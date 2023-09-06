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Жизнь развернется на 180 градусов: кому из знаков зодиака Глоба напророчила иной путь

Жизнь развернется на 180 градусов: кому из знаков зодиака Глоба напророчила иной путь

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Важные решения способны менять нашу жизнь как в лучшую, так и худшую сторону. Одному знаку Зодиака предстоит принять судьбоносное решение, и это, по словам Тамары Глобы, будут Стрельцы.
Им Вселенная дает шанс самим выбрать будущий путь, а куда он поведет, зависит от самих Стрельцов.

Выбор, предупредила астролог, не будет легким. Мнения родных, коллег и друзей разойдутся, Стрелец окажется на перепутье. Не стесняйтесь принимать от близких поддержку и помощь, поскольку вся тяжесть выбора ляжет только на ваши плечи.

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