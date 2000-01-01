Поздравляем! Теперь ваш дом современный и комфортный.
Но нет предела совершенству, и хороший хозяин всегда знает, что и где можно улучшить. Например, добавить быстрый домашний интернет к своему тарифу на мобильную связь.
Зачем менять провайдера и подключать домашний интернет Tele2:
· 3 месяца использования бесплатно при первом подключении
· Tele2 — это больше, чем домашний интернет: это также онлайн-кинотеатр Wink и цифровое ТВ с сотнями каналов
· 100, 200 или 500 Мбит/сек — скорость безлимитного интернета вы выбираете сами и можете изменить в любой момент
· Это удобно, быстро и выгодно. С четвертого месяца оплачиваете мобильную связь и домашний интернет вместе — в один клик и одним платежом. Экономия от 250 рублей в месяц по сравнению с платой отдельно провайдеру и мобильному оператору
Сейчас три месяца домашнего интернета в подарок доступны на тарифах Tele2 при выборе любой скорости передачи данных. Проверить возможность подключения здесь
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