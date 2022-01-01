Какой у вас самый запоминающийся случай, который либо смешит вас, либо, наоборот, расстраивает?
Боря: Пару лет назад к нам подходит какой-то мужичок небритый, слегка грязный. Он был похож на рабочего из шахты. Спрашивает, какую следующую песню мы будем играть, я ему отвечаю, что скорее всего «Половинку», он говорит, что останется послушать. Ну, хорошо, что ещё мне ему ответить. Мы начинаем играть «Половинку», собрался народ, а в середину, где есть пространство, выходит этот мужичок и его спутница, тоже чумазая, грязная. Они начинают танцевать. Поначалу это было смешно, они танцевали криво, косо, но на середине песни они снимают с себя грязную одежду, и под ней у них были очень классные яркие костюмы со стразами. У девушки было очень красивое платье, на парне был классный танцевальный костюм. И они уже начали танцевать профессионально, это был поставленный танцевальный номер. Этот случай нам запомнился.
Тоня: Расскажу трогательный случай. Недавно к нам подошла пара, и парень сказал, что в прошлом году сделал девушке предложение около нас, а сейчас они уже почти год женаты.
Какие трудности вы встречали в карьере уличных музыкантов?
Тоня: Я не умею разговаривать, постоянно запинаюсь, заикаюсь и говорю какую-то дичь, но я учусь работать с публикой.
Боря: На Баумана бывает такое, что могут сломаться шнуры, перестать играть или начать шуршать, это тоже неприятно.
Глеб: Большая проблема — это сон. После ты устаёшь не физически, а морально. И чтобы себя нормально чувствовать, нужно не сразу лечь спать, а во что-то потупить, какое-то время восстановиться. Музыка — это вечерняя деятельность, ночь уходит на восстановление, и поэтому очень сложно выработать какой-то режим
Тоня: Давайте по-честному, бездомные напрягают. Они считают, что это их улица. Есть один человек, он постоянно танцует около нас. Для людей это в новинку, они аплодируют ему.
Глеб: Аплодируют так, как будто это он нас тут всех собрал.
Тоня: Да, а мы то его каждый день видим, однажды он, видимо, был не в настроении, вообще начал кричать на нас матом.
Как часто проходят репетиции и в каком формате?
Боря: Месяца полтора назад это были регулярные репетиции раз в неделю по два, по три часа, потом был небольшой перерывчик, и сейчас мы их восстанавливаем. Старые песни нет смысла повторять, потому что они разучены, только если что-то исправить, подтянуть сыгранность, а в основном новые песни.
Тоня: Репетиции проходят следующим образом: мы заранее знаем, что будем учить, каждый должен подготовиться, выучить свою партию или хотя бы понимать, что должно быть сделано, ориентироваться по тексту.
На репетициях есть руководитель, который курирует процесс?
Глеб: Мы собираемся, слушаем оригинал и начинаем играть, а в моменте просто помогаем друг другу. Нет такого, что кто-то отдельно сидит за всех отвечает. Все на себя взяли ответственность, свои партии подучили и лепите песню как конструктор, друг другу помогаете
Тоня: Так как у Бори больше насмотренности и наслушанности, потому что он работает звукооператором, он видит много групп и больше в этом разбирается, в мелких деталях.
У вас есть любимая песня, от которой вы не устаете?
Тоня, Боря и Глеб: The Cranberries — Zombie
Как вы относитесь к остальным уличным музыкантам?
Глеб: Почти со всеми общаемся, кто играет на Баумана.
Боря: Я общаюсь с Костей Игнатовым, прекрасный человек. Помимо этого я ещё играю в его группе на синтезаторе, но мы разбираем именно его сольные песни, иногда вместе едем на фестивали и даём концерты.