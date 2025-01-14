Зима — время, когда высокие технологии становятся особенно полезными. Например, знаете ли вы, что зимой воздух в помещениях становится на 30% суше, чем летом? А батареи смартфонов на морозе теряют заряд в два раза быстрее. Именно поэтому гаджеты, помогающие справляться с сезонными трудностями, становятся особенно востребованными зимой, оставаясь полезными круглый год.

Редакция ProKazan собрала подборку зимних новинок, которые не только сделают холодные месяцы теплее, но и подарят вам новые возможности.

Зимние товары, которые согреют

Умные обогреватели, которые экономят

Бороться с холодом теперь можно экономно и эффективно. Обогреватели нового поколения сами подстраиваются под ваш ритм: нагревают только тогда, когда вы дома, и поддерживают нужную температуру. К тому же, они управляются прямо с телефона, поэтому комфортная температура в вашем доме будет всегда под контролем.

Зарядные устройства, которые выдерживают морозы

Мороз — главный враг батареи вашего смартфона. На холоде химические процессы внутри аккумулятора замедляются, из-за чего снижается его ёмкость, а заряд исчезает быстрее обычного. В результате телефон может внезапно разрядиться в самый неподходящий момент.

Решением станет надёжный внешний аккумулятор. Например, портативный аккумулятор Xiaomi. Его ёмкости хватит, чтобы зарядить смартфон несколько раз, а компактный размер позволяет всегда держать его под рукой. С таким гаджетом вы всегда будете на связи и с интернетом.

Очистители воздуха, которые заботятся о здоровье

Сухой зимний воздух в помещениях — причина не только дискомфорта, но и частых болезней. Новые модели увлажнителей и очистителей воздуха способны регулировать уровень влажности и устранять пыль, бактерии и даже вирусы. Удобное управление через приложение делает их незаменимыми в любой квартире.

Альтернатива обычной гирлянде

Добавьте праздничного настроения с умной светодиодной лентой Xiaomi Smart Lightstrip EU. Эта лента длиной 2 метра создаёт уютный свет, который можно настроить под любое настроение. Управление через приложение позволяет выбирать цвета, изменять яркость и даже синхронизировать освещение с музыкой.

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Активный отдых в любую погоду

Экшн-камеры для экстремалов

Зимний экстрим — это лыжи, сноуборд или просто весёлые прогулки по лесу. Для съёмки зимних приключений подойдёт экшн-камера Digma DiCam 880. Она записывает видео в 4K, оснащена внешним микрофоном для качественного звука и пультом дистанционного управления. Благодаря защите от низких температур и стабилизации изображения камера надёжно работает даже в экстремальных условиях.

Электросамокаты, готовые к снегу

Думаете, самокаты — это только для лета? Не в 2025 году! Модели с зимней защитой и антискользящими шинами позволяют комфортно передвигаться даже по снежным дорогам.

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Товары сезона разбирают очень быстро.

Технологии для работы и учебы

Ноутбуки, которые работают долго

Для работы, учёбы или отдыха зимой идеально подойдёт Acer Aspire 5. Этот ноутбук оснащён процессором Intel Core i5, 15.6-дюймовым IPS-экраном с Full HD-разрешением и обеспечивает до 7 часов автономной работы. Компактный и лёгкий, он удобен как дома, так и в дороге. Надёжный выбор для тех, кто ценит производительность и комфорт.

Гаджеты для видеосвязи

Работа и учёба онлайн уже стали нормой, а с новыми камерами и гарнитурами видеозвонки будут еще комфортнее.Чёткое изображение и чистый звук гарантируют, что вас будут видеть и слышать без помех.

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Развлечения на максимум: игры и технологии

Консоли нового поколения

Зимние вечера станут ярче с PlayStation 5 Slim. Мощный процессор и поддержка 4K-графики обеспечивают полное погружение в игру, а быстрый SSD-накопитель сокращает время загрузки. Компактный дизайн консоли делает её удобной для любого пространства. Лучший выбор для геймеров этой зимы.

Компьютеры для любых задач

Нужен надёжный помощник для работы, учёбы или игр? Современные модели компьютеров легко справляются с любыми нагрузками, а если стандартные решения не подходят, вы можете собрать систему по своим требованиям. К тому же, компьютер соберут абсолютно бесплатно, чтобы он идеально соответствовал вашим потребностям.

Клавиатуры для тех, кто ценит скорость и точность

Идеальный выбор для геймеров — Razer Huntsman V2 TKL. Эта механическая клавиатура оснащена ультратонкими оптическими переключателями, обеспечивающими мгновенный отклик. Подсветка Razer Chroma позволяет настроить её под ваш стиль, а эргономичная подставка для запястий делает долгие игровые сессии комфортными.

Не откладывайте заботу о себе и своих близких. В Ситилинк вы найдёте всё необходимое: от полезных гаджетов до мощных устройств, которые сделают ваш сезон ярче. Закажите онлайн с быстрой доставкой или посетите ближайший магазин, чтобы выбрать всё лично.

Зима создана для уютных моментов, и вы сами выбираете, какими они будут!