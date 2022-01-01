Что вас привлекает в выступлениях на улице?



Никита: Вот когда стоит народ, ты с ними работаешь и они отзываются. Как мы, допустим, пели песню «Районы-кварталы» я попросил аудиторию похлопать и покричать «хей», они отозвались, и мне очень приятно, что я хотя бы что-то могу донести. Ещё привлекает атмосфера: вечер огоньки, ты поешь, люди хлопают, люди танцуют, люди подпевают, это отдельный кайф. В целом, если бы на жизнь хватало денег, мы бы и чехол не ставили, чтобы туда подкидывали.

Илья: Опыт, в первую очередь, и привлекает работа с людьми. Когда ты выступаешь перед публикой все равно есть какая-то небольшая ответственность за свою игру и за свой голос. Так получаешь опыт умения петь и играть на публике так, будто никого нет вообще и ты сам с собой.



Есть ли у вас стеснение?



Никита: Я же не отсюда (г. Йошкар-Ола, в Казань приехал в сентябре). Пытался побороть страх публики так: я взял гитару, пошёл к нам в Центральный парк, сел и очень тихо себе что-то наигрывал. Практиковал это на протяжении недели, мне было очень страшно выдать что-то громкое, потому что вдруг кто-то подойдёт. И ко мне подходили, говорили классно играешь. Это как-то стимулировало двигаться дальше, и в итоге стал немножко завывать, но потом уличные выступления вообще на время бросил из-за учёбы и работы.

Илья: в школе кто-то узнал каким-то образом, что я играю на гитаре, ко мне потом подошёл директор и сказал что ты сейчас будешь играть на всех мероприятиях. Так что стеснение у меня ушло со школьных времён. Потом я на улице просто с друзьями играл, у меня опять это стеснение вернулось. Я просто большую часть жизни играл на публике какой-то, хоть и маленькой, к шестнадцати годам у меня абсолютно не было страха.



Высказывали ли люди в ваш адрес критику?



Никита: До сих пор есть диванные эксперты, которые считают своим долгом подойти и сказать: ты ужасно поешь, не пой больше никогда, ты здесь никому не нужен. Понятное дело если он начинает наезжать, то я могу ответить. А если просто подошёл, высказал своё мнение и ушёл, то пожалуйста.

Илья: До шестнадцати лет мне говорили, что я плохо пою, но кстати меня всегда это подталкивало и работало как негативная мотивация. То есть, если сейчас кто-то критику выскажет, возможно, я даже ещё лучше начну петь.



Играли ли на улице в зимнее время года?



Никита: Я один раз в минус двадцать четыре встал играть. Но зимой нельзя петь, у тебя могут связки превратиться в узел, который удаляется хирургическим путем. И если даже его удалить не факт, что ты дальше сможешь петь.



С какими трудностями встречаются уличные музыканты?



Никита: Самое трудное — забронировать место, для этого есть сайт АртПроспект. Все музыканты , которые хотят выступить на Баумана, залетают в одно и то же время на сайт. Он дико начинает тупить, невозможно обновить страницу, и вот кто успел, тот и молодец, поэтому мы играем не каждый день.

Илья: Для меня трудность — это навязчивость некоторых людей. Ты поешь, никого не трогаешь, к тебе просто подходит человек начинает рядом с тобой стоять, что-то поверх песни говорить.



Есть ли песни, которые чаще всего просят сыграть?



Никита: Сансара — Баста, Батареи — Нервы

Илья: ДДТ — Это все просят очень часто. Я и сам её играю каждый раз, но когда сам хочу. А после того как уже сыграл, раза четыре ещё попросят.