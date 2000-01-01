Казань уже не первый год занимает лидирующие позиции в стране после Москвы, Петербурга и Сочи в рейтинге самого недоступного жилья. Чтобы накопить на квартиру по ценам прошлого года среднестатистической семье потребовалось бы 4,5 года при условии, что она не будет тратить заработанные деньги ни на что другое.

В таких условиях решением жилищного вопроса для многих может стать строительство загородного дома. Если квартира 50 м² в черновой отделке стоит от 8-ми миллионов рублей, то за эти же деньги можно купить дом с площадью вдвое больше с земельным участком, а кроме того, сделать ремонт и даже оставить средства, чтобы отметить новоселье.



Многие уже задумались о переезде, но не знают с чего начать и, главное, сколько это будет стоить. Редакция ProKazan подготовила интерактивный тест, который поможет подобрать дом вашей мечты и рассчитать сумму, которая потребуется для его строительства.