Интенсивность занятий и их частота — это тема, которая волнует большинство беременных, а мнения специалистов всегда неоднозначны. Адекватная физическая активность во время беременности необходима. Она не только благоприятно влияет на плод, но и снижает риск осложнений при родах.

Однако, любая физическая нагрузка, связанная с натуживанием, меняет внутрибрюшное давление. Диафрагма в этот момент становится куполообразной, а движение диафрагмы очень важно. Поэтому в период вынашивания к физическим нагрузкам нужно подходить очень осторожно и перед началом занятий проконсультироваться со специалистами, которые смогут подобрать правильную активность, которая будет подходить именно Вам.