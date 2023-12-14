Tele2 досрочно выполнила обязательства по программе УЦН 2.0 2023 года в Татарстане

Tele2, российский оператор мобильной связи, досрочно завершил реализацию федеральной программы по устранению цифрового неравенства в Татарстане в этом году. Голосовая связь и мобильный интернет появились в 72 населенных пунктах региона, где проживают более 18 000 человек.

На территории республики завершился очередной этап федеральной программы по устранению цифрового неравенства и обеспечению качественной связью и мобильным интернетом населенных пунктов, где проживают от 100 до 500 человек. Проект реализуют Минцифры и ПАО «Ростелеком». Tele2 выступает в качестве центра компетенций, готовит технические решения и реализует их. Ранее во всех поселениях – участниках программы не было уверенного приема мобильного сигнала.

Новые объекты инфраструктуры связи появились в 72 населенных пунктах 26 районов и городских округов Татарстана за 11 месяцев, на месяц раньше срока. В этом году особое внимание в программе уделили районам в центре республики: 10 базовых станций Tele2 появились в Арском районе, 10 в Мамадышском, 6 в Сабинском, 5 в Бугульминском. В конце ноября мобильная связь пришла в 7 населенных пунктов региона, среди которых село Верхний Азяк Арского района, село Чаксы Мамадышского района, село Байряки-Тамак Ютазинского района, деревня Кырныш Тукаевского района, село Лагерка Черемшанского района, село Иванаево Рыбно-Слободского района, село Чемодурово Азнакаевского района. Сейчас голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет Tele2 доступны 98% жителей Татарстана.