Казанские улицы снова заполонят электросамокаты: к чему готовиться горожанам в новом сезоне

Сегодня, 5 апреля в Казани стартовал сезон аренды электронных самокатов. Горожанам предоставят порядка 6 тысяч средств индивидуальной мобильности (СИМ), но не все из них будут доступны в начале сезона. Кроме того, казанский рынок аренды электросамокатов покинула одна из крупнейших компаний. Это может негативно повлиять на качество услуг из-за падения конкуренции. Редакция PROKAZAN расскажет, какие нововведения ждут казанцев в нынешнем сезоне и о чем предупреждают власти города.

Кататься можно будет только пока светло

5 апреля, в Казани откроется сезон проката электронных самокатов и велосипедов. В этом году количество парковок для средств индивидуальной мобильности увеличится до 2 тысяч, на них будет доступно 20 тысяч мест для парковки.

В марте 2023 года электросамокатам присвоили статус средств индивидуальной мобильности, теперь ими могут пользоваться только лица старше 14 лет.

Автор фото: kommersant.ru

Жителям и туристам Казани будут доступно 6 тысяч электросамокатов от компаний Whoosh и «Юрент», 3500 единиц и 2500 единиц соответственно. Аренду велосипедов предложит сервис «Зеленый город».

В начале сезона на самокатах можно будет прокатиться только днем. Причиной тому требования безопасности, так как ночью возможны похолодания и образование гололедицы. К старту сезона на улицы города вышли только 1,6 тысяч СИМ. Их количество увеличат после наступления теплой погоды.

Автор фото: truesharing.ru

Доступна подписка и страховка жизни

Whoosh за старт придется заплатить 50 рублей, далее 7 рублей в минуту. Таким образом, полчаса поездки будет стоить более 250 рублей. За 550 рублей электросамокат можно арендовать на сутки. Однако это не означает, что кататься можно будет целые сутки беспрерывно, доступно будет только 200 минут.

Автор фото: скриншот в приложении Whoosh

Как и в прошлом сезоне для горожан доступна страховка, стоимость в 45 рублей. Она покроет ущерб при несчастном случае, аварии или если что-то сломается.

До 500 тысяч за ущерб здоровью.

До 300 тысяч за ущерб здоровью или имуществу третьих лиц.

До 100 тысяч за ущерб имущества, того кто арендовал самокат.

В свою очередь «Юрент» за старт требует 30 рублей, а за минуту поездки 5,49 рубелей. На час самокат можно арендовать за 294 рубля.

Автор фото: скриншот в приложении МТС Юрент

Однако цены на аренду СИМ могут меняться в зависимости от загруженности.

Обе компании предлагают пользователям ежемесячные подписки, благодаря которым платить нужно только за минуты, старт будет бесплатны. Whoosh — 149 рублей, Юрент — 249 рублей.

Напомним, что в прошлом сезоне в столице РТ были доступны самокаты от Яндекс Go. Однако в этом году они покинули казанский рынок аренды СИМ. Причины подобного решения сервис не раскрывает.

Самокаты начали оснащать номерами

На самокаты начали монтировать регистрационные знаки. Они нужны, чтобы идентифицировать нарушителей — например тех, кто ездит на них не один.

Автор фото: Сергей Михеев/РГ

Они внешне схожи с мотоциклетными, только меньше размером. Будут ли в этом сезоне штрафовать пользователей в Казани, как в Москве — пока вопрос открытый.

Власти Казани напоминают о правилах использования самокатов

По городу действуют требования пользователям электронных самокатов. Запрещено передвигаться на них со скоростью выше 20 км в час.

Отдельные ограничения по скорости есть на 486 участках город. Определены 44 зоны, где вовсе запрещено ездить на СИМ.

Самокаты нельзя парковать на клумбах, газонах и иных благоустроенных участках. Также их запрещено оставлять на тротуарах и площадках, если ширина прохода менее полутора метров. Расстояние между припаркованным самокатом и дорогой должно составлять более одного метра.

Также их нельзя оставлять на остановках в 5-метровой зоне от павильона ожидания общественного транспорта и выходов и входов в подземные и надземные пешеходные переходы.

В 2 раза выросло число ДТП с самокатами

За 11 месяцев 2023 года в Казани произошло 43 ДТП с участием граждан на средствах индивидуальной мобильности. Это на 26 больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Автор фото: РБК

В 43 ДТП с участием самокатов пострадали 44 человека — это на 27 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибших за два года не зафиксировали.

Напомним, в 2023-м в городе работали 1 575 парковок для самокатов. Для сравнения: в 2022-м их было всего 500, а в 2021-м — 122.

В этом году число парковок увеличится до 2 тысяч, вместимость которых составит 20 тысяч единиц.