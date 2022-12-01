Сбербанк открыл первый офис исламского финансирования

Сбербанк открыл первый офис партнёрского финансирования, который находится в городе Казань по адресу: ул. Большая Красная, 29а. В торжественном мероприятии приняли участие глава республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов, старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.

Офис будет обслуживать розничных и корпоративных клиентов. На банковской полке представлены продукты партнёрского финансирования: мудараба (аналог доверительного управления активами), халяльные инвестиционные инструменты, торговое финансирование, банковская гарантия, платежные и текущие счета, а также расчётно-кассовое обслуживание и другие.

Офис будет предоставлять сопутствующие услуги: в меню кофейни — более 20 позиций кофе и чая, а также вода «Зам-Зам» из священного источника. Рядом с кофейней расположен специализированный магазин с сувенирной продукцией с символикой Сбера. Внутри зала гость может приобрести монеты в подарок, а также погрузиться в историю Казани возле стенда «Музей Ислама в России».

Исламский офис в столице Татарстана — это первое в России отделение, которое организовано и оформлено по всем правилам шариата. В основе дизайн-концепции используется авторский орнамент, индивидуально разработанный Ниязом Хазиахметовым, членом Союза художников России, лауреатом премии Министерства культуры республики Татарстан им. Б. Урманче.

Олег Ганеев, старший вице-президент Сбербанка: «Мы рады открыть первый в России офис партнёрского финансирования в столице Татарстана, где видим растущий спрос на исламские финансовые продукты и сервисы. Повышая доступность продуктов партнерского финансирования, мы тем самым развиваем и популяризируем это направление среди клиентов банка».