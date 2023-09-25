Золотой лотерейный билет: Глоба предрек лихую денежную удачу в конце сентября одному знаку зодиака

Популярный астролог Павел Глоба заявил, что расположение планет откроет денежный коридор для представителей единственного знака Зодиака уже в последние дния сентября.

Большие финансовые возможности и период процветания наступит для Весов.

Рожденные под этим знаком смогут рассчитывать на более чем щзедрые финансовые поступления. И все будет зависеть от самих Весов - как они воспримут внезапное богатство. Если не потеряют голову и будут четко контролировать цели и расходы, то смогут сохранить период удачи надолго.

Если же сразу бросятся все тратить, то рисуют надолго остаться без гроша.

Деньги могут прийти к Весам не только с места работы, но и из весьма неожиданных источников - например, выигрышным окажется лотерейный билет.