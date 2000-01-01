Осенняя пора: где в Казани провести время с друзьями и согреться традиционным чаем

Наш край известен своей любовью к чаю и разнообразием блюд, которые подаются к нему, однако не все знакомы с музеем чая. Если вы хотите узнать больше об истории этого древнего напитка, то обязательно посетите этот место с друзьями, где вам предложат ароматный напиток и угощенья. Музей расположен в историческом здании — усадьбе купца Кушаева, построенной в 1863 году. В XIX веке Кушаев импортировал чай и посвятил этому всю свою жизнь. Теперь вы тоже можете стать частью этой традиции.



Находится музей по адресу: улица Каюма Насыри, 5. Сюда вы сможете легко добраться пешком от станции метро «Площадь Тукая». Здесь проходят 1, 2, 10, 30, 31, 35а, 37, 47, 54, 63, 74, 91, 501 и 668 автобусы, а также 3, 5 и 7 троллейбусы.