Автор: Карим Биктимиров

До начала Великой Отечественной войны Советский Союз обладал большими запасами нефти. Сосредоточены они были преимущественно на юге страны. Но с нападением Германии ситуация кардинально изменилась. Под прицелом оказались ключевые промышленные центры и нефтяные месторождения, ставшие основной целью немецких ударов.

В «войне моторов» нефть – залог победы

Историки метко назвали Великую Отечественную «войной моторов». И действительно, без топлива противостоять технически оснащенной немецкой армии было бы невозможно. Только за первые месяцы войны вермахт использовал 11 млн тонн топлива, тогда как у Красной Армии такой объем был предусмотрен на весь 1941 год. Более того, запасы топлива у немцев изначально превосходили советские в 7-8 раз. Это делало вопрос снабжения фронта горючим критическим. Без достаточного количества топлива армия теряла свою маневренность и способность эффективно реагировать на изменения ситуации на фронте.

Авиация играла ключевую роль в боевых действиях. Бомбардировщики, истребители и разведывательные самолеты нуждались в постоянном снабжении авиационным керосином. Потеря доступа к нефти могла привести к значительному снижению эффективности воздушных операций.

Военно-морской флот так же зависел от поставок топлива. Дизель и мазут использовались для работы кораблей и подводных лодок. Поддержание боеспособности флота было критически важно для защиты морских коммуникаций и проведения десантных операций.

Нефть была не только источником энергии, но и важным сырьем для химической промышленности. Производство взрывчатых веществ, резины и других материалов, необходимых для военных нужд, напрямую зависело от наличия углеводородного сырья.

С самого начала войны перед руководством страны стояли две важнейшие задачи: защитить месторождения от врага и одновременно обеспечить горючим армию. Еще в 1927 году Иосиф Сталин отметил: «Воевать без нефти нельзя, а кто имеет преимущество в деле нефти, тот имеет шансы на победу в грядущей войне». Эти слова стали пророческими: обеспеченность армии горючим во многом определяла исход борьбы. Только бесперебойные поставки нефти могли стать гарантом маневренности армии и ее способности активно действовать на фронте. Именно поэтому одной из главных стратегических задач стало строительство нефтепроводов.

В лютый мороз и под пулями

Перестройка всей экономики на военный лад сделала нефтяную отрасль одним из главных приоритетов государства. В битве за нефть решающую роль сыграли такие новые магистрали, как трубопровод Оха-Софийск, бензопровод через Ладогу и керосинопровод Астрахань-Саратов. Эти поистине героические проекты стали не только важными транспортными артериями, но и свидетельством стойкости и изобретательности советского народа.

Строительство трубопровода Оха-Софийск началось еще до войны - для связи нефтяных месторождений Сахалина с нефтеперерабатывающими заводами на материке. С началом боевых действий его значение резко возросло. Первая очередь магистрали имела длину 373,8 км и могла перекачивать 1,5 млн тонн нефти в год. Прокладка трубы проходила в сложных климатических условиях: летом — дожди и снегопады, зимой — морозы до минус 50 градусов Цельсия. Несмотря на эти трудности, строительство было завершено в рекордные сроки, и уже в 1942 году трубопровод начал функционировать.

Прокладку трубы выполняли параллельно с сооружением дорог для доставки строительных материалов. На берегу пролива Невельского были построены перекачивающие станции и резервуары для хранения нефти. Благодаря этому проекту советские войска получили доступ к дополнительным запасам нефти, что существенно укрепило их позиции на Дальнем Востоке.

Проектирование и прокладка бензопровода по дну Ладожского озера — один из самых ярких примеров инженерных достижений военных лет. В условиях блокады Ленинграда этот трубопровод стал жизненно важной артерией, обеспечивающей город топливом. Работы длились всего 43 дня, причем значительная часть процесса проводилась под открытым огнем противника.

Под руководством Нины Соколовой, первой женщины-водолаза, труба прокладывалась на глубине 35 метров. Несмотря на отсутствие готового проекта, участники строительства справились с задачей, используя импровизацию и смелость. За двадцать месяцев эксплуатации по трубопроводу было прокачано почти 50 тыс. тонн горючего. Фашисты так и не обнаружили топливную артерию, питавшую осажденный город на Неве.

Строительство керосинопровода Астрахань-Саратов стало ответом на угрозу потери коммуникаций между южными регионами и центром страны. Проект стартовал в 1943 году, когда немецкие войска начали активно продвигаться на Кавказ. Поскольку традиционные маршруты поставки нефти были заблокированы, возникла необходимость создать новый путь через тыловые районы.

При строительстве использовались материалы, демонтированные с разрушенных трубопроводов на юге страны. Большая часть работ выполнялась вручную, включая рытье траншей и сварку труб. Рабочие трудились круглосуточно, испытывая дефицит продовольствия и снаряжения. Женщины заменяли ушедших на фронт мужчин, выполняя самую тяжелую работу. Несмотря на все сложности, строительство было завершено в течение нескольких месяцев, что позволило продолжить доставку нефти в центр страны.

От войны к миру: трубопроводы возрождения

Битва за нефть в годы Великой Отечественной войны действительно стала битвой за победу. Советские трубопроводчики, инженеры и рабочие продемонстрировали невероятную стойкость и изобретательность, обеспечив фронт топливом в самых сложных условиях. Строительство трубопроводов в условиях военного времени стало символом технического прогресса и самоотверженности, позволило Советской армии сохранить боевую готовность и добиться полного разгрома фашистских войск.

Уже через год после победного мая, летом 1946-го, в Татарии началось строительство первого в республике нефтепровода Шугуры – Клявлино. Он должен был доставить нефть Шугуровского месторождения, открытого в военном 1943-м, до ближайшей железнодорожной станции. Строительство нефтепровода проходило в сложных условиях и стало трудовым подвигом в годы восстановления страны из руин.

Одно за другим на карте республики появились Бавлинское и Ромашкинское месторождения нефти, а регион окрестили Вторым Баку. В течение короткого времени были построены трубопроводы Байтуган – Клявлино, Бавлы – Уруссу, Бавлы – Нарышево и Ромашкино – Шугуры. Несмотря на свои небольшие размеры, они позволили продолжить успешное освоение крупных месторождений.