За столом, покрытым толстым слоем пыли и паутины, сидел высохший скелет мужчины. Перед ним лежал открытый дневник, а в руках застыло перо.



Мы подошли и проверили записи: последние были сделаны почти 200 лет назад. Также мы выяснили, что обладатель скелета попал сюда случайно, равно как и мы. Но он не мог выбраться целых два года! Лес водил его кругами, возвращая к тому самому проклятому дому. Любознательный «скелет» успел выяснить, что дом питался странниками, которых приводил на ночлег слуга дома. Это ведь тот самый сторож! А еще мы поняли главное — выход есть. А путь к нему таится в проклятом доме. Нам придется вернуться…