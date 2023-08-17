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Экстрасенс Влад Череватый о своей программе на ТВ-3: «На российском телевидении ранее не было подобного проекта»

Экстрасенс Влад Череватый о своей программе на ТВ-3: «На российском телевидении ранее не было подобного проекта»

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Представьте: вы садитесь в такси, за рулем вроде бы обычный человек в капюшоне. Но внезапно он оборачивается, и вы понимаете, что ваш водитель — не кто иной, как победитель 23-й «Битвы экстрасенсов» Влад Череватый! Именно в такой ситуации оказались герои проекта «ЭКСТРА Такси», который стартует на ТВ-3 совсем скоро. Все они — обычные люди, которые никогда до этого не разговаривали с экстрасенсом. Однако каким-то образом Череватый знает о своих пассажирах такие детали и мелочи, которые обычным способом — в интернете или в ходе легкой дорожной беседы — выяснить невозможно. Чем закончатся эти встречи и как повлияют на собеседников Влада, можно узнать, начиная с 25 августа. Премьера состоится в 18:30. А пока ProKazan побеседовала с ведущим проекта и выяснила, легко ли он согласился в нем участвовать, почему не стоит называть происходящее на экране шоу и как вообще Влад Череватый ощущает себя в роли таксиста.

  1. Вы стали победителем 23-го сезона шоу «Битва экстрасенсов». Как ваша жизнь изменилась после этого?

– После победы моя жизнь действительно изменилась кардинально. Пришла большая популярность, которой я, например, не ожидал. Не ожидал, что у меня появится столько поклонников, но одновременно столько же и недругов. Поэтому популярность принесла не только свои плоды, но и свои минусы. Но также я попал в очень классный и серьезный проект, о котором мечтал так же, как и о «Битве» когда-то. Это «Битва сильнейших». Тот есть это новый уровень, где ты соревнуешься с такими же серьезными мастерами и можешь продемонстрировать свои способности уже на фоне людей опытных, людей, которые также завоевали поддержку зрителей и имеют большую армию поклонников. Моя жизнь изменилась, и я действительно этим горжусь и буду гордиться всегда. Это бесценный опыт, который пришел в мою жизнь.

  1. Сначала «Битва экстрасенсов», теперь новое шоу «ЭКСТРА Такси». Видели ли вы изначально себя в качестве «человека из экрана» или такой цели не было?

– Я изначально видел себя на телевидении. Занимался предпринимательством, был в обычном бизнесе. У меня простая семья, родители. В целом – все, как у всех. Но было тайное желание стать популярным, чтобы обо мне узнали многие. Я этой цели достиг, но не ожидал, что будет такой масштаб. Что касается «ЭКСТРА Такси» – наверное, это самое крутое, что случилось со мной за последние три года участия в телепроектах. Потому что здесь я действую уже как эксперт и при этом могу демонстрировать свои способности, а зрители будут замечать и оценивать только меня, не на фоне других экстрасенсов. Это действительно очень классный проект, он о жизни, о простых людях, об их проблемах – где мы и смеемся, и плачем одновременно. Это такое шоу, которое на телеэкране должно продолжаться вечно. Я думаю, оно найдет своих фанатов.

  1. Кажется, ранее мы не встречали на российском ТВ что-то похожее на «ЭКСТРА Такси». Расскажите чуть подробнее о формате проекта?

– Действительно, на российском телевидении ранее не было подобного проекта. Мне кажется, он просто взорвет все рейтинги. И, надеюсь, что его посмотрят зрители не только ТВ-3, но и канала ТНТ – это моя большая мечта. Суть этого проекта в том, что это обычное такси, обычные люди с необычным водителем. Люди, которые видят меня первый раз в жизни, возможно, и те, которые ранее встречали меня на телеэкране - вызвали такси, чтобы поехать на работу, домой, в аэропорт – неважно, хоть в любую точку нашей прекрасной России. Пассажиры едут на заднем сидении, не подозревая, что перед ними водитель-экстрасенс. Они общаются в телефоне, иногда обсуждают какие-то семейные вещи, смеются. Но в какой-то момент я снимаю капюшон, и от людей исходит определенная реакция – кто-то не понимает, что происходит, а кто-то сразу в шоке оттого, что рядом с ними сидит экстрасенс. Но это круто, потому что в формате этого проекта мы просто общаемся с человеком. В какой-то момент я начинаю рассказывать о его прошлом и настоящем в деталях, вытягиваю ту боль, которая тревожит человека, и даю возможность ему соприкоснуться с потусторонним прямо здесь и прямо сейчас. Это ключевые слова – прямо здесь и прямо сейчас. Потому что пока мы едем до точки назначения, у человека есть возможность испытать разный спектр эмоций – от удивления до освобождения. Мне кажется, это проект, который взорвет российское телевидение в сфере экстрасенсорики. Аналогов ему точно нет. Здесь нет ритуалов, какого-то нагнетания мистики. Здесь есть реальные невыдуманные истории обычных людей с привкусом мистики и экстрасенсорики – когда ты рассказываешь то, что не знает никто. И люди от этого иногда краснеют, стесняются и не знают, как реагировать. Но камера видит все. И вы скоро увидите.

  1. Сразу согласились принять участие в проекте телеканала ТВ-3? Как вам поступило предложение?

– Здесь сложилась такая ситуация: как только я получил заслуженный Кубок, как спустя несколько месяцев мне пришло предложение попробовать себя в качестве водителя, смогу ли я. Больше всего сомневались продюсеры - что у меня не получится вести машину и рассказывать о человеке. Но я сразу согласился. И так сложились карты в моей жизни, так было суждено.

  1. По идее проекта вы выступаете в роли таксиста для обычных пассажиров. Сразу ли вам удалось вжиться в роль и играть ее? Возникали ли трудности? Если да, то, что помогло справиться с ними?

– Во-первых, я не актер, я не отыгрываю никакую роль. Я веду себя ровно так – как веду себя в жизни. Поверьте – я человек простой, открытый. Все, что у меня в голове – я всегда озвучиваю. Но уж точно – у меня нет актерского образования, я не люблю и не умею обманывать людей. Моя задача – демонстрировать свои способности. И поверьте – очень многое останется за кадром – не все люди желают быть открытыми. Иногда я «достаю» такие вещи, что даже съемочная группа пребывает в полном шоке, потому что люди не понимают, как можно увидеть некоторые детали. А можно все. Поэтому все, что вы увидите в моем проекте – в первую очередь – это способности, во-вторых – всю мою мощь и силу – как я работаю реально в обычной жизни.

  1. Вы будете водителем в этом шоу. Расскажите самую запоминающуюся историю со съемок или, может, было что-то сверхъестественное?

– Давайте дождемся эфира! Я вас уверяю – с первой серии вы просто измените мнение обо мне и об экстрасенсорике в целом. Это новый уровень и новые возможности. Поэтому рассказывать раньше о том, какие пассажиры у меня были, и что мистического происходило – пока не стоит. Выдержим паузу. Могу сказать одно: все, что происходит в машине – изначально – все действие, как я готовлюсь – это уже колдовство, и пассажиры об этом даже не подозревают. Интересных историй будет много – их даже не сосчитать. Могу только кратенько намекнуть: у меня будут сидеть в машине люди разного социального статуса. Возможно, люди сидевшие, а возможно, люди, которые ведут не совсем правильный образ жизни. Каждый зритель для себя что-то узнает.

  1. Как в обычной жизни относитесь к водителям такси, которые не прочь поболтать во время поездки? В этом случае водитель узнает многое о вас или все же вы больше «читаете» человека?

– Я сам являюсь частым пассажиром такси и меня часто узнают. Больше всего нравится – когда не узнают. Я очень уважительно отношусь к профессии водителя. Считаю, что она очень тяжелая, потому что ты должен быть по 12 часов за рулем. И это очень тяжело в первую очередь для организма, во-вторых – психологически. Но я люблю дорогу, движение, мне нравится путешествовать. В целом я круто отношусь к любой профессии, но профессия таксиста на сегодняшний день самая замечательная. Я прекрасно отношусь к тому, чтобы водители такси общались, а не просто сидели и везли тебя как какого-то вип-гостя. Мне нравится простота в общении и нравится открытое общение. И даже у меня был когда-то опыт, когда я вызвал такси и ехал пассажиром, то рассказывал о водителе – он был в полном шоке и удивлении, когда я описывал ему детали, что было с машиной и в какие аварии она попадала, о том, какая у водителя жизнь. Человек даже моментами забылся, дошло до того, что он спрашивал – сколько мне заплатить. Я ответил – успокойтесь, я вызывал такси, а не вы.

  1. Диалог с пассажирами в такси – это импровизация или подготовленные сценарии, вопросы? Как вы готовились к, своего рода, «интервьюированию» людей?

– Диалог с пассажиром в машине – полная импровизация, это обычное общение. Я у людей узнаю, как их дела, как настроение. Иногда бывает так, что человек меня сразу ставит в ступор, он говорит, что не хочет со мной общаться, «просто меня вези и все». Бывают разные ситуации, к каждому нужен определенный подход, понимаете? Самое тяжелое – когда ты видишь боль человека, его проблему и озвучиваешь ему. А он говорит: «Этого не может быть». Он стесняется, краснеет, ему хочется выбежать из машины. Но двери в моем автомобиле всегда закрыты – там стоит защита от детей – соответственно, выбраться из автомобиля он не может. В принципе, диалоги со всеми у меня всегда складываются прекрасно. Бывает, что могут и послать. Это же такси – бывает всякое. Не всем нравятся водители и не всем нравится, как они водят.

90 процентов диалогов в машине основаны на том, что я разговариваю с человеком и рассказываю о нем множество фактов – того, что не знает никто. Даже он, возможно, это забыл, а когда вспоминает – понимает, в каком он шоке. А также бывают моменты, когда я во время движения машины описываю человека, который находится по ту сторону телефонного звонка, с кем разговаривает мой пассажир. Тот, с кем он разговаривает – ничего не подозревает, и мой пассажир спрашивает у него – «а ты сейчас реально в такой-то одежде и так сидишь?» Тот в полном шоке говорит – «да, откуда ты это знаешь?» Это как раз то, что необъяснимо для обычного человека, но для меня – обычная экстрасенсорная помощь и мои обычные возможности.

  1. В рамках шоу, вы, как экстрасенс, будете узнавать что-то о своих пассажирах. Каковы будут ваши действия? Будете ли вы давать им советы или раскрывать свою личность?

– Давайте не будем называть этот проект «шоу». Это «ЭКСТРА Такси» - это реальная жизнь, это реалити. Все происходит здесь и сейчас, на ваших глазах. Здесь нет закадрового голоса, нет ничего, что может отвлекать ваше внимание как зрителя. Это моя жизнь, потому что в кадре и вне кадра я веду себя абсолютно одинаково. Я точно так же могу к кому-то на улице подойти и что-то рассказать, у себя в офисе и так далее. Никакого труда мне это не составит.

  1. Съемки проекта проходят в Москве. Планируется ли снимать шоу в регионах России? Будет ли у казанцев/ жителей Татарстана шанс прокатиться с экстрасенсом и узнать тайны их жизни?

– Да, на сегодняшний день съемки проходят в Москве. Это очень увлекательный процесс, который затягивает, изматывает. Но изматывает в приятной формулировке, то есть это приятная усталость, когда ты людям помог решить их проблемы, освободил их от каких-то мыслей. Это очень круто – осознавать, что ты можешь помочь невероятному количеству людей. Поэтому, думаю, скоро съемки будут проходить и в регионах. Одним словом – давайте выдержим паузу и скоро все узнаем. Зрители увидят и поймут: это то, чего им не хватало…

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