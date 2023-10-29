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Мобилизация в 2024 году: Медведев сделал экстренное заявление

Мобилизация в 2024 году: Медведев сделал экстренное заявление

newizv.ru

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С начала текущего года свыше 384 тысяч человек приняли решение вступить в ряды Вооруженных сил России. Этот значительный прирост численности военнослужащих включает в себя 305 тысяч контрактников и 80 тысяч добровольцев, как сообщил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, ежедневно более 1,6 тысячи человек заключают контракт с Минобор, что указывает на значительное увеличение как темпов набора новых военнослужащих, так и на повышение интереса к контрактной службе.
Медведев подчеркнул, что все солдаты России заслуживают высокого уважения, и им должна быть предоставлена полная необходимая поддержка.

Медведев также раскрыл планы на будущее, объявив о формировании одного армейского корпуса, семи дивизий, 19 бригад, 49 полков и одной флотилии в 2024 году. Эти действия входят в рамки расширения Вооруженных сил России и рассматриваются как средство обеспечения более эффективной защиты независимости и безопасности страны.

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