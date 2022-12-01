Сбер открыл в Казани технохаб для ИТ-специалистов

Сбер открыл в ИТ-парке им. Башира Рамеева в Казани свой второй технологический хаб для сотрудников, которые создают цифровые продукты и услуги. Офис торжественно открыли заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В технохабе будут трудиться разработчики, тестировщики, аналитики, специалисты по сопровождению информационных систем, дата-сайентисты, эксперты по кибербезопасности и другие специалисты.

Новый хаб площадью 3,5 тыс. кв. м рассчитан на 250 рабочих мест. В основе дизайн-концепции проекта — идея пространства максимального комфорта с учетом различных сценариев офисной жизни: open-space для командной или индивидуальной работы, 12 многофункциональных переговорных комнат и 9 кабинетов для работы. Гибридный формат офиса с пространствами для совместной работы позволяет одновременно разместить до 300 человек.

Стены технохаба украшают абстрактные иллюстрации, созданные с помощью нейросети Сбера Kandinsky, цветовая гамма выдержана в теплых ярких тонах, а по всему пространству можно встретить авторские металлические скульптуры, которые были разработаны специально для технохаба.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Развитие технологий — одно из условий развития цифровой экономики. Мы всегда уделяем много внимания разработке новых продуктов и сервисов, повышению качества уже существующих, и, конечно, среде, в которой работают наши коллеги. Для нас это уже второй подобный технологический хаб для сотрудников, где мы предоставляем возможность разработчикам, аналитикам и другим специалистам работать на одной площадке. Когда эксперты сконцентрированы в одном месте, общаются и обмениваются опытом, повышается продуктивность, и результат достигается значительно быстрей».

Рустам Минниханов, глава Республики Татарстан: «Татарстан является пилотным регионом во многих проектах Сбера – это и школа программирования «Школа 21», и Сбер Еаптека. Технохаб, который мы сегодня открываем, станет одним из ключевых элементов банка. Здесь высококвалифицированные ИТ-специалисты будут создавать и развивать цифровые продукты Сбера. Уверен, что созданная в республике ИТ-инфраструктура будет способствовать реализации новых идей Сбера. В добрый путь!».

Сегодня в Казани работают более 50 IT-команд Сбера — разработчики мобильного приложения СберБанк Онлайн, инвестиционных и страховых продуктов, специалисты по безопасности денежных переводов.