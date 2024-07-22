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В «Школе 21» в Казани стартовал «бассейн» для тех, кто мечтает погрузиться в ИТ

В «Школе 21» в Казани начался новый «бассейн». ...

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

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375 человек до конца лета пройдут отборочный этап в бесплатной школе цифровых технологий от Сбера. За 26 дней они изучат основы языка программирования С, напишут игру, выполнят несколько индивидуальных и командных проектов.

Участники «бассейна» с первого же дня познакомились с методикой обучения «равный равному». За короткое время она помогает развить ценнейшие «мягкие» навыки. В результате ребята станут более стрессоустойчивыми, научатся управлять своим временем, расставлять приоритеты, эффективно общаться с другими людьми и работать в команде.

Среди участников есть бровист, инженер-технолог, бариста, художник, связист и представители других профессий, которые решили изменить свою жизнь и получить востребованную ИТ-специальность.

Те, кто успешно пройдет «бассейн», смогут продолжить учебу уже в своем темпе и получить ИТ-профессию за время от 1,5 до 3 лет. Они выучат языки программирования C, C++, Java, C#, Python и Go, а также получат навыки DevOps, опыт работы с базами данных и сетями. Кроме того, всех участников основного обучения ждет обязательная трехмесячная стажировка в ИТ-компании, уже во время которой можно получить предложение о работе.

Юлия Вершинина, директор кампуса в Казани:
Летний «бассейн» в «Школе 21» всегда один из самых ярких, потому что участники используют каникулы или берут отпуск для того, чтобы попробовать свои силы и окунуться в ИТ с головой. За 26 дней “бассейна” они прокачают как “твердые”, так и “мягкие” навыки, которые пригодятся в будущем, но главное, сделают это в максимально дружелюбной атмосфере. Именно так и нужно проводить летние дни!

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