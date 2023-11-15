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Татарстанцы могут выиграть автомобили, путешествия и другие подарки в честь 30-летия МТС

Татарстанцы могут выиграть автомобили, путешествия и другие подарки в честь 30-летия МТС

Фото: пресс-служба МТС

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Цифровая экосистема в честь своего дня рождения запускает розыгрыш 70 тысяч ценных призов, в числе которых автомобили, путешествия, встречи с селебрити и другие активности, а также до 4 млн подписок на продукты экосистемы. Побороться за подарки могут не только клиенты оператора, но и других российских компаний.

Разыгрываются уникальные подарочные сеты от ключевых сервисов экосистемы, а также компания дарит всем участникам гарантированные подарки. Татарстанцы могут выиграть автомобили с мультимедийной системой, путешествие мечты, подарочные карты, смартфоны с подарочными подписками, миллионы подписок на сервисы экосистемы, а также уникальные подарки от контентных и развлекательных сервисов: встречи с писателями Сергеем Минаевым, Александром Цыпкиным от сервиса Строки, встречи с артистами Zivert, Feduk, Антоном Беляевым и Slava Marlow и многое другое.

«МТС за 30 лет стала мощной экосистемой с большим многообразием направлений. Для Татарстана этот год тоже юбилейный – 20 лет назад компания начала работу в республике и подключила первого абонента. А сегодня в нашей экосистеме - миллионы татарстанских пользователей мобильного и домашнего интернета, бизнес-продуктов и других ИТ-сервисов. Мы благодарим татарстанцев за доверие и приглашаем отпраздновать юбилей вместе. Особенность нашего розыгрыша в том, что из-за многообразия и экспертизы экосистемы мы можем давать больше, чем просто материальные призы. Мы дарим возможность получить уникальные впечатления и опыт, исполнить мечту. Например, побывать на съемках сериала или встретиться с любимым музыкантом, писателем, актером. Участвовать в розыгрыше подарков от экосистемы может любой житель республики вне зависимости от того, услугами какого оператора он пользуется», – отметил директор экосистемы в Татарстане Марат Шакиров.

Для получения гарантированного приза достаточно подтвердить участие на сайте или в приложении Мой МТС и прокрутить куб для определения гарантированного приза. Участники также смогут претендовать на суперпризы, которые будут разыгрываться до января 2024 года.

Более подробная информация о розыгрыше и правила участия на сайте 30.mts.ru

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