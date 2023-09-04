Родительский контроль над учебным процессом ребёнка никак не влияет на успеваемость – к такому неожиданному выводу пришли американские ученые из University of Austin, которые в 2022 году опубликовали результаты многолетних исследований успеваемости школьников.

Означает ли это, что родителям стоит расслабиться? Отнюдь нет – ребенок нуждается в помощи, но не способами, которые общество традиционно считает правильными. Ученые утверждают, что самая важная задача родителей – это создание среды, в которой ребенку будет комфортно учиться.

Как это сделать? Редакция обсудила тему с группой экспертов по детскому развитию в клинике здоровья “SPINA”. В результате были выделены 6 ключевых способов. Также удалось разделить зоны ответственности: с чем-то родитель может справиться самостоятельно, а где-то потребуется помощь профессионала.

Способ 1. Сформировать у ребенка позитивное отношение к учёбе

- Как могут помочь родители?

- Задача родителя в данной ситуации: оказывать эмоциональную поддержку, хвалить и поощрять за победы, тем самым формируя здоровую самооценку. Также важна информационная составляющая подкрепленная примерами из жизни – это значит, что для должного уровня тяги к знаниям ребенок должен понимать, как школьные знания и навыки помогут достичь целей в будущем.

- С чем помогут профессионалы?

- Профессионалы, в данном случае психологи и психокинезиологи, помогут выстроить правильную поведенческую модель, снизить тревожность, а также дадут ребенку возможность понять свои эмоции и осознать причины беспокойства, связанные с возвращением в школу. Разница в том, что психология глубже уходит в понимание поведения человека и его психологических проблем.

Психокинезиология, сочетая психологию и кинезиологию, углубляется во взаимосвязь эмоций и физического состояния, меняя в подсознании ребёнка негативные установки к учёбе на позитивные: это позволяет устранить воздействие стресса на тело и разум, тем самым улучшая психофизическую форму ребёнка для эффективного начала учебного года. При сложных клинических случаях психолог и психокинезиолог работают в комплексной терапии.

Главный специалист по психокинезиологии в клинике "SPINA" - Бикбов Риваз

Способ 2. Развивать эмоциональные и социальные компетенции ребенка, учить делать правильный выбор

- Как могут помочь родители?

- Родители в силах научить ребенка расставлять приоритеты, принимать решения и нести ответственность за последствия. Например, специалисты рекомендуют давать школьнику право выбора: на какие предметы делать упор и какие дополнительные секции посещать. Главное – это научить детей видеть последствия их решений, даже если они будут негативными. Гиперопека со стороны родителя взращивает в ребенке пассивность и неспособность принимать решения самостоятельно.

- С чем помогут профессионалы?

- Психологи и психокинезиологи помогают детям повысить уровень социальных навыков: управление эмоциями, выстраивание здоровых отношений с окружающими, установка личных границ. Эти навыки делают процесс адаптации к школе более гармоничным и успешным. Также профессионалы часто прибегают к семейной терапии – это эффективно, так как родитель начинает лучше понимать потребности ребенка, что в разы снижает уровень конфликтности между родителями и детьми.

Способ 3. Развивайте сосредоточенность = повышайте успеваемость

- Как могут помочь родители?

- Важно соблюдать режим. Ученые доказали, что дети, живущие в домах без установленного распорядка дня и чистоты, отличаются неудовлетворительной успеваемостью и низким уровнем концентрации. Завтрак в определённое время, порядок в комнатах, время для отдыха и тишина по вечерам – все это помогает прививать детям дисциплину, делает их более организованными и сосредоточенными в школе.

- С чем помогут профессионалы?

- Если ребёнок испытывает затруднения с концентрацией, памятью или успешным выполнением академических задач, необходимо привлечь нескольких специалистов.

Во-первых, это консультация психолога или психокинезиолога. Она поможет базово выстроить индивидуальную стратегию по повышению концентрации и общей эффективности в школьной среде.

Далее врач-остеопат путём краниальной терапии улучшит мозговую деятельность. Каким образом? Самым прямым! Многие даже не догадываются, что кровоток и лимфоток в мозге, положение костей черепа и состояние его мягких тканей напрямую влияет на эффективность мозга, а значит и на успеваемость ребёнка. Так, периоды стресса или перегрузок приводят к спазмам сосудов в головном мозге: снижается поступление кислорода и питательных веществ, ребенок чувствует усталость, плохое настроение, ухудшается память. Остеопат восстанавливает состояние сосудов и питание мозга, возвращая ребёнку энергию и возможность легко запоминать и быть в хорошем настроении.

Педиатр, невролог, остеопат, главный врач клиники "SPINA" - Ханов Рамиль Юсупович

Кстати, если по мнению родителей ребенок слишком капризный, плохо спит и не может концентрироваться, грамотный специалист всегда спросит: давно ли падал и ударялся головой? Действительно, даже несерьезный на первый взгляд травмы могут привести к смещению костей черепа и шейных позвонков. Это снижает передачу нервных импульсов, что и вызывает перечисленные симптомы. На помощь приходит остеопат: возвращая положение костей, он восстанавливает все функции.

Даже сильные истерики, испуг, семейные скандалы и переживания из-за оценок приводят к спазмам мягких тканей, что влечет за собой физический дискомфорт и напряжение в теле. Ребенку сложно осознать столько сложные процессы, а еще сложнее свои ощущения описать родителям. Это приводит к тому, что часто такие проблемы остаются незамеченными. Так появляются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, перекосы, сколиоз и другое. И тут, конечно, поможет остеопат. Также врач может подключить детского массажиста для увеличения эффективности в рамках комплексной терапии.

Способ 4. Сохраняйте сильное здоровье и поддерживайте здоровье и ровную осанку

- Как могут помочь родители?

- Важно наблюдать за позицией тела ребенка: как он стоит, сидит и ходит, нет ли скругленных плеч, согнутой спины, асимметричной позы, смещения головы в сторону или вперед? Может ли он стоять ровно на двух ногах, или постоянно опирается на одну ногу? Родителям рекомендуется руками пройтись по всему телу ребенка, со средним усилием нажимая на все мышцы. Если где-то есть боль или сильная щекотка, значит мышца в неправильном тонусе. При выявлении любого отклонения обратитесь к специалисту!

Осанка – это основа. Неровная осанка приводит к неравномерному распределению веса, что вызывает дискомфорт, боли и повышенную утомляемость. Все это отвлекает от учебного процесса! К тому же в школе дети вынуждены долгое время проводит практически неподвижно: не физиологичная и неудобная позиция снижает продуктивность и мешает сосредоточению. Неровная осанка влияет и на самооценку ребенка и его взаимодействие с другими детьми: дети могут быть менее уверены в себе из-за внешности. При перекосах в теле снижаются и физические показатели, ребенок менее эффективен в спорте, на уроках физкультуры и в активных играх, что также может влиять на его настроение и ощущение себя в школе.

- С чем помогут профессионалы?

- Специалисты клиники “SPINA” работают непосредственно с мускуло-скелетной системой, поэтому могут помочь обнаружить и исправить любые несоответствия или дисбалансы в позвоночнике и теле. После устранения блоков в спине, в шейном отделе, улучшается кровообращения мозга, что оказывает положительное влияние на память и зрение. Кроме того, оздоровление опорно-двигательного аппарата развивают координацию, баланс и гибкость, что повышает спортивные достижения и общую физическую подготовку. Также специалист может подобрать для вашего ребёнка индивидуальный комплекс упражнений, которые можно делать дома или с тренерами клиники. Это способствуют укреплению скелета и мышц, и снижает риск повреждений и травм.

Главный специалист по миорефиксии и кинезиологии - Плотников Леонид Александрович

Способ 5. Поддерживайте иммунную систему

- Как могут помочь родители?

- Важно соблюдать классические советы педиатра: пить достаточное количество жидкости, принимать витамины D и C, а также Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Однако есть еще один важный момент, который не учитывают врачи и родители «старой школы». Достижения генетической науки подарили нам важные знания: качество работы иммунитета напрямую зависит от питания. Однако универсальной диеты не существует.

Для каждого организма есть собственный список “полезных” продуктов – таких, который наш организм способен без вреда усвоить и переработать благодаря наличию соответствующих ферментов. Есть и такие продукты, к которым в организме мало ферментов, и их рекомендуется употреблять в ограниченном количестве. Соответственно есть и полностью запрещенные продукты: наш организм генетически не имеет ферментов для их переработки, поэтому их употребление становится практически токсичным, даже если в общепринятом мнении продукт полезен.

Чтобы узнать протокол питания для своего ребенка, вы можете сдать генетический тест, питаясь по которому иммунитет станет крепким, и вы исключите вероятность не только ОРЗ но и аутоиммунных заболеваний. Анализ на непереносимость продуктов есть в нескольких казанских клиниках.

- С чем помогут профессионалы?

- Остеопатическое лечение также способствует улучшению функций иммунной системы. Гармонизация костных и мягких тканей, работа с внутренними органами и другие остеопатические манипуляции помогают организму ребенка усилить иммунитет и улучшить качество жизни.

Способ 6. Эмоциональное состояние родителей

- Как могут помочь родители?

- Удивлены, увидев этот пункт? А ведь это один из важнейших факторов для гармоничного развития и благополучия вашего ребенка! “Счастливая мама = здоровый малыш”, – фраза не только о грудных детях!

Пока ребенок живет с родителями, их моральное состояние формирует эмоциональную обстановку в семье и напрямую влияет на ребёнка. Дети очень чувствительны к эмоциям родителей и часто моделируют их поведение. Позитивное эмоциональное состояние родителей может стать образцом для детей, помогая развивать позитивную эмоциональную регуляцию и умение справляться со стрессом. Когда родители чувствуют себя хорошо, они обычно более открыты и доступны для эмоциональной связи с детьми, что способствует развитию здоровых взаимоотношений.

Родители, задумайтесь! Уделяете ли вы себе достаточно количество времени, счастливы ли вы? Налейте себе чашечку любимого напитка и проведите время за прочтением приятной книги. Займитесь спортом, это поддерживает здоровый гормональный фон и даёт ребёнку хороший пример!

- С чем помогут профессионалы?

- Клиника “SPINA” специально создана, чтобы делать людей счастливыми! Снимите стресс и сентябрьскую суматоху на хорошем массаже, наведите порядок в голове с психологом или психотерапевтом, уберите негативные установки на приёме психокинезиолога, наведите красоту с косметологом, снимите маску стресса с лица на массаже лица для мужчин и женщин, снимите блоки в теле на приёме миорефиксии, восстановите функции мозга и тела на приёме остеопата. Уделите себе время и станьте чуточку счастливее! Несчастный родитель никогда не сможет воспитать счастливого ребёнка! Будьте счастливы!