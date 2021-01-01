Сохраните за собой выход к воде: что делать казанцам, у которых дом стоит на берегу
Уютный дом на берегу реки с живописными речными пейзажами из окон – о таком можно только мечтать казанцу, уставшему от городской суеты. Однако даже у счастливых обладателей загородных жилищ на первой береговой линии могут появиться проблемы, если они хотят использовать прилегающую акваторию для собственных нужд.
2016 год был объявлен годом водоохранных зон. Республиканские «зеленые» ведомства — минэкологии РТ и Росприроднадзор по РТ только за тот год выявили более 7 тыс. нарушений, а взыскано было 143 млн. рублей, что на 360%(!) больше, чем годом ранее.
Теперь республика пристально следит за всеми, кто оформляет акватории. А вернее сказать, — за теми, кто их не оформляет. К сожалению, ежеквартальные штрафы и вынужденный снос пирсов и прочих прибрежных построек настигли казанцев из-за непонимания, как правильно оформить сложные бумаги, остальным же помогла компания «Водопользователь». Журналист ProKazan.ru связался с одним из спасателей граждан от штрафных санкций и по совместительству владельцем компании – Игорем Максимовым. В конце он раскрыл алгоритм действий, который поможет получить правильно оформленные документы и рассказал, что для этого нужно.
Игорь Максимов, владелец компании "Водопользователь"
— Игорь, расскажите, чем занимается ваша компания?
— Наша компания занимается оформлением акваторий, — оформлением рек, озер и прудов для использования частных нужд, в том числе под пирсы, причалы, береговые укрепления. Оформляем не только физических, но и юридических лиц. Так, например, среди наших клиентов — СК КАМА, Камско-Полянское КПП, Ак Барс Девелопмент. Аренда акватории оформляется на максимальный срок до 20 лет (при условии выполнения всех экологических мероприятий и оплаты по договору водопользования); разрешение на строительство — до 5 лет. Договор водопользования оформляется через аукцион и длится 4 месяца, а решение о предоставлении водного объекта в пользование для целей строительства — 2 месяца, так как аукцион не проводится. По аналогии: договор водопользования — это аренда, а решение о предоставлении водного объекта пользование — разрешение на строительство.
Загородные водные территории арендуют не только под постройку, но и для использования водных пространств. Например, пруды берут для разведения рыбных запасов. Тем более в настоящее время рыбсельхозы выделяют гранты на разведение рыбных хозяйств. Также для проведения дноуглубительных работ, с целью добычи нерудных полезных ископаемых: гравия, щебня, ПГС и так далее. Часто арендуют под сброс и забор воды на предприятиях. Например для сброса сточных вод: берут воду из водоема, после чего использованная вода подлежит обработке и сбрасывается обратно в реку. Разрешительная документация на подобные действия прописывается и оформляется у нас же.
— Что будет, если не узаконить выход к воде?
— Со стороны надзорных органов (Росприроднадзор и министерство экологии) будут применены штрафные санкции. Размеры штрафа зависят от типа реки, федерального она значения или республиканского. К федеральным рекам относятся реки, проходящие через несколько субъектов Российской Федерации: Волга, Кама, Вятка. Республиканские: Казанка, Кабан и др.
Штрафы варьируются от 5 тысяч рублей для физлиц и до 300 тысяч для юрлиц. Ключевой момент в том, что штрафы не единоразовые, власти имеют право штрафовать физлицо каждые 90 дней, но госорганам необязательно возиться с беззаконниками каждые 3 месяца, — им проще передать дело приставам, которое в дальнейшем окажется в суде. Из более неприятных последствий — требование снести дорогостоящее сооружение.
Пирс, причал или береговое укрепление будет демонтировано из-за отсутствия документов, также вас попросят за свой счет устранить экологические последствия, связанные с установкой данного сооружения. Дешевле получается узаконить.
— Почему эту задачу стоит доверить профессионалам? Справится ли казанец самостоятельно?
— Мы не только правильно оформляем акваторию, но и экономим время. Цикл подготовки документов занимает 4 месяца, соответственно, любая ошибка может быть чревата дополнительными 4 месяцами. У частников бывали случаи, когда неправильно оформленная акватория оборачивалась казусной ситуацией. Например, сформировали Вы полностью лодочную станцию, но территория была оформлена неверно. Часть вашей границы официально забрали другие собственники. Теперь они по праву обладают Вашим, как вы думали, пространством и могут использовать его, как захотят, помешав вашим планам и надеждам. С этим будет ничего не сделать.
— Как вы работаете?
— Разрабатываем программу природоохранных мероприятий, подготавливаем координаты точек (чаще всего именно с этим возникают проблемы у самостоятельных оформителей). Аренда акватории происходит через аукцион. Мы поможем не только на стадии подготовки документов, но и при подаче аукционной документации с целью правильного оформления в случае, если кто-нибудь заявится на вышеуказанную акваторию.
Если вы хотите оформить акваторию, алгоритм действий будет таким:
Готовите нотариально заверенную доверенность, заверенную копию паспорта, копию ИНН, а также выписку о земельном участке из ЕГРН или договор о его аренде;
Объясняете, что именно хотите, и мы прописываем техническое задание;
Происходит заключение договора, получение предоплаты;
...Остальное — полностью наша работа.
По итогу, без каких-то дополнительных действий, вы получаете на руки готовый договор или решение о предоставлении желаемого объекта в пользование.
— Какие сооружения сможет построить казанец на берегу после узаконивания?
— В большинстве случаев, сооружения на воде являются гидротехническими. Чаще всего это — четвертый класс, который не подлежит экспертизе проектной документации и не является поднадзорным. К таким сооружениям относятся защитные сооружения (берегоукрепления), пирсы, эллинги (гаражи на воде), бани на воде, причальные защитные сооружения (подпорная стенка, уходящая в воду). Также мы помогаем узаконить углубительные работы с целью увеличения фарватера, чтобы расчистить судовой ход к своему пирсу. Возможно также строительство лодочной станции, яхт-клуба, но только уже с экспертизой проекта и надзорностью со стороны ГИМСа республики Татарстан.
— Спасибо за подробные ответы!
— Буду рад, если эта информация спасет казанцев от штрафов. Если у вас возникнут вопросы или появится желание оформить акваторию правильно и быстро, обращайтесь по следующим контактным данным: