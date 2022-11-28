Организация похорон - это трудоемкий процесс. Поэтому лучше доварить все необходимые хлопоты профессиональному ритуальному агентству.

Ритуальные услуги - полный спектр социальной помощи: от подготовки усопшего к захоронению, до сбора всех необходимых документов и получения разрешения на погребение.

Похоронная служба RITUAL.RU предлагает весь спектор ритуальных услуг. Подробнее можно познакомиться на сайте https://spb.ritual.ru/.

Виды ритуальных услуг

Все ритуальные услуги делятся на:

- основные;

- дополнительные.

Основные ритуальные услуги - это стандартный комплекс услуг, который предоставляется похоронными агентствами без исключения. Это:

- сбор необходимых документов и справок;

- подготовка усопшего к погребальной церемонии;

- подготовка усопшего в морг и к месту захоронения;

- предоставление места на кладбище.

В дополнительные ритуальные услуги входит:

- музыкальное сопровождение;

- организация поминального обеда;

- доставка родственников;

- уход за могилой и т.д.

Об этих моментах надо договариваться с похоронным агентством заранее.

Дополнительная услуга - уход за могилой покойного - необходима тем родственникам, которые живут далеко или не могут ухаживать за могилой усопшего по другим причинам.

Каждое ритуальное агентство предоставляет своим клиентам возможность приобрести у себя такую ритуальную атрибутику, как:

- гроб;

- подушки для покойного;

- венки;

- платки и т.д.

В стоимость похоронного агентства также будет входить и транспортировка усопшего, которая происходит в специализированном автомобиле, в котором есть холодильная установка и необходимые крепления.

Отпевание покойного может проводиться:

- дома;

- в храме;

- на кладбище.

Если родственники усопшего не захотят самостоятельно договориться с церковным служителем, то эту обязанность возьмут на себя сотрудники похоронного бюро, которые доставят священника к месту отпевания.

Если организацию поминального обеда родственники покойного также доверят сотрудникам ритуального агентства, то они помогут подобрать кафе и составить меню.

Преимущества ритуальных услуг

Ритуальные услуги, выполненные похоронным агентством, имеют ряд преимуществ.

Во-первых, родственники усопшего освобождаются от всех хлопот, связанных с подготовкой документов и самого покойного к захоронению.

Во-вторых, сотрудники похоронных агентств имеют большой опыт, поэтому вся процедура захоронения будет проведена быстро, качественно и без форс-мажорных ситуаций.

В-третьих, сотрудники ритуальной службы будут следить за правильность проведения церемонии захоронения и всеми подготовительными процедурами, так что родственникам покойного не надо будет ни о чем беспокоиться.

Чтобы воспользоваться услугами похоронного агентства, необходимо просто вызвать сотрудников на дм и заключиться с ними договор.

Ритуальные услуги - это неоценимая помощь, которую оказывают сотрудники похоронных бюро родственникам усопшего. Только они смогут быстро и без непредвиденных ситуаций собрать все необходимые справки и разрешения, транспортировать тело покойного и организовать трогательную церемонию прощания.