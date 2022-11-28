Ритуальные услуги
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Организация похорон - это трудоемкий процесс. Поэтому лучше доварить все необходимые хлопоты профессиональному ритуальному агентству.
Ритуальные услуги - полный спектр социальной помощи: от подготовки усопшего к захоронению, до сбора всех необходимых документов и получения разрешения на погребение.
Похоронная служба RITUAL.RU предлагает весь спектор ритуальных услуг. Подробнее можно познакомиться на сайте https://spb.ritual.ru/.
Виды ритуальных услуг
Все ритуальные услуги делятся на:
- основные;
- дополнительные.
Основные ритуальные услуги - это стандартный комплекс услуг, который предоставляется похоронными агентствами без исключения. Это:
- сбор необходимых документов и справок;
- подготовка усопшего к погребальной церемонии;
- подготовка усопшего в морг и к месту захоронения;
- предоставление места на кладбище.
В дополнительные ритуальные услуги входит:
- музыкальное сопровождение;
- организация поминального обеда;
- доставка родственников;
- уход за могилой и т.д.
Об этих моментах надо договариваться с похоронным агентством заранее.
Дополнительная услуга - уход за могилой покойного - необходима тем родственникам, которые живут далеко или не могут ухаживать за могилой усопшего по другим причинам.
Каждое ритуальное агентство предоставляет своим клиентам возможность приобрести у себя такую ритуальную атрибутику, как:
- гроб;
- подушки для покойного;
- венки;
- платки и т.д.
В стоимость похоронного агентства также будет входить и транспортировка усопшего, которая происходит в специализированном автомобиле, в котором есть холодильная установка и необходимые крепления.
Отпевание покойного может проводиться:
- дома;
- в храме;
- на кладбище.
Если родственники усопшего не захотят самостоятельно договориться с церковным служителем, то эту обязанность возьмут на себя сотрудники похоронного бюро, которые доставят священника к месту отпевания.
Если организацию поминального обеда родственники покойного также доверят сотрудникам ритуального агентства, то они помогут подобрать кафе и составить меню.
Преимущества ритуальных услуг
Ритуальные услуги, выполненные похоронным агентством, имеют ряд преимуществ.
Во-первых, родственники усопшего освобождаются от всех хлопот, связанных с подготовкой документов и самого покойного к захоронению.
Во-вторых, сотрудники похоронных агентств имеют большой опыт, поэтому вся процедура захоронения будет проведена быстро, качественно и без форс-мажорных ситуаций.
В-третьих, сотрудники ритуальной службы будут следить за правильность проведения церемонии захоронения и всеми подготовительными процедурами, так что родственникам покойного не надо будет ни о чем беспокоиться.
Чтобы воспользоваться услугами похоронного агентства, необходимо просто вызвать сотрудников на дм и заключиться с ними договор.
Ритуальные услуги - это неоценимая помощь, которую оказывают сотрудники похоронных бюро родственникам усопшего. Только они смогут быстро и без непредвиденных ситуаций собрать все необходимые справки и разрешения, транспортировать тело покойного и организовать трогательную церемонию прощания.