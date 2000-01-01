Современная жизнь немыслима без удобных гаджетов. Кто же сейчас стирает одежду руками, когда можно включить стиральную машину?

ПроГород и Tele2 создали крутую мини-игру, чтобы показать, как технологии меняют нашу жизнь. Надо найти предметы, описанные в карточках, и «прокачать» их, используя интернет. Поехали!
Начать игру
Поочередно найдите 5 предметов в комнате и «прокачайте» их с помощью интернета.

Нажмите на карточку с силуэтом и вы увидите подсказку-описание. Предмет может быть на самом виду, а может где-то прятаться, например, в столе.

Чтобы выбрать предмет, нажмите на него.
Улучшить с помощью интернета
Улучшить с помощью интернета
Улучшить с помощью интернета
Улучшить с помощью интернета
Улучшить с помощью интернета
Поздравляем! Теперь ваш дом современный и комфортный.

Но нет предела совершенству, и хороший хозяин всегда знает, что и где можно улучшить. Например, добавить быстрый домашний интернет к своему тарифу на мобильную связь.

Зачем менять провайдера и подключать домашний интернет Tele2:

· 3 месяца использования бесплатно при первом подключении
· Tele2 - это больше, чем домашний интернет: это также онлайн-кинотеатр Wink и цифровое ТВ с сотнями каналов
· 100, 200 или 500 Мбит/сек — скорость безлимитного интернета вы выбираете сами и можете изменить в любой момент
· Это удобно, быстро и выгодно. С четвертого месяца оплачиваете мобильную связь и домашний интернет вместе — в один клик и одним платежом. Экономия от 250 рублей в месяц по сравнению с платой отдельно провайдеру и мобильному оператору

Сейчас три месяца домашнего интернета в подарок доступны на тарифах Tele2 при выборе любой скорости передачи данных.
Подробнее о бесплатном интернете от Tele2
Попробовать еще раз
Поочередно найдите 5 предметов в комнате и прокачайте их с помощью интернета.

Нажмите на карточку с силуэтом и вы увидите подсказку-описание. Предмет может быть на самом виду, а может где-то прятаться например, в столе).

Чтобы выбрать предмет, нажмите на него.
Улучшить с помощью интернета
Улучшить с помощью интернета
Улучшить с помощью интернета
Улучшить с помощью интернета
Улучшить с помощью интернета
Подробнее о бесплатном интернете от Tele2
Поздравляем! Теперь ваш дом современный и комфортный.

Но нет предела совершенству, и хороший хозяин всегда знает, что и где можно улучшить. Например, добавить быстрый домашний интернет к своему тарифу на мобильную связь.

Зачем менять провайдера и подключать домашний интернет Tele2:

· 3 месяца использования бесплатно при первом подключении
· Tele2 — это больше, чем домашний интернет: это также онлайн-кинотеатр Wink и цифровое ТВ с сотнями каналов
· 100, 200 или 500 Мбит/сек — скорость безлимитного интернета вы выбираете сами и можете изменить в любой момент
· Это удобно, быстро и выгодно. С четвертого месяца оплачиваете мобильную связь и домашний интернет вместе — в один клик и одним платежом. Экономия от 250 рублей в месяц по сравнению с платой отдельно провайдеру и мобильному оператору

Сейчас три месяца домашнего интернета в подарок доступны на тарифах Tele2 при выборе любой скорости передачи данных. Проверить возможность подключения здесь.
Попробовать еще раз
Удаляет пыль, грязь и другой мелкий мусор с пола.
Здесь и игры с мощной графикой, и офисные программы, одинаково незаменим для работы и отдыха
Показывает фильмы, сериалы и клипы, делится новостями.
С ним дышится легче, хорошо увлажняет воздух.
Включает музыку, сказки и аудиокниги, и вообще приятный собеседник. Может быть любых форм и размеров.
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Хороший интернет, ловит во всей квартире
Это личное!
Еще горячий...
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Хороший интернет, ловит во всей квартире
Это слишком личное :)
Ещё горячий..
О, это же старый фотоальбом, какие мы здесь молодые!
Может, на море? ;)
Увлажнитель! это, то что нам нужно. Нажмите, чтобы «улучшить» его