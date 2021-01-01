Сохраните за собой выход к воде: что делать казанцам, у которых дом стоит на берегу

— Наша компания занимается оформлением акваторий, — оформлением рек, озер и прудов для использования частных нужд, в том числе под пирсы, причалы, береговые укрепления. Оформляем не только физических, но и юридических лиц. Так, например, среди наших клиентов — СК КАМА, Камско-Полянское КПП, Ак Барс Девелопмент. Аренда акватории оформляется на максимальный срок до 20 лет (при условии выполнения всех экологических мероприятий и оплаты по договору водопользования); разрешение на строительство — до 5 лет. Договор водопользования оформляется через аукцион и длится 4 месяца, а решение о предоставлении водного объекта в пользование для целей строительства — 2 месяца, так как аукцион не проводится. По аналогии: договор водопользования — это аренда, а решение о предоставлении водного объекта пользование — разрешение на строительство.

