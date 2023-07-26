Бюджетников будет меньше на треть: стало известно, сколько участников СВО смогут принять вузы Казани

В Казани количество бюджетных мест сокращено на 35%

Казанским абитуриентам, родители которых участвовали в специальной военной операции положена еще одна льгота — теперь они смогут поступить в университет на особых условиях. Всего выделено 10% бюджетных мест для поддержки семей военнослужащих во всех государственных вузах страны, но как они будут распределяться и не затронет ли это интересы других абитуриентов, желающих поступить на бюджет в Казани?

Что за особые условия?

С 1 сентября 2023 года начинает действовать изменение в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации", которое требует, чтобы университеты выделяли 10% от общего числа бюджетных мест для детей, участвовавших в специальной военной операции.

Дети лиц, принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, имеют право на прием на обучение на места в пределах отдельной квоты.

По Казани

В целом, по Татарстану было выделено порядка 21 бюджетных мест, таким образом в вузы республики смогут поступить по квоте — 2,1 тысячи детей участников СВО или сами участники спецоперации. В Казани же количество бюджетных мест для этой категории составляет 1,3 тысячи.

При этом число бюджетных мест в Казани по сравнению с 2022 годом сократилось почти на 27%, с учетом квоты для участников СВО и их детей цифра еще более масштабна — 35%.

В 2022 году казанским вузам выделили около 18 тысяч бюджетных мест, а в 2023 году 13 тысяч абитуриентов смогут поступить в университет на бюджетной основе.

Чтобы узнать подробнее о нюансах поступления абитуриентов по льготной бюджетной программе, редакция PROKAZAN направила запрос в 9 ведущих вузов Татарстана, ответ был получен лишь от 4 представителей учебных заведений ответили на вопросы по данной теме.

Иннополис

В Иннополисе отметили, что в вузе существует 157 бюджетных мест, из них 16 — выделено по отдельной квоте для участников СВО и их детей.

«На места в пределах отдельной квоты по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний, поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания вне зависимости от того, учувствовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ», — отметили в пресс-службе

Казанский Государственный энергетический университет (КГЭУ)

В этом году в КГЭУ на бакалавриат примут порядка 1299 человек на бюджет, по квоте для участников СВО — 129 человек.

«Если родители ранены, контужены или погибли, дети участников СВО имеют право поступать в данный университет без вступительных испытаний» — прокомментировали в университете.

В ином случае, льготники участвуют в конкурсе, чтобы пройти на бюджетные места, выделенные этой категории абитуриентов по квоте (10% процентов от 1299 бюджетных мест). Если же они сдавали внутренние вступительные испытания на квотированные места и не прошли, а потом решили поступать на общих основаниях, то в общем конкурсе их результаты испытаний не засчитываются. Они могут поступить в КГЭУ только по результатам ЕГЭ, если закончили школу.

Казанский государственный энергетический университет/ фото: Виктория Козырева / PROKAZAN

Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КГАСУ)

Для поступления в рамках отдельной квоты в КГАСУ выделено всего 65 мест.

«Дети участников СВО имеют право сдавать вступительные испытания в КГАСУ, вне зависимости от того, сдавали они ЕГЭ по соответствующему предмету или нет», — рассказали в университете.

Вуз также предоставляется место в общежитии всем иногородним студентам, включая детей участников СВО. Вуз дополнительно возмещает расходы на проживание детей участников СВО собственными средствами.

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева (КАИ)

Суммарно в КНИТУ-КАИ на отдельную квоту выделено 181 место, из них 156 в головную организацию, 24 – в филиалах.

«В том случае, если желающих поступить по квоте больше, чем в этой квоте мест, зачисление производится на конкурсной основе. В нашем университете мы внимательно следим за ситуацией и заблаговременно стараемся рекомендовать тем, у кого есть опасность не пройти по квоте, поправить заявление и поступить на другую похожую специальность», — отметили в КНИТУ-КАИ.

Кроме того, все вышеперечисленные университеты Казани сообщают, что поступить в университет по отдельной квоте можно на все направления, где присутствуют бюджетные места.

Также, в соответствии с частью 5.1 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ право на прием и на обучение на места в пределах отдельной квоты имеют дети, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, а также инвалиды с рождения.