Интроскопы и рамки металлодетекторов: как в Казани устроена безопасность в метро

Накануне, 19 апреля, гражданин Украины угрожал устроить теракт на ряде объектов в Казани: в ТЦ "Московский", мечети Ярдэм и школе №70. К счастью, за угрозой инцидента не последовало. Однако данная новость привнесла панику в размеренную городскую жизнь: за день до предполагаемого теракта был эвакуирован ТЦ "Московский". Об этом в редакцию PROKAZAN сообщили очевидцы. Вероятно, проводились учения.

Если целью гражданина Украины было устроить панику среди жителей Казани, то, можно сказать, что со своей задачей он справился. 19 апреля в метро стало заметно меньше людей даже в часы-пик. Сложившаяся ситуация требует ответа на вопрос: насколько в казанском метро соблюдаются правила безопасности? Редакция проверила несколько станций.

Скоро исполнится 2 года с даты трагедии в казанской гимназии №175, где Ильназ Галявиев убил 9 человек. Совсем недавно он получил пожизненный срок за свое преступление. Но стало ли безопаснее в столице Татарстана после трагедии — вопрос открытый.

"Людей всяких хватает, а я жить хочу": как жители Казани отреагировали на угрозу теракта

На протяжении всего вчерашнего дня, 19 апреля, станции метро работали с гораздо меньшим потоком пассажиров даже в часы-пик. Угроза теракта заставила жителей пересмотреть привычный маршрут и отказаться от метро. Полный поезд не поехал ни в 8 часов, ни в 7:30. Такая же ситуация наблюдалась вечером.

Обычно с 18:00 до 19:30 на станции метро «Площадь Тукая» "яблоку негде упасть", однако 19 апреля большого количества людей не наблюдалось. Да, возможно, что хорошая погода тоже привнесла свою лепту. Однако факт остается фактом: подобные "вбросы" способны внести сумятицу в привычную городскую жизнь.

Метро Казани. Станция Габдуллы Тукая во время опасности. 19 апреля 20:15

«Сегодня утром мне сын рассказал, что вот такая трагедия готовилась. Конечно, мне стало страшно. Людей всяких хватает, а я жить хочу», — рассказывает казанская пенсионерка.

«Да, новость читала, но мне на работу только на метро можно доехать. Выбора иного нет. Но вот сегодня ко всем приглядываюсь, опасения есть», — говорит Екатерина – мать двоих детей.

«Несмотря на то, что патрулирует полиция, спокойнее не становится. Да, они ходят и смотрят, но очень страшно. И в первую очередь страх за детей, за их будущее. Находясь в таких местах, хочется чувствовать себя безопасно. Неоднократно замечала, что сумки у людей не проверяют, не сканируют. А это же не правильно. В метро должна быть безопасность не хуже, чем в аэропортах, а может, даже, и лучше, на мой взгляд», — делится своими переживаниями пенсионерка Елена Викторовна.

Как обстоят дела с безопасностью в метро Казани? Редакция отправилась на проверку стаций метрополитена

В метро не устраивают тотальные проверки всех пассажиров, как это происходит, допустим, в аэропортах. На всех станциях стоят стационарные металлоискатели, которые должны выявлять людей с потенциально опасным грузом, а также есть интроскопы — приборы для сканирования личных вещей.

Правда, не на всех станциях и не все сотрудники проверяют пассажиров с сумками и дипломатами. Например, на «Козьей слободе» тщательный досмотр проводят не все сотрудники. Хотя есть смены, которые не пропускают к турникетам, пока вещи не будут просканированы интроскопом.

Редакция PROKAZAN провела эксперимент. Наши сотрудники и добровольцы на протяжении трёх дней в разное время проходили с большой сумкой на станции метро. На «Аметьево» за все время ни разу не попросили проверить сумку и не остановили. 19 апреля не стало исключением.

При этом, нельзя не отметить работу сотрудников полиции, которые периодически останавливают людей и проводят досмотр. Такое, например, замечено на станции «Площадь Тукая»: одной из самых загруженных в гороже. «Кремлёвская» — самая туристическая. Но зайдя 19 апреля на станцию в районе 9 вечера, наш тайный агент увидел, что женщина, которая отвечает за безопасность попросту сидит в телефоне. Мимо неё проходят люди с сумками и пакетами, но ей не до надзора.

Станция «Проспект Победы» всегда заполнена студентами, так как находится в непосредственной близости от Деревни Универсиады. Приятно было отметить, что здесь всегда проверяют сумки. Если маленькие иногда могут пропустить, то вот большие или даже пакет не пропустят без проверки.

На «Дубравной» с утра тоже можно пройти без надзора, хотя иногда в вестибюле и стоят сотрудники полиции.

Кто отвечает за безопасность в метро?

В 2023 году на безопасность метро потратят минимум 206,8 млн рублей. На эти деньги планируется закупить 63 арочных металлодетектора, 10 портативных обнаружителей паров и следов взрывчатых веществ, а также 19 интроскопов.

Теракты в метро — один из излюбленных приемов террористов: скопление людей, находящихся в замкнутом пространстве. Проверить всех пассажиров в часы-пик, как это происходит в аэропортах, не представляется возможным. Подобные проверки чреваты огромными очередями.

По мнению гендиректора автономной некоммерческой организации "За общественный транспорт" Александра Питиримова, метрополитен среди всех видов городского пассажирского транспорта является не только самым крупным транспортным объектом, перевозящим наибольшее количество пассажиров одновременно, но и наиболее уязвимым и «привлекательным» для потенциальных злоумышленников — с одной стороны, именно в связи с большим пассажиропотоком, а с другой — в силу замкнутого пространства, в котором находится это большое количество людей. Неслучайно так много террористических актов происходило в различных метрополитенах, в том числе в России.

«Кроме того, метро является важным стратегическим объектом, и безопасность в нём обеспечивается в соответствии с ФЗ «О транспортной безопасности». Организация-перевозчик, а в Казани это МУП «Метроэлектротранс», не только несёт ответственность перед государственными органами, контролирующими соблюдение требований транспортной безопасности, но и отвечает перед своими пассажирами за возможное причинение вреда их здоровью и жизни», — отмечает Питиримов.

Александр Питиримов - гендиректор АНО "За общественный транспорт". Фото из личного архива

Александр Питиримов рассказал, что через рамки металлодетекторов, установленных на каждой станции метро, проходят все пассажиры без исключения. Такие рамки не создают заторовых ситуаций для пассажиров даже в часы-пик.

«Они позволяют пресечь, к примеру попытку прохода в метро человека, имеющего при себе оружие или взрывоопасные предметы, спрятанные (что бывает) в различных деталях гардероба — от обуви до головных уборов. Конечно, рамками металлодетектора не исчерпывается «арсенал» технических средств контроля службы безопасности метро. Помимо рамок, помимо сложных интеллектуальных систем видеонаблюдения, на станциях установлены рентгеновские установки — они называются интроскопы», — уверен гендиректор АНО "За общественный транспорт".

По его словам, если пассажир входит в метро, неся с собой габаритный багаж (сумки, коробки) и к тому же, по мнению специалистов службы транспортной безопасности, ведёт себя подозрительным образом (специалисты, нужно сказать, проходят соответствующее обучение и аттестацию), то такого пассажира попросят, конечно же, положить багаж на ленту интроскопа

«Я, со своей стороны, не только как эксперт в области пассажирского транспорта, но и как нередкий пассажир метрополитена — и санкт-петербургского, и московского, и казанского в том числе — рекомендовал бы пассажирам с пониманием относиться к подобным требованиям представителей службы безопасности. На них действительно возложена большая ответственность, и в наших с вами интересах, чтобы они не пренебрегали своими полномочиями и обязанностями», — подытожил Александр Питиримов.

Ежедневно Казанским метро пользуется порядка 230 тысяч человек. И от ответственности каждого пассажира зависит и безопасность передвижения в метрополитене.