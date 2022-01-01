БАУМАНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
История трех поколений музыкальных исполнителей самой главной пешеходной улицы Казани
Уличные музыканты это талантливые и вдохновенные артисты, которые решают раскрыть свои музыкальные способности на улицах города. Они превращают их в собственную сцену, где каждая нота и каждая мелодия взаимодействует между исполнителем и аудиторией.
Уличные музыканты играют не только на акустической гитаре, но и на скрипке, барабанах и синтезаторе. Независимо от своего музыкального жанра и стиля, они способны привлечь внимание прохожих своим профессионализмом и страстью к музыке. Увидев уличного музыканта, мы можем остановиться на мгновение, подпевать, покачиваться в такт и насладиться ударом каждой ноты. В сегодняшнем материале PROKAZAN мы узнаем о музыкантах разных поколений на улице Баумана. Кто-то только начинает свой путь, для кого-то это работа, а другие уже на пенсии поют в своё удовольствие.
"Стирали пальцы до крови": они только начинают свой путь
На улице Баумана выступает немало профессиональных музыкантов, но есть среди них и начинающие. Никита Сушков (22 года) и Илья Капитанов (19 лет) не позиционируют себя как группу, поскольку у них постоянно меняется состав и количество выступающих. Молодые музыканты просто желают дальше развиваться, но планы на будущее о формировании группы не строят. Ребята рассказали о своих трудностях, отношении к другим уличным музыкантам и какие песни на Баумана под запретом.
Давно играете?

Никита: Я, наверное, полгода, Илья меньше месяца. Мы недавно с ним встретились, чистая случайность. Я играл, ко мне подходит какой-то шкодный мальчик со словами «а можно сыграть на гитарке, я чуть-чуть умею». Я говорю: ну вообще гитара не моя, но, в принципе, давай посмотрим. Немножко послушал, как он там поёт просто без микрофона, он прикольно спел, и тогда позволил ему спеть в микрофон. После этого мы договорились о следующем выступлении вместе на Баумана.

Как пришли к музыке?

Илья: Я вообще к ней не приходил, просто у меня семья музыкальная: батя всегда на гитаре играл, мама хорошо поёт. Я помню просто в восемь лет загорелся, увидел, как папа играет на гитаре и тоже захотел. У меня ничего не получилось, но я в десять лет попросил гитару у родителей, они мне ее подарили на Новый год. Я вот помню каждый день только этим и занимался, в первый же день выучил песню. У меня, кстати, никогда не было проблемы как у многих гитаристов, которые не могут одновременно петь и играть.

Занимались ли профессионально музыкальной деятельностью?

Илья: Нигде не учился, я самоучка. В последнее время у меня просто знакомый человек есть, который подтягивает по вокалу. По моему мнению, когда ты учишься на музыканта, начинаешь разбирать какие-то гаммы, или тебе начинают ставить голос, то это превращается в рутину. Тебе нужно туда прийти, это отработать, выполнить домашние задания. И вместо того, чтобы в кайф петь, делать любимое дело, ты получается как все учишься в школе, появляются определённые рамки. Многие люди же вообще после музыкальной школы не умеют просто как-то иначе петь, у них в мозгу засела одна стезя — вот так вот мне надо петь, а сам ты можешь экспериментировать и пробовать что угодно.
Никита: Незадолго до шестнадцати лет у меня брат вернулся с армии и просто с порогу сунул в руки гитару со словами «если ты мне сегодня не сыграешь песню, я у тебя её заберу». Мне пришлось учить, потому что у меня глаза загорелись, когда я увидел гитару, она очень красивая была. Я играл целых девять часов, чтобы освоить все азы, но пальцы были в мясо стерты. У меня на гитаре до сих пор следы запекшейся крови. В итоге я сыграл песню Солнце, купи мне гитару — группы Кошки Jam, но тогда я не мог петь и играть одновременно.

Какой любимый музыкальный жанр?

Никита: Рок, альтернативный рок, я исполняю более попсовый жанр.
Илья: Поп-панк восьмидесятых, типа Green Day, Sum 41.

Равняетесь ли вы на каких-то музыкантов?

Никита: На данный момент у меня есть человек, который живёт здесь в Казани, у меня появился стимул расти дальше именно как вокалист, потому что у него три года частной школы, плюс он очень много занимался сам и у него реально волшебный голос.
Илья: У меня такая позиция: быть лучше чем я был до этого. Допустим, если я что-то собираюсь новое учить, то это должно получиться лучше в плане вокала, чем у меня в голове. Ни на кого наверно не равняюсь, раньше была группа Green Day, я пытался понимать интонации вокалиста, потом это все ушло как-то само собой.


Что вас привлекает в выступлениях на улице?

Никита: Вот когда стоит народ, ты с ними работаешь и они отзываются. Как мы, допустим, пели песню «Районы-кварталы» я попросил аудиторию похлопать и покричать «хей», они отозвались, и мне очень приятно, что я хотя бы что-то могу донести. Ещё привлекает атмосфера: вечер огоньки, ты поешь, люди хлопают, люди танцуют, люди подпевают, это отдельный кайф. В целом, если бы на жизнь хватало денег, мы бы и чехол не ставили, чтобы туда подкидывали.
Илья: Опыт, в первую очередь, и привлекает работа с людьми. Когда ты выступаешь перед публикой все равно есть какая-то небольшая ответственность за свою игру и за свой голос. Так получаешь опыт умения петь и играть на публике так, будто никого нет вообще и ты сам с собой.

Есть ли у вас стеснение?

Никита: Я же не отсюда (г. Йошкар-Ола, в Казань приехал в сентябре). Пытался побороть страх публики так: я взял гитару, пошёл к нам в Центральный парк, сел и очень тихо себе что-то наигрывал. Практиковал это на протяжении недели, мне было очень страшно выдать что-то громкое, потому что вдруг кто-то подойдёт. И ко мне подходили, говорили классно играешь. Это как-то стимулировало двигаться дальше, и в итоге стал немножко завывать, но потом уличные выступления вообще на время бросил из-за учёбы и работы.
Илья: в школе кто-то узнал каким-то образом, что я играю на гитаре, ко мне потом подошёл директор и сказал что ты сейчас будешь играть на всех мероприятиях. Так что стеснение у меня ушло со школьных времён. Потом я на улице просто с друзьями играл, у меня опять это стеснение вернулось. Я просто большую часть жизни играл на публике какой-то, хоть и маленькой, к шестнадцати годам у меня абсолютно не было страха.

Высказывали ли люди в ваш адрес критику?

Никита: До сих пор есть диванные эксперты, которые считают своим долгом подойти и сказать: ты ужасно поешь, не пой больше никогда, ты здесь никому не нужен. Понятное дело если он начинает наезжать, то я могу ответить. А если просто подошёл, высказал своё мнение и ушёл, то пожалуйста.
Илья: До шестнадцати лет мне говорили, что я плохо пою, но кстати меня всегда это подталкивало и работало как негативная мотивация. То есть, если сейчас кто-то критику выскажет, возможно, я даже ещё лучше начну петь.

Играли ли на улице в зимнее время года?

Никита: Я один раз в минус двадцать четыре встал играть. Но зимой нельзя петь, у тебя могут связки превратиться в узел, который удаляется хирургическим путем. И если даже его удалить не факт, что ты дальше сможешь петь.

С какими трудностями встречаются уличные музыканты?

Никита: Самое трудное — забронировать место, для этого есть сайт АртПроспект. Все музыканты , которые хотят выступить на Баумана, залетают в одно и то же время на сайт. Он дико начинает тупить, невозможно обновить страницу, и вот кто успел, тот и молодец, поэтому мы играем не каждый день.
Илья: Для меня трудность — это навязчивость некоторых людей. Ты поешь, никого не трогаешь, к тебе просто подходит человек начинает рядом с тобой стоять, что-то поверх песни говорить.

Есть ли песни, которые чаще всего просят сыграть?

Никита: Сансара — Баста, Батареи — Нервы
Илья: ДДТ — Это все просят очень часто. Я и сам её играю каждый раз, но когда сам хочу. А после того как уже сыграл, раза четыре ещё попросят.
Какую самую большую сумму собирали?

Никита: Лично я один собирал почти 11 тысяч.
Илья: Ну, моя жизнь пока такого ещё не видала, если округлить, то 3 тысячи, наверное.

Есть ли любимая песня, которую никогда не надоест играть?

Илья: Песня группы Green Day “ Wake Me Up When September Ends”, я её очень редко играю потому что, как правило, никто не знает.
Никита: У меня вообще две группы, песни которых я люблю исполнять. Но проблема в том, что большая часть их песен запрещена на Баумана. К примеру, Сметана BAND. А самые любимые песни, которые я пою не каждый раз, потому что я боюсь, что они превратятся в рутину и потеряют смысл, который я хочу в них вложить. Это песня группы Нервы — “Слишком влюблен” и Сметаны BAND — “Каждый твой”.

А какие песни на Баумана под запретом?

Никита: Запрещены песни экстремистов, иноагентов, песни с матом, песни, которые могут повлиять на восприятие мира.

Как относитесь к другим уличным музыкантам?

Никита: Отлично, я вообще люблю послушать других. В принципе, у меня очень много знакомых только потому, что я подходил, слушал, а потом говорил “как круто ты поешь”. Вот сегодня у нас на выступлении сидели ребята вообще из 2 разных групп, но мы не то что обмениваемся опытом, а скорее просто общаемся. Бывает, что помогаем друг другу и одалживаем оборудование.

Есть ли у вас свои песни?

Илья: Я пишу уже давно альбом, там семь демок, из них две уже окончены. Когда появляется микрофон, я захожу в свой шкаф, убираю оттуда все вещи и сижу записываю, потом сам свожу звук.
Никита: Я очень часто люблю делать так: пишу песню, пишу ей куплет, припев, начинаю второй куплет и понимаю, что все мысли, которые я хотел написать, уже выразил, и дальше писать уже нечего. На этом песня у меня просто заканчивается.

Музыка у вас сейчас просто для заработка или нет?

Никита: Баумана для заработка. Изначально мне хочется, чтобы я собрал толпу и мне было хорошо, но в то же время я хочу собрать ещё и сумму. Я не знаю сейчас, что для меня главное, потому что оно друг с другом как-то наравне идет.
Илья: По факту на Баумана приходишь отдыхать, даже вот после работы можно прийти сюда, попеть любимые песни. Если ещё и приятные бонусы в виде финансов есть, так даже лучше. Я не гонюсь за тем, чтобы именно зарабатывать, я готов уступать в этом моменте. Важнее для меня просто играть и петь то, что нравится. А ещё сделать так, чтобы мой репертуар совпал с тем, что хочется людям.
Случался ли за время ваших выступлений на Баумана какой-то забавный случай?

Никита: Да, у нас здесь есть очень интересный кадр, бездомный, который постоянно приходит на мои стриты и начинает кричать из толпы “давай лесника” через каждые три песни. Причём он только под эту песню танцует,приходит постоянно в куртке и кепке, что сам похож на лесника.

Какого рода поддержка вам более важна?

Илья: Наверное, когда стоит толпа, ты сыграл песню, и абсолютно все начинают аплодировать. А ещё более офигенное, когда ты поешь песню, и люди начинают подпевать. Гул прям такой стоит, как на стадионе.
Никита: У нас был как раз такой момент. Мы тогда последние музыканты были на Баумана, кто остался, и к нам собрались все люди, которые хотели ещё музыку послушать. Мы начали петь песню Порнофильмов — “Я так соскучился”, и у нас резко садится аппаратура, но мы продолжили. И все люди тоже начинают петь, стало очень громко и было похоже на хоровое выступление. Это прям дико классно.

Опишите одним словом уличные выступления

Илья: Энергетика
Никита: Я бы сказал, что это палитра, потому что есть и тусклые краски, когда ты играешь не как хотелось бы и ничего не выходит, а бывает прям эмоции, буря, радуга.
"Деньги это прикольно после выступления": история самой популярной кавер-группы на Баумана
Многие уличные музыканты начинают свой путь на Баумана и много работают для того, чтобы впоследствии стать профессиональной группой. Они делают настолько качественный звук, что улица становится для них сценой, а выступления превращаются в настоящий концерт. "Семья Band" известная кавер-группа в Казани, которая была создана настоящей семьёй Савенковых и в итоге превратилась в сформировавшийся музыкальный проект. Бас-гитарист Борис Савенков, вокалистка Тоня Бузилова и гитарист Глеб Ким рассказали о самом большом заработке, о формировании группы и о бездомных фанатах.
Как долго существует "Семья band"?

Боря: Года три, но идея группы «Семья» существует уже лет четырнадцать. Когда мы были маленькие, мы назывались «Семья». Когда мне было лет семь-восемь, папа со мной и моими братьями и сестренкой разобрал первую свою песню, и мы ездили на всякие конкурсы, фестивали, занимали там места.

Сколько вы играете таким составом?

Боря: Таким составом мы играемся с октября 2022. Это две вокалистки, три гитариста и один барабанщик. а до этого три года мы играли с вокалистом и вокалисткой.

Как появились другие люди?

Боря: Тоня, наша вокалистка, это подруга нашей бывшей вокалистки Лиды. Они очень хорошо общались, и когда Лида решила уйти, она сказала Тоне и нам, что теперь Тоня поет с нами.
А с Аленой (вторая вокалистка группы «Семья band» прим. автора) мы просто общались. И когда в сентябре 2022 года у нас половина группы уехала в другую страну, а нам нужно было продолжать заниматься музыкой, мы пригласили Алену. И когда Тоня вернулась, мы решили попробовать чтобы Тоня с Аленой пели вместе.
С гитаристом Глебом познакомились года четыре назад на «Чёрном озере». Мы играли на гитаре, пели песни, Глеб подошёл и такой: «А можно я тоже сыграю на гитаре?» И с того времени как-то так получилось, что мы часто пересекались. В один момент я сам увидел Глеба, мы разговорились, дошли до Баумана, и он остался. Поначалу Глеб просто заменял меня на бас-гитаре, а потом стал за гитару уже полноценно.

Почему не пошли учиться в какой-нибудь музыкальный вуз?

Тоня: Я училась в музыкальной школе с 3 лет до 14 лет. У меня была очень строгая преподавательница, и на тот момент я не думала, что свяжу свою жизнь с музыкой.
Глеб: Я вообще самоучка, даже не думал в музыкальное поступать

Вы занимались до этого уличным музицированием?
Тоня: Нет, я из маленького города Чайковский, у нас вообще там такое не развито. Когда я приехала в Казань, у меня была мысль, что я поступлю, а потом куда-нибудь приткнусь, и у меня это получилось случайно.
Глеб: Я когда из Питера сюда приехал, вообще не было какого-то даже малейшего намёка, что я буду заниматься музыкой, тем более уличной. А потом я познакомился со старшим братом Бори. Они попросили меня в один день помочь, вот так и затянулось.

У вас есть кто-то главный в группе?

Тоня: Боря главный, мы с Аленой фронт-мены, мы взаимодействуем с аудиторией, а есть менеджеры, которые не то что бы главные, но всеми вопросами за кадром занимаются они.
Глеб: А есть рабы инструменталисты, которые просто существуют и выполняют приказы и тех, и тех
Боря: У нас есть ещё папа, он создатель группы, но ему просто нравится играть и воспитывать нас


Вы говорили, что планируете выпускать свои песни, в каком жанре она будет?

Боря: Поскольку у нас две вокалистки, возможно это будет кьют-рок, но это только возможно.

А тексты кто у вас пишет?

Тоня: У Алены есть свои сольные проекты, она может справиться. Я тоже пишу, но хочу сделать еще несколько треков, чтобы их можно было выпускать.

Что вас привлекает в выступлениях на улице?

Боря: Аудитория, которая собирается, слушает. От них идёт мощная отдача, это очень приятно. Даже если есть деньги, но нет людей, то играть неприятно, всё связано.
Тоня: Каждый выбирает себе род деятельности опираясь на свои какие-то травмы. Например, у нас, у некоторых, есть определенный дефицит внимания, и мы приходим на улицу, где куча народу, нам все аплодируют, говорят, какие мы классные.

А стеснения нет?

Тоня: Я каждый раз, когда рот открываю вне песни, мне хочется провалиться сквозь землю, но приходится себя перебарывать.

Какая реакция на вашу музыку вам больше всего нравится?

Боря: То, что люди останавливаются, хлопают. Допустим, мы закончили играть что-то драйвовое, и все хлопают, свистят, кричат.
Тоня: Деньги это прикольно после выступления, когда ты уже уставший. А самое главное это отдача от людей. Особенно приятно, когда зрители выкупают какую-то сложную фишку в момент песни и начинают хлопать.

Какая самая большая заработанная сумма за один вечер?

Боря: Был один случай года три назад. У нас тогда не было аппаратуры нормальной, были две колоночки, мы питались от аккумулятора, были какие-то микрофончики. И вот нам на карту скинули 50 тысяч, сказали: «Обновите инструменты». Этого, конечно, не хватило, чтобы обновить, но гитару мы купили, провода заменили.

Как вы делите прибыль, которую получаете?

Боря: поровну, и откладываем на бюджет.

Какой у вас самый запоминающийся случай, который либо смешит вас, либо, наоборот, расстраивает?

Боря: Пару лет назад к нам подходит какой-то мужичок небритый, слегка грязный. Он был похож на рабочего из шахты. Спрашивает, какую следующую песню мы будем играть, я ему отвечаю, что скорее всего «Половинку», он говорит, что останется послушать. Ну, хорошо, что ещё мне ему ответить. Мы начинаем играть «Половинку», собрался народ, а в середину, где есть пространство, выходит этот мужичок и его спутница, тоже чумазая, грязная. Они начинают танцевать. Поначалу это было смешно, они танцевали криво, косо, но на середине песни они снимают с себя грязную одежду, и под ней у них были очень классные яркие костюмы со стразами. У девушки было очень красивое платье, на парне был классный танцевальный костюм. И они уже начали танцевать профессионально, это был поставленный танцевальный номер. Этот случай нам запомнился.
Тоня: Расскажу трогательный случай. Недавно к нам подошла пара, и парень сказал, что в прошлом году сделал девушке предложение около нас, а сейчас они уже почти год женаты.

Какие трудности вы встречали в карьере уличных музыкантов?

Тоня: Я не умею разговаривать, постоянно запинаюсь, заикаюсь и говорю какую-то дичь, но я учусь работать с публикой.
Боря: На Баумана бывает такое, что могут сломаться шнуры, перестать играть или начать шуршать, это тоже неприятно.
Глеб: Большая проблема — это сон. После ты устаёшь не физически, а морально. И чтобы себя нормально чувствовать, нужно не сразу лечь спать, а во что-то потупить, какое-то время восстановиться. Музыка — это вечерняя деятельность, ночь уходит на восстановление, и поэтому очень сложно выработать какой-то режим
Тоня: Давайте по-честному, бездомные напрягают. Они считают, что это их улица. Есть один человек, он постоянно танцует около нас. Для людей это в новинку, они аплодируют ему.
Глеб: Аплодируют так, как будто это он нас тут всех собрал.
Тоня: Да, а мы то его каждый день видим, однажды он, видимо, был не в настроении, вообще начал кричать на нас матом.

Как часто проходят репетиции и в каком формате?

Боря: Месяца полтора назад это были регулярные репетиции раз в неделю по два, по три часа, потом был небольшой перерывчик, и сейчас мы их восстанавливаем. Старые песни нет смысла повторять, потому что они разучены, только если что-то исправить, подтянуть сыгранность, а в основном новые песни.
Тоня: Репетиции проходят следующим образом: мы заранее знаем, что будем учить, каждый должен подготовиться, выучить свою партию или хотя бы понимать, что должно быть сделано, ориентироваться по тексту.

На репетициях есть руководитель, который курирует процесс?

Глеб: Мы собираемся, слушаем оригинал и начинаем играть, а в моменте просто помогаем друг другу. Нет такого, что кто-то отдельно сидит за всех отвечает. Все на себя взяли ответственность, свои партии подучили и лепите песню как конструктор, друг другу помогаете
Тоня: Так как у Бори больше насмотренности и наслушанности, потому что он работает звукооператором, он видит много групп и больше в этом разбирается, в мелких деталях.

У вас есть любимая песня, от которой вы не устаете?

Тоня, Боря и Глеб: The Cranberries — Zombie

Как вы относитесь к остальным уличным музыкантам?

Глеб: Почти со всеми общаемся, кто играет на Баумана.
Боря: Я общаюсь с Костей Игнатовым, прекрасный человек. Помимо этого я ещё играю в его группе на синтезаторе, но мы разбираем именно его сольные песни, иногда вместе едем на фестивали и даём концерты.

Есть ли группы, на которые вы равняетесь?

Боря: Я думаю, да, у каждого музыканта есть что-то, что можно взять, на что обратить внимание и, может быть, повторить или сделать по-своему, но опираясь на этого музыканта.
Тоня: У меня такое мнение, что когда ты слушаешь казанские кавер-группы, ты смотришь на то, как они себя ведут с аудиторией, а когда слушаешь известные группы , берешь у них технические моменты.

Как вы определяете успех вашего выступления?

Тоня: У нас есть менеджер, который находится в зале во время выступления, и потом может сказать про звук, как все звучало со стороны.
Глеб: Иногда он говорит «детский сад», иногда, что мы круто выступили.
Боря: Детский сад имеется ввиду, что мы не сыгранные, возможно кто-то неправильно вступил, где-то мы неправильно сыграли.
Глеб: На Баумана для меня идеальное выступление — это когда вы пришли в хорошем настроении и ушли в хорошем настроении

Вы выступали с группой Dabro, есть ли желание выступить с какой-нибудь ещё группой?

Тоня: мы пели с Hensy, с Канги, но в моих снах я, конечно же, пою со Скриптонитом.
Глеб: Скриптонит это, конечно, мечта, но коллаб с любым артистом хочется сделать.
Боря: Мы ещё играли с Раилем Арслановым, и не только на Баумана. В прошлом году с нашим бывшим вокалистом Сашей мы выступали с Раилем в Карсуне на его сольном концерте. А весной этого года я ездил с ним в тур уже как его басист. Мы посетили пять крупных городов: Уфа, Казань, Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург.

Есть песни, которые под запретом? Которые вы раньше играли, а теперь не можете играть?

Боря: Есть те, которые мы не можем играть в определённое время, например, если идёт футбольный матч Спартака, мы не можем играть МакSим, потому что это их гимн, но сейчас мы спокойно играем «Знаешь ли ты».
Тоня: Единственная песня, от которой мы отказались — это 5'nizza — Солдат.
Боря: Да, военные песни точно под запретом.

Какие советы вы могли бы дать начинающим музыкантам?

Боря: Не отчаивайтесь, если у вас не будет что-то получаться, если на вас не будут останавливаться, не будут слушать. Приходите домой, занимайтесь музыкой, репетируйте, разучивайте партии, желательно, не на улице.
Тоня: Всегда рассчитывайте, что на улице вы будете встречать разных людей, и лучше одного человека проигнорировать, зато сотне принести удовольствие.

Каким бы одним словом вы описали уличные выступления?

Тоня: Сила
Борис: Возможность

"У пенсионеров закваска-то в сторону
хард-рока": выступления на пенсии для души
Прохожие могут встретить на улице Баумана и пожилых музыкантов, которые играют с таким внутренним пылом, словно их молодость вновь оживает в каждой ноте. Равиль Акаев (68 лет) играл на гитаре в молодости, однако к уличным выступлениям вернулся только после выхода на пенсию. Мужчина рассказал о самом запоминающемся моменте в карьере уличного музыканта, поддержке слушателей и советах молодым исполнителям.
Как долго вы занимаетесь уличным музицированием?

Где-то с 17 года примерно. Но вообще же перерыв у меня был очень большой, потому что начинал играть я ещё в молодости, группа своя была как у всех молодых. Потом на 30 лет забросил гитару. А как на пенсию вышел, мне подарили хороший акустический инструмент, я начал вспоминать все песни и в итоге вышел на улицу играть.

Какая музыкальная стилистика и жанр вам ближе?

Ну, у пенсионеров закваска-то как бы в сторону хард-рока. Мы ж вообще выросли на тяжёлой музыке.

Что вас привлекает в выступлениях на улице?

А что нам пенсионерам ещё делать? На свежем воздухе попел в своё удовольствие, да ещё и какая-никакая прибавочка к пенсии идёт. Всё же душе приятно.

Какие реакции на вашу музыку вы наблюдаете у прохожих?

Конечно, только положительные. Вот сколько я работаю на улице, кроме положительных эмоций ничего абсолютно не бывает. Привлекает то, что идёт обратная связь от слушателей. Всякое бывает, и даже слезы, ну в общем очень приятное занятие.

Какие были самые запоминающиеся моменты в вашей карьере уличного музыканта?

Была одна пара, они заказали песню Кузьмина, а у меня тогда их всего в репертуаре 3 было. Ну я и спел, а мужчина вытаскивает пять тысяч, я говорю, что у меня нет такого размена, можно вообще не платить, ведь я для них просто сам спел с удовольствием. А он эту бумажку кладёт в корзинку мою, я думал может из банка приколов. Сначала всё не верилось, пришёл домой, а настоящие деньги оказались, ну я и обалдел. Вот это момент достаточно приятный и запоминающийся.
Какие трудности вы встречали в своей карьере уличного музыканта?

Ну, вот в самом начале была каша на Баумана. Там, кто успел, тот и съел как говорится. Иногда выходил, а мест нет свободных, или где-то пристроился, начинаешь играть, а у тебя рядом встаёт какая-то скрипка там со стоваттным аппаратом. И ты ему ничего не скажешь, так что собирайся и уходи.

Какого рода поддержка вам была наиболее важна в вашей карьере уличного музыканта?

Моральная поддержка, поскольку я вот не мог долго перебороть себя, чтобы выйти выступать на улице. Да и в целом успех своего выступления я определяю по положительной реакции слушателей.

Пишете ли вы свои песни? Если да, то поете ли их на улице?

Дело было, конечно, по молодости. Сейчас по-моему две песни у меня сохранились: облака и про день рождения. Я их на улице пою только, когда знакомый какой-то проходит и просит “нук, давай облака спой”.

Есть ли у вас любимый исполнитель, песни которого вы чаще всего играете?

Ну вот Кузьмина песни я с удовольствием пою, но очень редко, только под заказ. Вообще, знаешь, как бы есть костяк из пятнадцати-двадцати песен, которые вызывают приятную реакцию. А потом уже как пойдёт дело, и лучше, когда что-то заказывают, потому что сразу появляется драйв.

Какие советы вы могли бы дать начинающим уличным музыкантам?

Если ты играешь, если что-то получается, то смелее выходи. В принципе, сам боялся сначала, как-то неуверенность была. Я же и на Баумана не сразу вышел, пробовал тихонечко с оглядкой на набережной петь. Долгое время не мог перебороть себя, потом как-то племянник приехал и говорит “дядя Равиль, айда вместе на Баумана”, ну я и рискнул, и дело пошло. А молодым вообще чего боятся, чего стесняться надо обязательно выходить.

Опишите одним словом уличные выступления

Мне кажется подходит кайф и драйв.
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