До смерти 10 метров: что прямо сейчас происходит с солдатами в зоне СВО

После 24 февраля 2022 года жизнь большинства россиян изменилась: пожалуй, каждый пересмотрел свои взгляды на ценность жизни. Эта ситуация послужила катализатором, чтобы человек по-новому осмыслил значение слова “патриотизм”.

По данным ВЦИОМ, 92% россиян считают себя патриотами страны. Наш народ сплотился, а страна узнала о новых героях — солдатах, находящихся на СВО.

Но как они живут они на передовой? В интернете много сухих фактов, официальных сводок, но за ними скрываются человеческие жизни, подвиги и страдания.

Редакция ProKazan нашла добровольца, который был на “передке”. Он согласился поделиться своим рассказом о буднях, подвигах и боли, которую солдаты переживают на СВО.

Имя героя мы не раскрываем из соображений безопасности — в тексте будет использоваться его позывной “Профессор”.

Деньги не имеют смысл, когда на кону честь Родины

До 24 февраля 2022 года я жил обычной жизнью: работал, занимался собой и семьей. У меня был самый обычный быт.

Когда объявили о начале СВО я понял, что могу помочь своей Родине. Когда-то мой дед и прадед защищали отечество от фашизма, а теперь пришла и моя очередь послужить во благо государства.

Я пошел не за деньгами и не переживал о комфорте. О каком себялюбии может идти речь, когда страна нуждается в поддержке и защите? Мной руководил лишь зов сердца и чувство долга. Как и многими добровольцами.

Знаете, я общался с ребятами. Каждый отдает себе отчет о масштабе рисков. Они знают, что их жёны могут лишиться мужей, дети отцов, а матери сыновей. Но все равно идут. Да, среди нас были добровольцы, которые шли за заработком. Но их не так много. Да, и, как по мне, в такой ситуации деньги не имеют ценности. Есть только патриотизм, а вот его уже точно не купить.

На СВО нет сослуживцев, есть только братья

Я пытался стать добровольцем несколько раз:в первый раз я пытался вступить в ряды бойцов еще в марте 2022 года, но мне не удалось, так как я не служил в армии. А вот во второй раз меня взяли.

Осенью 2022 года меня с бригадой “Призрак” (военное подразделение ЛНР) отправили на Краснолиманское направление (под Кременную). На тот момент эта местность находилась менее чем в 1 км от врага. Мы видели, как совсем рядом проезжала боевая техника противника. В тех местах наш отряд пережил всё, что только можно вообразить.

Автор фото: "Профессор"

Был случай, когда на нас сбрасывали гранаты с дронов и те падали буквально в 10 метрах. Благо, в тот раз они не сдетонировали, иначе я бы уже не смог рассказать вам эту историю.

Мы не были сослуживцами, мы были семьёй. Там все друг другу братья от одной матери — Родины.

Даже самый ярый патриотизм не избавит вас от страха за свою жизнь

Просто желание помочь Родине заставляет действовать, не обращая на страх внимание. В час, когда ближний нуждается в помощи, мы шли несмотря ни на что. Конечно, каждый из нас боялся. И страх не отпускал нас ни на минуту. Мы засыпали и просыпались с этим чувством. И это не стыдно признать. Ведь не боятся только дураки.

Но не так плох тихий страх, как всепоглощающая паника. Она слишком заразна. Если начнёт паниковать один, вскоре за ним последуют уже все. И это может погубить целый отряд.

Страх — это чувство самосохранения. А вот паника — верная дорога к смерти.

Он отдал свою жизнь, но спас брата

Наша страна полна героев. И одного из таких я узнал на СВО. Это был человек, жизнь которого только началась, но прервалась ради спасения сослуживца.

Его звали Рафик Муртазин, позывной “Волк”. Ценой жизни в свой же день рождения он спас бойца с позывным “Кот”. 15 ноября 2022 года случился артиллеристский обстрел, где ранили моего сослуживца. “Кота” нужно было оттащить с поля боя. И “Волк” самоотверженно пошел его спасать, но сам выбраться из под обстрела не смог.

У нас на руках гибли земляки. Мы видели, как снаряды попадали им в головы и в другие конечности. Кого-то удавалось спасти, но кто-то умирал в страшных муках.

Каждый из них понимал, что отдал жизнь за честь Родины. Да, их родные и близкие потеряли члена семьи, кормильца. Но именно эти герои делали всё, чтобы простой народ мог спать спокойно.

Там смерть — это постоянное явление. Но к нему нельзя привыкнуть.

На передовых позициях у нас были лопаты, землянка, в которой укрывались, спали и буржуйка — небольшая печка, которая давала тепло. Это и был кров.Там мы жили и спасались.

Фото: Землянка

А в населенных пунктах были освобождённые дома. В них мы брали отдельную комнату и делали из неё «баню», ставили туда буржуйку и топили её, чтобы там было тепло. Воду грели на печке и когда бойцы менялись у них была возможность прийти с «поля» принять душ, привести себя в чувство.

Еды было в достатке, мы не голодали. Каждый отряд друг другу помогал, обменивались едой и просто так её давали, тем у кого ее было мало.

Люди, которые ближе к фронту — они более человечные. Мы всегда делали всё, что только можно было, чтобы поддержать друг друга. Отдавали свой кусок, тому, кто в нем нуждался, а не берегли его на “чёрный” день для себя. Там нет чинов, есть только человек.

“Золотой час”

Мы сами могли оказывать первую помощь. Были лекарства от болезней, обезболивающие, жгуты. А это самое главное, ведь с этого начинается «золотой час» человека. От первых 60 минут после ранения зависит выживет боец или нет. В “золотой час” нужно делать всё, чтобы спасти человека, потом может быть поздно.

Совет будущим добровольцам

“Когда вы идете отстаивать честь Родины, вы должны понимать масштабы ответственности. Да, у каждого солдата своя цель: деньги, награды или желание проявить патриотизм. Но каждый должен понимать: ты можешь не вернуться домой. Твоя жизнь действительно может закончиться там, на поле боя. Сохраняйте хладнокровие, при любых обстоятельствах оставайтесь в трезвом уме и здраво оценивайте ситуацию. Никакой паники. И, самое главное, будьте за своих сослуживцев горой. Вы одна семья, одно целое!

Редакция PROKAZAN ищет бойцов из зоны СВО, которые готовы поделиться своими рассказами о быте, подвигах и буднях участников спецоперации.