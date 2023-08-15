Осень уже на горизонте, а это значит, что родителям пора выбирать школьные аутфиты для своих детей! Главная задача на август – найти комфортные и стильные образы для школы, которые понравятся ребенку. Где найти современную одежду, которая будет соответствовать всем стандартам?

В рамках рубрики «Редакция рекомендует», ProKazan совместно с ТЦ «Порт» презентует новую осеннюю коллекцию для школы! Для читателей мы приготовили 16 запоминающихся образов по выгодным ценам.

Пора на первый урок!

Важно приучать детей к хорошему вкусу с малых лет. Деловые варианты аутфитов представлены в серых и синих тонах, а также дополняются яркими деталями: бордовым галстуком и пуговицами. Образ отлично сидит на фигуре и не сковывает движений, что особенно важно для активных и энергичных ребят!

Где купить: павильон №4/37, 1 этаж и павильон №Б10, 2 этаж. На мальчиках костюмы от 8000 рублей, рубашки от 800 рублей, галстуки за 300 рублей, жилетки от 2500 рублей, туфли за 2500 рублей, ботинки за 1500 рублей.

Традиционная форма в узнаваемой стилистике – главный символ школы. Комплект включает в себя белый фартук с интересной вышивкой на рукавах и груди, похожей на морозные узоры.

Где купить: павильон №4/40 и №4/25, 1 этаж. На моделях фартуки от 1000 рублей, платья от 3000 рублей, туфли от 1700 рублей.

Платья приталенного кроя уже долгие годы остаются популярны. Представленные сарафаны – это коллаборация базы и современного подхода. Изюминку первому аутфиту добавляет белый воротничок, который визуально удлиняет шею. Второй образ подчеркивает талию и придает женственности стилю.

Где купить: павильон №4/40 и №Б17, 1 этаж. На моделях платья от 2500 рублей, рубашки от 1500 рублей, туфли от 1700 рублей.

Сегодня монохром занимает прочные позиции в мировой моде. Сочетание одной цветовой гаммы в луке – идеальная база, чтобы подчеркнуть индивидуальность. А дополнить образ помогут нехитрые дизайнерские решения в виде галстука, нагрудного платка и цепочки.

Где купить: павильон №4/37, №3/22, 1 этаж, павильон №Б10, 2 этаж. На мальчике костюм от 8000 рублей, рубашка от 800 рублей, галстук за 300 рублей, жилетка от 2500 рублей, ботинки за 1500 рублей. На девочке платье от 2500 рублей, рубашка за 1400 рублей, туфли от 1700 рублей.

Ура, переменка!

С такими нарядами приятно и на уроке сидеть, и на перерыве побегать! В такой одежде ребенок будет чувствовать себя уверенно, ведь образ – это воплощение классического стиля и удобства.

Обратите внимание на черную юбку на первой модели: ремень с подвесной цепочкой и оригинальная блуза с вышивкой станут идеальным вариантом для девочки, которая следит за модными тенденциями.

Второй аутфит на мальчике представлен в виде светло-серого классического костюма оверсайз, где галстук создает контраст и добавляет оригинальности в образ.

Подобранный лук на третьей модели – хит сезона и неизменная классика, которая пользуется популярностью. Особый шарм придает укороченный жилет, который идеально сочетается с брюками прямого кроя и создает единую ассамблею.

На четвертой модели представлен синий костюм, в котором юные джентльмены будут чувствовать себя комфортно. Гармоничное сочетание холодных и теплых оттенков добавляет наряду игривости.

Где купить рюкзаки: павильон №Г15, 1 этаж. Два портфеля для мальчиков за 1500 рублей, розовый портфель за 1600 рублей, черный портфель для девочки за 2600 рублей.

Где купить одежду: павильон №4/37, №4/40 и №Б17, №617, 1 этаж, павильон №Б10, 2 этаж. На мальчиках костюмы от 8000 рублей, рубашки от 800 рублей, галстуки за 300 рублей, жилетки от 2500 рублей, туфли за 2500 рублей, ботинки за 1500 рублей. На девочках рубашки от 1500 рублей, брючный костюм за 2700 рублей, юбка от 1500 рублей, туфли от 1700 рублей.

Собираемся на физкультуру!

В демисезонных костюмах каждый ребенок будет чувствовать себя свободно на спортивной площадке. Образ первой модели представлен в бежевом цвете, который разбавляется белым принтом.

Придать очарования девочкам поможет нежно-сиреневый костюм с боковыми карманами на спортивных брюках. Яркие луки, в которых можно пойти не только на урок физкультуры, но и просто прогуляться с друзьями!

Где купить: павильон №5/54, 1 этаж. На мальчике спортивный костюм за 2900 рублей, на девочке спортивный костюм за 2200 рублей, кроссовки от 2500 рублей.

Сделал дело - гуляй смело!

Скоро в Казани похолодает, поэтому пора задуматься над покупкой теплой и комфортной одежды. Спортивные костюмы станут идеальным вариантом для ребят, которые часто проводят время на свежем воздухе. Не забываем и про стиль: представленные луки в черном и голубом цвете – это полноценный образ, который всегда можно разбавить модными аксессуарами.

Где купить: павильон №5/54, 1 этаж. На мальчике спортивный костюм за 2500 рублей, на девочке спортивный костюм за 2300 рублей, кроссовки от 1500 рублей.

Школьную и повседневную одежду для детей вы можете найти в одном месте – в торговом центре «Порт». Он расположен по адресу: Оренбургский тракт, 158 и 160.