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«Без паспорта нельзя»: что будет с Казанью вовремя БРИКС

В Казани полным ходом идёт подготовка к саммиту...

Алина Алмакаева

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В Казани полным ходом идёт подготовка к саммиту БРИКС. Но вместе с тем, жителей и гостей город ждёт ряд ограничений. Что будет запрещено делать и как начнёт работать транспорт с 22 по 24 октября – в материале PROKAZAN.

Что такое саммит БРИКС?

БРИКС — это объединение государств. До 2024 года в него входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Но с 1 января 2024 года списки государств пополнились. Теперь там Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Эфиопия.

Каждый год представители стран проводятся совещания и переговоры. Главным и завершающим мероприятием становится ежегодный саммит. Организацией саммита занимается страна, находящаяся на посту председателя — эта роль меняется каждый год.

По предварительным данным, с 22 по 24 октября в столицу Татарстана ожидается прибытие более 20 000 гостей.

Автобусы изменят маршрут

Один важнейших слётов глав государств БРИКС пройдёт в Казани с 22 по 24 октября включительно. В целях безопасности в городе ввели ряд ограничений.

Автор фото: мэрия Казани

Первое, чего затронут временные меры безопасности — общественный транспорт.

«С 22 по 24 октября в Казани произойдут изменения в маршрутах общественного транспорта. Автобусы №10, №10а, №30, №35 и №35а будут двигаться по улицам Вишневского и Назарбаева, при этом не заезжая в центральную часть города. Маршруты автобусов №22 и №89 также изменятся: они не будут следовать по Ленинской набережной, а будут двигаться через улицы Волгоградскую и Короленко, а затем по проспекту Ямашева с поворотом на улицу Адоратского, достигая выезда на «Миллениум»»», — сообщил корреспонденту PROKAZAN заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Ильдар Шакиров.

Добраться до центральной части города удобнее всего будет на метро. Так как ряд центральных улиц бедет закрыт как для машин, так и для людей. Ездить по нима могут только аккредитованные авто

Автор фото: мэрия Казани

«Самокаты под запретом»

На время проведения саммита в Казани ограничат пользование и электросамокатами. Все средства передвижения вывезли из города ещё 19 октября.

Атвор фото: Алина Алмакаева

Ограничения в эти дни затронут и парковки. На время саммита закроют все муниципальные парковки. Доступны они будут лишь с 25 октября. До это момента пользоваться ими смогут только водители аккредитованных авто.

Гулять только с паспортом

Если вдруг вы живёте на улице, которая перекрыта, то будьте готовы, что у вас попросят паспорт сотрудники полиции, дабы удостовериться в вашей прописке именно по этому адресу.

«Рекомендуем иметь при себе паспорт, чтобы сотрудники охраны и МВД могли убедиться в том, что человек прописан в этом доме», — рассказал журналисту вице-премьер РТ Шамиль Гафаров.

Туда вам не пройти

Если с 22 по 25 октября вы захотите посетить Национальную библиотеку, парк «УРАМ» или зоопарк, то спешим огорчить. Именно эти места будут полностью закрыты для посещения.

Атвор фото: Алина Алмакаева

Также закрыты университеты и детские сады также не будут функционировать. Ещё закроют МФЦ и отделение регистрации ГАИ на Оренбургском тракте.

Ввели ограничения на охоту. В период саммита нельзя будет охотиться вообще.

Как будет работать аэропорт

Как сообщили в аэропорту, рейсы будут ходить по расписанию. Однако введутся дополнительные меры безопасности. Поэтому там порекомендовали выезжать в аэропорт за 3-4 часа до вылета.

В дни БРИКС аэропорт закроет зал повышенной комфортности терминала 2. Пассажиры внутренних рейсов могут пользоваться терминалами 1 и 1А.

Подробнее о всех событиях и новостя саммита БРИКС можно узнать в BRICS | Главные новости БРИКС.

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