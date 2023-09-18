Впереди еще один напряженный момент: Тамара Глоба назвала точную дату окончания военного конфликта

Российский эксперт по предсказаниям Тамара Глоба рассказал, как она видит продолжение СВО на Украине, долго ли еще продлится спецоперация, будут ли переломные события.

По словам Глобы, которую цитирует "Газета.ру", противостояние сойдет на нет к концу 2023 года. При этом перед затишьем будет еще одна впечатляющая по масштабам вспышка конфликта, когда напряжение зашкалит.

Она в интервью для одного из YouTube-каналов отметила, что строит прогнозы на логиче и видении ситуации, анализе карт и знаков.