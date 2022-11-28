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Житель Татарстана, убегая от мобилизации в Казахстан, нарушил закон и поплатился за это

Житель Татарстана, убегая от мобилизации в Казахстан, нарушил закон и поплатился за это

Фото: ru.sputnik.kz

На скамье подсудимых по обвинению в незаконном пересечении казахстанской госграницы оказался 33-летний житель Татарстана, сообщает казахское издание Azattyq Rýhy.

Спасаясь от объявленной частичной мобилизации, татарстанец перебрался через ограждение на границе, незаконно оказавшись на территории соседнего государства.
Следы его заметили пограничники, которые быстро задержали нелегала.

Сам подсудимый в суде признался, что хотел переждать в Казахстане период мобилизации, но пересечь границу легально не мог - ему был запрещен выезд.

Суд приговорил татарстанца к 6 месяцам лишения свободы условно, без пробационного контроля. Также суд постановил выдворить его из Казахстана сроком на 5 лет.

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