Поочередно найдите 5 предметов в комнате и прокачайте их с помощью интернета.

Нажмите на карточку с силуэтом и вы увидите подсказку-описание. Предмет может быть на самом виду, а может где-то прятаться например, в столе).

Чтобы выбрать предмет, нажмите на него.