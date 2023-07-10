Цветов на всех не хватило: как прошел праздник «Иван Купала» в Татарстане в этом году

На Иван Купала в Зеленодольск собрались 30 тысяч гостей

В Зеленодольске второй год подряд масштабно отмечают славянский праздник «Иван Купала». Корреспондент PROKAZAN побывала на торжестве и узнала, как плести венки, в какой дом надо идти, чтобы обрести вторую половинку и зачем в 30-градусную жару надевать на себя 20 предметов одежды.

Праздник в Зелендоольске посетили более 30 тысяч гостей. В этом году народные гуляния расположились в парке «Березовая роща».

Празднование началось на малой сцене у входа в парк. Гости могли посмотреть на выступления местных творческих коллективов, попеть и потанцевать под народные песни в исполнении ансамбля «Рябинушка» и дуэта сестер «Вдохновение». Особый восторг у посетителей вызвал детский коллектив, исполнивший чеченскую лезгинку. Танец был настолько зажигательный, что хлопали ребятам стоя.

Фото: Софья Билая / PROKAZAN

Цветы искали самостоятельно

На территории парка расположились несколько шатров с мастер-классами. Гости могли своими руками сделать традиционную обрядовую куклу, сплести фенечки, написать свое имя каллиграфическим почерком древнеславянскими буквами, но больше всего народу скопилось возле палатки, где своими руками можно было сплести венок из полевых цветов. Желающих было так много, что цветы слишком быстро кончились, однако посетители не отчаивались и спускались в овраг к большой сцене, чтобы самим нарвать цветов и сплести, наконец, такой заветный венок.

Славянские сказки, немного жутковатые

Для детишек в парке сделали отдельный детский городок с необычными забавами: можно было сплести косы русалке, поцеловать лягушку из рогатки, запустить летучего змея и убежать от Бабы Яги. Костюмы аниматоров изображали различных персонажей от Дядьки до обычных крестьян. Самым любимым занятием у детей оказалось поцеловать лягушку.

Фото: Софья Билая / PROKAZAN

Еще дети могли посмотреть театрализованное представление. Как рассказала одна из организаторов спектакля, это не просто сказки, а самые настоящие славянские, немного жутковатые:

«Самая главная особенность нашего представления — это то, что гости могут тоже принять участие в сказке. Сначала играют артисты, потом они выбирают себе замену. И сам гость примеряет на себя костюм, выходит и под чтеца показывает движение, вживается в роль Бабы Яги или, например, богатыря. Мы играем сказки про Водяного, Добрыню Никитича и Змея Горыныча и про Бабу Ягу» — рассказала нам Анна Мазуева.

Как на празднике создать семью?

Не обделили вниманием и хенд-мейд мастеров: для них на праздники организовали отдельную зону под названием «Ярмарка мастеров». Там посетители могли купить современные кокошники, татарские украшения, самодельный мед, посуду и многое другое. Напротив ярмарки расположился домик Петра и Февроньи, в котором можно было найти свою вторую половинку. В прошлом году в этом домике познакомилась молодая пара, а в этом году на праздник они пришли уже в статусе помолвленных. Еще одна зона не могла оставить посетителей равнодушными – это живой уголок. Там и дети, и взрослые кормили козочек, курочек, гусей, котят, барашков. Реакция была одна — умиление.

20 предметов одежды на одну девушку

Фото: Софья Билая / PROKAZAN

В центре парка была еще одна импровизированная сцена с народными забавами. Там также можно было потанцевать, а еще поучаствовать в конкурсах, например, в конкурсе костюма. Задача участников была надеть на себя как можно больше национальной одежды. В ход шло всё: три кафтана друг на друга? Конечно! Шесть кокошников на руки и два на голову? Сделаем! К концу конкурса модели кое-как передвигались, но эмоции того стоили. Одна из участниц надела на себя более 20 предметов одежды и, конечно же, выиграла.

В 18:00 на большой сцене в центре оврага началась официальная часть праздника. Открыл её театрализованный пролог про историю древнего праздника «Ивана Купалы». Приветственное слово для всех гостей сказали заместитель Премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев, первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова и мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев. Все чиновники поздравили гостей с праздником Иван Купала, а также с наступающим Днем семьи, любви и верности.

Так как Иван Купала проходит накануне Дня семьи, любви и верности, на главной сцене наградили семьи, отмечающие в этом году разные годовщины свадеб, от хрустальной (15 лет) до изумрудной (55 лет).

Хоровод вокруг бутафорского костра

Фото: Софья Билая / PROKAZAN

На главной сцене также можно было наблюдать выступление артистов. Одними из них был вокальный народный ансамбль «Лира» из Нижних Вязовых. Их приглашают на праздник уже второй год:

«В прошлом году Иван Купала был на озере. Нам там понравилось, было очень много людей, огромный хоровод, венки на воду пускали. Но, по ощущениям, в этом году гораздо больше гостей приехало. Оформление праздника просто замечательное, все такие улыбчивые, мастер-классы интересные, есть занятие для любых возрастов. Нам ради такого праздника не лень и из-за Волги приехать», — делится эмоциями одна из участниц ансамбля.

Изюминкой вечера стала приглашенная группа Zventa Sventana. Её солистка Тина Кузнецова — уроженка Зеленодольска — с удовольствием выступила на родной земле. Эмоции участников праздника непередаваемы, ведь группа совмещает в своем творчестве народные мотивы и электронную музыку с элементами поп и рок. Гости услышали народные песни в новом свете. Это, конечно, не оставило никого равнодушным.

Праздник закончился хороводом вокруг бутафорского костра и спуском венков, которые сделали гости сами для себя, на воду. По поверью, чем дальше уплывет венок, тем быстрее сбудется загаданное желание.