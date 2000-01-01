Любая реабилитация должна не только приносить пользу, но и минимизировать риск для пациента. В нашем центре мы реализуем это посредством комплексного подхода. Первым этапом является консультация с врачом-неврологом, который собирает анамнез, изучает результаты анализов и диагностических исследований. Это позволяет установить правильный диагноз и назначить оптимальную коррекцию состояние опорно-двигательного аппарата.
Мы разрабатываем индивидуальные схемы лечения, учитывая все особенности каждого пациента. Наша главная цель — помочь восстановить здоровье и вернуть радость жизни.