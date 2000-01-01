Офисным работникам обязательно к прочтению
Рассказываем, что поможет избавиться от болей в спине
Знакомы ли вам ощущения ноющей боли в пояснице, будто кто-то вцепился в позвоночник, не отпуская ни на минуту? Или острый «прострел» в шее, словно молния пронзает голову, стоит лишь повернуть её? Если да, то вы не одиноки!

Миллионы людей по всему миру страдают от болей в спине и шее. По данным Росстата, более 70 млн жителей России ежедневно проводят по 8 часов в офисе. Сидячая работа негативно влияет на внутренние органы и всю опорно-двигательную систему. Корреспондент портала ProKazan посетила медицинский центр «Добрые руки», чтобы узнать, как справиться с этими проблемами.
Больше всего страдает позвоночник
Наиболее распространенная причина болей из-за пассивного образа жизни — это изменение физиологических изгибов позвоночника. Они действуют как амортизаторы, смягчая нагрузку на спину. Если они нарушены, то высота межпозвонковых дисков уменьшается, что может привести к таким заболеваниям, как остеохондроз, протрузии и грыжи.

Сидячая работа и неактивный образ жизни приводят к гипотрофии мышц, что означает их ослабление.
Решаем проблему вместе со специалистом
С болями в спине столкнулась и корреспондент портала ProKazan. Скажу проще: «Ноги растут из ног». Да, да. Основная проблема у девушки оказалась в стопах. Плоские стопы.
Стопа человека позволяет снять нагрузку с верхней части тела при ходьбе и беге, оберегая суставы от сильных перегрузок. К примеру, неправильная обувь часто становится причиной плоскостопия, особенно у женщин.
  • 1
    Туфли с каблуком выше 10 см
    Такая обувь увеличивает нагрузку на стопу и деформирует пальцы. Первые сигналы проблемы — сильные боли в ногах и мозоли. Решение: сменить обувь и временно отказаться от каблуков.
  • 2
    Туфли на плоской подошве
    Удобные и практичные на первый взгляд, такие туфли могут вызвать перенапряжение мышц голени и спины, а в будущем — плоскостопие и артроз суставов.
  • 3
    Туфли с зауженным носом
    Этот вид обуви деформирует пальцы и нарушает кровообращение.

Все взаимосвязано! Плоские стопы, влияют на колени, тазобедренные и позвоночные отделы.


Светлана Александровна Сагидова
руководитель направления физической реабилитации, главный реабилитолог РЦ «Добрые руки»
Чувствуете дискомфорт? Не игнорируйте его! Даже если это кажется усталостью после долгого сидения или разовых физических нагрузок, это повод обратиться к специалисту.
У корреспондента проблема обусловлена мышечными причинами, когда мускулатура не в состоянии поддерживать нормальное положение частей организма.
Мышечный дисбаланс — это когда некоторые мышцы становятся сильнее или слабее, чем другие, из-за чего тело может быть не в балансе.
Если мышцы на одной стороне тела сильнее, чем на другой стороне, это может вызвать проблемы с позвоночником и движениями.
У корреспондента проблема обусловлена мышечными причинами, когда мускулатура не в состоянии поддерживать нормальное положение частей организма.
Мышечный дисбаланс — это когда некоторые мышцы становятся сильнее или слабее, чем другие, из-за чего тело может быть не в балансе.
Если мышцы на одной стороне тела сильнее, чем на другой стороне, это может вызвать проблемы с позвоночником и движениями.
Мышечный дисбаланс развивается, когда человек не получает необходимый объем движений для нормального состояния мышц. Из-за сидячей работы, гиподинамии (недостаточной подвижности) изменяется нормальное положение таза и происходят функциональные нарушения в позвоночнике.
Боли в мышцах могут спровоцировать многие заболевания позвоночника и патологические состояния. Например, межпозвоночные грыжи или постоянное напряжение в области икроножных мышц из-за интенсивных тренировок или стоячей работы.
Изменение осанки — это проблема, которая постепенно прогрессирует. Изначально она может быть незаметной визуально и протекать без каких-либо явных признаков. Однако со временем она начинает проявляться в виде эстетических дефектов и появления клинических симптомов. Степень серьезности этой проблемы зависит от степени искривления и может варьироваться от легкой до очень серьезной.
Давайте развенчаем несколько стереотипов:
  • 1
    Многие считают, что исправлять нужно только серьезные искривления. Это не так.
  • 2
    Думают, что исправить осанку можно только в детском возрасте. Это тоже неверно.
  • 3
    Считают выгнутую спину, особенно у девушек, красивой. Но гиперлордоз — это проблема, а не повод гордиться фигурой.

Светлана Александровна Сагидова
руководитель направления физической реабилитации, главный реабилитолог РЦ «Добрые руки»
Излишний прогиб в пояснице, также известный как гиперлордоз поясничного отдела, представляет собой неправильное положение позвоночника, при котором изгиб в пояснице становится слишком выраженным. В таком случае живот выдается вперед, а таз отклоняется назад.
Что может помочь в данном случае?
Светлана Александровна Сагидова объясняет
Для исправления ситуации в нашем центре «Добрые руки» мы предлагаем пройти три курса миофасциального релиза (МФР), каждый из которых состоит из 10 сеансов.
МФР заключается в ручной проработке мышц и других мягких тканей, для снятия напряжения, улучшения кровообращения и подвижности. Сначала идет работа с укороченными мышцами, снимается напряжение, улучшается кровообращение и подвижность. Затем следует этап стабилизации, где происходит закрепление результата с помощью специальных упражнений. Также, для нас важно поддерживать результат. После полного курса пациент знает набор упражнений для того, чтобы не было «отката». Он может их выполнять самостоятельно. Подбираем мы их с учетом особенностей каждого!
До | После за 10 дней, заезд реабилитации в центре Добрые руки
Только правильный диагноз и оптимальная коррекция
В медицинском центре «Добрые руки» предоставляются различные услуги реабилитации. В центре работают специалисты высшей категории, которые помогают в решении проблем разной сложности — от последствий малоактивного образа жизни до работы с пациентами с ДЦП.

Светлана Александровна Сагидова
руководитель направления физической реабилитации, главный реабилитолог РЦ «Добрые руки»
Любая реабилитация должна не только приносить пользу, но и минимизировать риск для пациента. В нашем центре мы реализуем это посредством комплексного подхода. Первым этапом является консультация с врачом-неврологом, который собирает анамнез, изучает результаты анализов и диагностических исследований. Это позволяет установить правильный диагноз и назначить оптимальную коррекцию состояние опорно-двигательного аппарата.

Мы разрабатываем индивидуальные схемы лечения, учитывая все особенности каждого пациента. Наша главная цель — помочь восстановить здоровье и вернуть радость жизни.
Проверьте, правильно ли вы сидите. Сделайте это простое упражнение: сядьте на край стула, расправьте плечи и сведите лопатки, подтяните живот. Это поможет снизить нагрузку на позвоночник и уменьшить боли в спине и шее.
Что можно делать дома?
Могу посоветовать несколько упражнений для профилактики.
Они НЕ помогают предотвратить проблемы с позвоночником, они не заменяют полноценной реабилитации арт наличии серьезных нарушений.

1. Встаньте на четвереньки, выгибайте спину вверх, опуская голову вниз, затем прогибайте спину вниз, поднимая голову и таз вверх. Повторите 10−15 раз.
2. Сядьте прямо, медленно наклоняйте голову к одному плечу, задержитесь на несколько секунд, затем повторите в другую сторону. Сделайте по 5−10 наклонов в каждую сторону.
3. Лягте на спину, согните ноги в коленях, стопы на полу. Поднимайте таз вверх, удерживая плечи на полу. Задержитесь на несколько секунд, затем опустите таз. Повторите 10−15 раз.
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