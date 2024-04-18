Бондарчук и Врубель презентовали «Сто лет тому вперёд» в Казани

16 апреля в Казани прошёл предпоказ фильма «Сто лет тому вперёд». Одними из продюсеров картины стали Фёдор Бондарчук и Михаил Врубель. Гуру кино презентовали новую экранизацию повести Кира Булычева в кинотеатре «Киномакс-IMAX». Редакции PROKAZAN удалось пообщаться с самими создателями фильма.

Наша история не наступает на пятки

Фантастическая картина режиссера Александра Андрющенко покорила зал с первых минут. Завораживающая графика, звуковое сопровождение, которое позволяет зрителю почувствовать себя частью фильма. Все 1500 кадров работы были сняты за 54 смены, то есть за 3 месяца. 700 из них — сложнопостановочные кадры сделали с компьютерной графикой. Пост-продакшн графики длился 1 год, а работа над звуком — 2 года. По некоторым данный бюджет фильма был 615 млн рублей.

Сюжет разворачивается вокруг школьницы Алисы и её семьи. Девушка вместе со своим новым другом, который прилетел из прошлого, отправились в захватывающее путешествие.

В приключенческую историю режиссер талантливо вплетает вечные подростковые проблемы. В проекте затронули конфликт отцов и детей, иронизировали зависимость от гаджетов и, конечно, рассуждать о любви.

В новой экранизации повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед» школьники снимают сториз тогда, когда это неуместно, а родители вспоминают об ошибках юности и в итоге поддерживают детей. Вечные темы разворачиваются и на фоне контрастных пейзажей настоящего и будущего плавно сменяющих события прошлого.

Автор фото: PROKAZAN

«Сто лет тому вперед» — сложная постановочная картина, в которую вложено немало сил большой профессиональной команды. Один лишь постпродакшн графики к фильму занял около года! Сейчас все говорят, что российские кинематографисты учатся делать кино. Но мы уже создаем его прямо сейчас и наш подход к звуку в этом фильме ничем не хуже западного. Здесь наравне с известными актерами снимается новое поколение молодых актеров, это выпускники ведущих театральных вузов страны. Над этим фильмом работали лучшие студии графики и звука, наши партнеры из Main Road Post и Flysound, его в конце концов снял режиссер и мой товарищ Александр Андрющенко, который принимал активное участие в развитии нашего кино. И результат этого развития вы теперь можете увидеть на экране», — рассказал продюсер фильма Фёдор Бондарчук корреспонденту PROKAZAN.

Одни из ценаристов фильма стал Андрей Золотарев. В его картину пробрались персонажи из других экранизаций: мини-сериала «Гостья из будущего» и даже мультфильма «Тайны третьей планеты». Злодейского пирата Крысу смешали с антропоморфным Глотом с планеты Катрук, а в доме Алисы живет робот Вертер.

«Я очень любил в детстве сериал «Гостья из будущего», а перед тем, как мы начали писать сценарий, два раза пересмотрел. Это просто очень плохо сделано. Простите, ради бога, извините! Я просто это разбирал и раскладывал на фазы. Вот что делает антагонист, что делает герой, чем руководствуется этот персонаж, чем тот. Это вообще все разваливается на куски. И наша история – она не наступает на пятки советскому сериалу. Она с этим же персонажем, но рассказывает о другом», — расказал Золотарев.

Олицетворением будущего служит Алиса — девушка с розовыми волосами. Она бесстрашная, открытая и не боится пожертвовать собой во имя любви и близких ей людей. При этом ничто «человеческое» героине из 2124-го не чуждо. Она также шкодит на уроках, без памяти влюбляется в Герасимова. «Сто лет тому вперед» — еще один пример российского кино, который поражает зрителей с первых минут. Переосмыслив и раскрасив советскую историю новыми технологиями, работа не лишила ее души, а наоборот, вдохнула новую жизнь.

«Мне очень хотелось сделать что-то по мотивам телефильма «Гостья из будущего» который я смотрел много раз, и который был для советского ребенка какой-то поразительной вещью, потому что там были инопланетяне, космические пираты, будущее. Это кино, которое точно заслуживает того, чтобы еще раз к нему обратиться, чтобы показать, как это может выглядеть сегодня», — рассказал генеральный продюсер Михаил Врубель.

Картина объединила в себе современные технологи, сложную графику, нейросеть и незаменимые человеческие эмоции. Фильм отлично подойдёт для семейного просмотра. Взрослые могут увидеть в работе отголоски любимого советского сериала, а дети поймут, что современные технологи должны служить людям во благо.

6+