Не найдя ничего в комнатах, мы решили подняться на чердак, ведь там могут храниться свечи. Мы легко их нашли, и увидели, что на чердаке так много всего интересного! И старые книги, и интересные статуэтки, и старый потрепанный фотоальбом. Любопытство пересилило желание поскорее решить проблему с электричеством в доме. И вот мы уже листаем альбом, чтобы узнать, кто жил здесь раньше. Среди всех фотографий наше внимание привлекла одна — разорванная в клочья. Кто и зачем сделал это? Вдруг мы узнаем, если соберем все части воедино?