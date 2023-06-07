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Жители Казани оказались в смертельной опасности
Мы приехали в загородный дом в густом лесу старинного имения, чтобы отпраздновать день рождения нашего друга.

Постучали в большую деревянную дверь и спустя пару секунд нас встретил старый сторож. Он живет здесь уже 38 лет и присматривает за усадьбой.
На улице сгущались тучи — скоро начнется гроза. Сторож оставил нас и поспешил вернуться в город, а мы и рады наконец остаться с близкими друзьями. Собрались в гостиной и начали празднование. Однако в самый разгар веселья во всей усадьбе выбило пробки и мы оказались окутаны кромешной темнотой.
Не найдя ничего в комнатах, мы решили подняться на чердак, ведь там могут храниться свечи. Мы легко их нашли, и увидели, что на чердаке так много всего интересного! И старые книги, и интересные статуэтки, и старый потрепанный фотоальбом. Любопытство пересилило желание поскорее решить проблему с электричеством в доме. И вот мы уже листаем альбом, чтобы узнать, кто жил здесь раньше. Среди всех фотографий наше внимание привлекла одна — разорванная в клочья. Кто и зачем сделал это? Вдруг мы узнаем, если соберем все части воедино?
Мы не успели удивиться, как вдруг снизу раздался ужасающий шум. Кто-то или что-то с громким рычанием начал подниматься на чердак. Мы собрались бежать, но сначала нужно прихватить с собой все самое необходимое…
Времени на раздумья у нас не было. Схватили самое важное и начали искать способ спастись
Вылезти в окно
Постараться закрыть люк
Спрятаться в сундук
Накрыться старыми шторами
Как спастись?
Вылезти в окно
Постараться закрыть люк
Спрятаться в сундук
Накрыться старыми шторами
Почти ползком, по скользкой от дождя крыше, мы спустились на карниз. Затем обошли здание, привязали веревку к трубе и спустились. Только ступив на землю мы тут-же рванули к воротам, где должна была стоять наша машина. Но там ее не оказалось!!!
Мы услышали глухой стук о землю и снова этот ужасный рев. Обернулись и увидели, что нечто бежит прямо на нас! Бросились к воротам и постарались их закрыть
Мы бежали по лесу, пока не увидели старую хижину. Вдруг там есть кто-то, кто сможет нам помочь? Забежав внутрь, мы замерли…
Карта с лабиринтом укажет верный путь и поможет выбраться.
Фотография ворот подскажет решение проблемы.
Дневник расскажет о тайнах этого проклятого дома. Он хранит самый главный секрет!
За столом, покрытым толстым слоем пыли и паутины, сидел высохший скелет мужчины. Перед ним лежал открытый дневник, а в руках застыло перо.

Мы подошли и проверили записи: последние были сделаны почти 200 лет назад. Также мы выяснили, что обладатель скелета попал сюда случайно, равно как и мы. Но он не мог выбраться целых два года! Лес водил его кругами, возвращая к тому самому проклятому дому. Любознательный «скелет» успел выяснить, что дом питался странниками, которых приводил на ночлег слуга дома. Это ведь тот самый сторож! А еще мы поняли главное — выход есть. А путь к нему таится в проклятом доме. Нам придется вернуться…
Прокравшись вдоль ограждения, мы перелезли через забор и украдкой пробрались в кабинет, который находился в задней части дома. Чтобы войти, мы искали кнопку в виде бабочки которая откроет нам вход в подвал, находящийся под домом
Получилось! И в тот же момент нас догнал хриплый голос «СТОЙТЕ!». В дверях стоял тот самый старик. Он указал на нас пальцем и прокричал: «Хватай их!».
Проламывая напольные доски и разрывая обшивку стен, к нам устремились сотни рук, пытающиеся схватить нас. Мы ринулись в открытую дверь и оказались в подземелье. Нужно следовать карте, чтобы добраться до места, где будет открыт портал в наш мир. Дорога домой близко!
Вам нужно выбраться из подземелья
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В конце концов мы уперлись в массивную дверь, на которой был кодовый замок, где-то мы это уже видели…
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Войдя внутрь, нас ждало разочарование. Все оказалось не так просто. Нам придется сделать решающий выбор.

Или мы выберем правильную дорогу домой или ошибемся и навсегда останемся здесь!
Мы снова оказались в гостинной дома, в полной темноте. Не понимая получилось или нет, мы выбежали на улицу, где в свете луны увидели очертания нашего автомобиля, получилось?!

Нас охватила радость! Но как же быть с другими, кто может так же попасться в ловушку этого проклятого дома? Мы должны были что-то предпринять!
В диван
В окно
В подвал
Под ковер
Куда кинуть динамит?
В диван
В окно
В подвал
Под ковер
Мы побежали прочь, прогремел громкий взрыв. На землю падали ошметки земли и старых досок. Поднявшись на ноги и дождавшись пока пыль рассеется, мы увидели огромную дыру там, где еще несколько минут назад был дом! Все закончено!
Это потрясение сблизило нас! Мы вместе прошли все испытания, наша дружба стала крепче!
А если вы хотите проверить себя и своих друзей в реальной жизни, переходите по ссылке и выберите для себя подходящий сценарий!