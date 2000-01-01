Беременность в удовольствие:
разбираемся, как с легкостью прожить 9 месяцев
Рождение ребенка — это уникальный и удивительный этап в жизни каждой женщины, наполненный новыми ощущениями и переживаниями. В этот период организм претерпевает множество изменений, адаптируясь к новой роли. Например, меняется центр тяжести тела, и на спину может ложиться дополнительная нагрузка. Это иногда приводит к ощущениям дискомфорта или легким болям, что совершенно нормально и ожидаемо.

Если вы чувствуете, что ваше тело нуждается в дополнительной поддержке, не стесняйтесь обращаться к специалистам. Они помогут вам справиться с временными трудностями, чтобы этот особенный период оставил только самые приятные воспоминания.

Недавно медицинский центр выступил на форуме для беременных: «Беременные встречи». Поэтому редакция ProKazan отправилась в медицинский реабилитационный центр «Добрые руки», чтобы взять интервью у реабилитолога, кинезиолога, кандидата биологических наук Светланы Александровны Сагидовой.
Первые изменения в теле и к чему нужно готовиться?
Первое через что проходит будущая семья — это страхи за малыша и то, как пройдут все этапы беременности. Для того, чтобы снизить тревожность, важно обладать знаниями, которые помогут справиться с трансформациями женского организма.

Это неслучайно, ведь еще с первого триместра кальций вымывается из организма, что приводит к уменьшению жесткости костей. С развитием беременности вес женщины увеличивается на 10−15%, что в свою очередь приводит к кривизне позвоночника, а в последующем и к болям.
На более поздние сроки приходятся самые значительные изменения в теле женщины. По мере увеличения массы плода живот начинает быстро увеличиваться в размерах. Анатомически центр тяжести смещается, что приводит к увеличению поясничного изгиба в результате усиления переднего наклона таза.
Так, провоцируются боли в пояснице. При условии, что до беременности у женщины наблюдался гиперлордоз (прогиб в пояснице), то во время беременности он еще больше усиливается.
Предостережение: не советуем в таких случаях надевать каблук, потому что центр тяжести еще больше «уведем» и ситуация усугубится
Светлана Александровна Сагидова, кандидат биологических наук в МРЦ «Добрые руки»
СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА
Как в конце дня разгрузить спину? Или что делать при возникновении боли? Для того, чтобы снять напряжение со спины, есть простое упражнение: нужно лечь на спину, ноги согнуть в коленях и в тазобедренных суставах и в этот момент расслабить поясничный отдел позвоночника, не прогибаясь в пояснице.
Расслабиться и снять мышечное напряжение можно с помощью мягкого и щадящего миофасциального релиза (МФР).

МФР — это одновременное мануальное (ручное) воздействие на мышцы, и на фасциальную оболочку, направленное на развитие пластичности и подвижности структур.

Эффект достигается за счет целенаправленного и контролируемого сдвигания мягких тканей по ходу мышечных волокон.
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Многие женщины считают, что беременность это такой период, в котором «Надо перетерпеть» или «все пройдет с рождением ребенка». Любые боли в теле — это не норма. При малейшем подозрении — обратитесь к специалисту.
Светлана Александровна Сагидова, кандидат биологических наук в МРЦ «Добрые руки»
Какое влияние оказывает спорт во время беременности на здоровье?

Интенсивность занятий и их частота — это тема, которая волнует большинство беременных, а мнения специалистов всегда неоднозначны. Адекватная физическая активность во время беременности необходима. Она не только благоприятно влияет на плод, но и снижает риск осложнений при родах.


Однако, любая физическая нагрузка, связанная с натуживанием, меняет внутрибрюшное давление. Диафрагма в этот момент становится куполообразной, а движение диафрагмы очень важно. Поэтому в период вынашивания к физическим нагрузкам нужно подходить очень осторожно и перед началом занятий проконсультироваться со специалистами, которые смогут подобрать правильную активность, которая будет подходить именно Вам.

Я всем нашим пациенткам советую бытовые нагрузки оставить мужу, а в качестве дополнительной физической активности можно выбрать йогу или пилатес для беременных.
Светлана Александровна Сагидова, кандидат биологических наук в МРЦ «Добрые руки»
Что действительно помогает, а какие процедуры и манипуляции могут быть лишними или даже вредными?
Первый раз к терапевту нужно обратиться не позднее 7−10 дней от первичного обращения в женскую консультацию. Повторный осмотр проводится в третьем триместре. Остальные визиты осуществляются внепланово при наличии показаний. Так можно составить простой и доступный список врачей, наблюдение у которых просто необходимо:
  • Отоларинголог
    выявляет и санирует очаги хронических инфекций, самый распространенный из которых — тонзиллит
  • Кардиолог
    проводит оценку сердечно-сосудистой системы и выдает заключение по ЭКГ
  • Эндокринолог
    контролирует течение беременности у женщин с заболеваниями щитовидной железы, с гестационным и диагностированным ранее сахарным диабетом
  • Акушер-гинеколог
    осуществляет общий контроль за ходом беременности, назначает необходимые анализы и обследования, дает рекомендации по питанию и режиму дня
Это только необходимая база. Теперь поговорим про работу с опорно-двигательным аппаратом. Начиная со второго триместра, нельзя использовать следующие приемы и приборы:
  • Постукивания
  • Вибрационные приемы
  • Электрические массажеры
  • Ударные приемы
  • Все виды аппаратного массажа
Также во время процедуры нужно избегать воздействия на пятки, копчик, крестец и ахилловы сухожилия. Эти зоны очень чувствительны к нажатиям, поэтому необходимо соблюдать осторожность.

Массаж, особенно в последний триместр, противопоказан. В процессе будут провоцироваться корешки спинного мозга. Так повышается риск преждевременных родов. Резкие манипуляции, такие как чрезмерное растяжение или скручивание, также могут повредить ткани и ухудшить симптомы.
При выборе специалиста для консультации и лечения важно учитывать их квалификацию, опыт и репутацию. Избегайте ненужного или потенциально вредного лечения и всегда консультируйтесь с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо решения о вашем лечении.
Светлана Александровна Сагидова, кандидат биологических наук в МРЦ «Добрые руки»
Простые советы специалиста, доступные всем
  • 1
    Легкие физические нагрузки
    Плавание, йога для беременных и прогулки на свежем воздухе, могут помочь поддерживать физическую форму и улучшать настроение
  • 2
    Пейте достаточно воды
    Гидратация важна для общего здоровья и может помочь предотвратить отеки
  • 3
    Носите удобную одежду и обувь
    Это может помочь снизить нагрузку на спину и ноги
Как справляться с эмоциями и позитивно повлиять на свое состояние?
Эмоции управляют каждым из нас, и во время беременности они становятся особенно важными, поскольку гормональный фон женщины претерпевает значительные изменения. В этот особенный период важно внимательно следить за своим состоянием, чтобы сохранить гармонию и баланс.
Несомненно, беременность — это время, когда позитивный настрой играет ключевую роль. Чтобы поддерживать хорошее самочувствие, рекомендуется слушать приятную музыку, окружать себя красивыми вещами, которые приносят радость и умиротворение. Ведь физическое и эмоциональное состояния человека тесно связаны между собой, и наше внутреннее спокойствие напрямую отражается на здоровье.
Могу посоветовать регулярные прогулки на свежем воздухе способствуют расслаблению и улучшению настроения. Природа обладает удивительной силой исцеления: легкий ветерок, пение птиц или шелест листвы помогают успокоиться и привести мысли в порядок. Кому-то может подойти практика медитации или дыхательные упражнения, которые помогают снизить уровень стресса и наполнить тело энергией. Найдите то, что приносит вам радость и умиротворение, и пусть это станет вашим ежедневным ритуалом.
Светлана Александровна Сагидова, кандидат биологических наук в МРЦ «Добрые руки»
«Помните, что каждый день беременности — это шаг навстречу новой жизни, и наполненный положительными эмоциями путь важен как для будущей мамы, так и для её малыша. Найдите свой путь баланса и позитивного настроя. Желаю всем здоровья и счастья!»
Для консультации и подбора своего специалиста в медицинском реабилитационном центре «Добрые руки» можно обратиться по номеру телефона +7 (843) 598-48-88 или прийти по адресу ул. Гастелло, 7.
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