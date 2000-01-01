Осенняя пора: где в Казани провести время с друзьями и согреться традиционным чаем
С наступлением осени нам всем хочется больше уюта и теплых встреч с друзьями. Мы подготовили для вас 5 прекрасных мест Казани, где вы сможете насладиться не только приятной атмосферой, но и теплыми угощениями с чаем. Добраться до каждого из этих мест мы рекомендуем на общественном транспорте города, ведь так вам не придётся искать парковочное место в маленьких улочках или тратить время на пробки. А расплачиваясь картой «Мир» или Картой жителя Республики Татарстан, загруженной в смартфон, вы получите скидку на проезд в троллейбусе, автобусе, трамвае и казанском метрополитене.
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Фото: unsplash.com
Казанский зооботанический сад
1
Если вы хотите окунуться в прекрасный зеленый мир, предлагаем вам посетить уникальную коллекцию экзотических растений, в которую входит и можжевельник казацкий возрастом более 120 лет, и лиственница американская, которую посадили в 1886 году.

Здесь можно увидеть 12-метровую пальму Араукарию разнолистную или, возрастом около 170 лет, Трахикарпус высокий. Коллекция этого сада насчитывает около 4 тыс. экземпляров растений.

Добраться сюда можно на 5, 25, 43, 68, 71 и 77 автобусах, а ближайшая станция метро — «Суконная слобода».
Дом Ушковой
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Дом Ушковой является одной из самых ярких достопримечательностей Казани и объектом культурного наследия. Он был построен в начале XX века и с 1919 года служит центральным зданием Национальной библиотеки Татарстана. Здесь сохранился интерьер и дизайн столетней давности. Посетители могут увидеть роскошные залы дома, оформленные в разных стилях — ампирную гостиную, мавританские комнаты, готическую столовую. Каждая из этих экспозиций поражает своей красотой и уникальностью. Например, в ампирной гостиной сохранились французские витражи, а лестница из тамариска украшена элементами из сакуры. Прогулка по этому зданию вызывает восторг и восхищение мастерством его создателей.

Дом Ушковой находится в 10-ти минутах от станции метро «Площадь Тукая». Также сюда можно доехать либо на 10а, 30, 35, 54, 63 и 91 автобусах, либо 2, 3, 5, 7 и 8 троллейбусах.
Арт-пространство «Коммуналка»
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Арт-пространство «Коммуналка» является уникальным местом, которое позволит гостям окунуться в атмосферу советской эпохи 60−80-х годов. Здесь воссоздан интерьер коммунальной квартиры с помощью мультимедийных технологий и различных бытовых артефактов тех времен. Особенностью этого места является и то, что посетители могут не только посмотреть на экспонаты, но и потрогать их, примерить одежду тех времен и даже сделать фотосессию в этих аутентичных интерьерах. Посетить «Коммуналку» жители Казани могут до 12 ноября этого года.

Мероприятие проходит в выставочном зале «Манеж» на территории Кремля. Рядом находиться станция метро «Кремлевская», также сюда можно добраться на 22, 28а и 89 автобусах.
И сейчас вы можете воспользоваться акцией от платежной системы «Мир»: получите скидку на проезд в размере 10 рублей, оплатив поездку Картой жителя, или на 8 рублей, оплатив проезд картой «Мир». Главное условие — оплатить поездку с помощью смартфона. Скидка не действует при оплате транспорта пластиковой картой.

Воспользоваться акцией можно до конца этого года. Скидка распространяется на проезд в автобусах, трамвая и троллейбусах республики, а также в казанском метрополитене.
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Подробная инструкция о том, как загрузить данные карты в мобильный платежный сервис доступна на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет!». Там же можно узнать о подробностях акции и перевозчиках, участвующих в ней.
Выставка «Тукай в Петербурге»
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В музее изобразительного искусства гости смогут познакомиться с художественными работами татарстанских и российских авторов, посвященными жизни и творчеству знаменитого поэта. Посетители увидят картины с изображением мест в Санкт-Петербурге, связанных с Габдуллой Тукаем: здания, улицы и скверы, которые сохранились до наших дней. На картинах представлены эпизоды из путешествия поэта, описанные в его «Специальной статье" — впечатления от поездки в Санкт-Петербург. Также гости смогут ознакомиться с произведениями живописи и графики.

Выставка будет открыта в литературном музее Габдуллы Тукая до 28 ноября 2023 года. Ближайшая станция метро — «Площадь Тукая», также здесь проходят автобусы номер 5, 23, 56, 68, 71 и 72.
Музей чая
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Наш край известен своей любовью к чаю и разнообразием блюд, которые подаются к нему, однако не все знакомы с музеем чая. Если вы хотите узнать больше об истории этого древнего напитка, то обязательно посетите этот место с друзьями, где вам предложат ароматный напиток и угощенья. Музей расположен в историческом здании — усадьбе купца Кушаева, построенной в 1863 году. В XIX веке Кушаев импортировал чай и посвятил этому всю свою жизнь. Теперь вы тоже можете стать частью этой традиции.

Находится музей по адресу: улица Каюма Насыри, 5. Сюда вы сможете легко добраться пешком от станции метро «Площадь Тукая». Здесь проходят 1, 2, 10, 30, 31, 35а, 37, 47, 54, 63, 74, 91, 501 и 668 автобусы, а также 3, 5 и 7 троллейбусы.