спикер.

Фото: Ксения Кицуль / PROKAZAN

При этом стоит помнить, что несовершеннолетние не могут работать больше 7 часов с 16 до 18 лет, их нельзя привлекать к сверхурочной работе и работе в ночное время, работе в выходные и праздники. Максимальное время работы несовершеннолетнего в неделю — 35 часов, отмечается в трудовом кодексе РФ.

По словам директора предприятия, «Вкусно и точка» социально-адаптированная компания, и в Казани у них самая большая волонтёрская команда. Участие в такого рода деятельности может быть плюсом для несовершеннолетних ребят при поступлении в вузы, где за это могут дать дополнительные баллы.

На вопрос о том, почему сейчас набирают именно несовершеннолетних сотрудников, директор предприятия ответила, что это связано с летним периодом и желанием ребят подзаработать деньги во время каникул.

«На самом деле, лекции для несовершеннолетних в рамках ярмарки вакансий мы начали проводить относительно недавно, буквально с апреля-мая. Больше, конечно, мы заинтересованы во взрослых сотрудниках, но и молодых ребят тоже нужно адаптировать к работе. Тем более, что дальше они могут продолжить работать и уже двигаться в сторону роста по карьерной лестнице. В целом же информация у нас общая для всех возрастов, и нам очень важно показать именно преимущества работы у нас», — пояснила Ольга Жук.

По ее словам, несовершеннолетних сотрудников набирают с 16 лет, и в каждом предприятии их около 25 %. Многие из таких ребят остаются работать и в учебный период, и у них получается всё успешно совмещать за счёт гибкого графика. Согласно ТК РФ продолжительность рабочей смены для несовершеннолетнего, совмещающего работу с учёбой, не должна превышать 4 часа. В завершении выступления спикер предложила ребятам заполнить бумажную анкету или отсканировать QR-код для дальнейшего прохождения собеседования в предприятии. Однако среди присутствующих лишь единицы откликнулись. Да и в целом на мероприятие пришло приблизительно 12 подростков.

Фото: Ксения Кицуль / PROKAZAN

«Вообще я привела сюда сына, чтобы в летний период не шатался без дела, а узнал о работе, подзаработал денег. Однако хоть мне и понравилось предложение данного предприятия, нам оно не подошло, поскольку ребёнку 15 лет, а принимают они с 16. Я немного расстроилась, всё-таки центр занятости позиционировал это мероприятие для несовершеннолетних с 14 лет. Лучше было бы, если они пригласили несколько компаний, чтобы и у ребят был выбор», — поделилась впечатлениями мама одного из посетителей ярмарки вакансий Ольга Терёхина.

После выступления представителя «Вкусно и точка», ребятам было предложено пройти профориентационный тест для определения направленности работы в дальнейшем.

По словам представителя одного из заведений общепита, сейчас на рынке наблюдается дефицит кадров: в основном официантов. Фиксированной зарплаты у официантов, как правило нет нигде, но при работе от 150 до 190 часов в месяц, можно претендовать на сумму от 50 до 90 тысяч рублей. Бармен может получать от 65 до 130 тысяч при работе от 150 до 210 часов, отмечает собеседник.

В силу специфики заведений, большинству ресторанов нельзя принимать на работу несовершеннолетних, поэтому такие сотрудники, как правило, не рассматриваются. Трудовой кодекс запрещает несовершеннолетним выполнять работу, которая может причинить вред их здоровью и нравственному развитию.

Наиболее сильный отток кадров наблюдался после событий сентября 2022 года. Он был неизбежен, считает представитель общепита.