МФР заключается в ручной проработке мышц и других мягких тканей, для снятия напряжения, улучшения кровообращения и подвижности. Сначала идет работа с укороченными мышцами, снимается напряжение, улучшается кровообращение и подвижность. Затем следует этап стабилизации, где происходит закрепление результата с помощью специальных упражнений. Также, для нас важно поддерживать результат. После полного курса пациент знает набор упражнений для того, чтобы не было «отката». Он может их выполнять самостоятельно. Подбираем мы их с учетом особенностей каждого!