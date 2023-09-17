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Удача накроет с головой: Глоба назвал 3 знака зодиака, которым повезет во второй половине сентября

Удача накроет с головой: Глоба назвал 3 знака зодиака, которым повезет во второй половине сентября

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С 16 сентября большое везение может прийти в жизнь трех знаков зодиака. Об этом проинформировал астролог Павел Глоба. Он отметил, что счастливчики только тогда станут счастливы, когда поймут - ждать некогда, пора действовать, и лучшее для действий уже наступило.

Девы будут успешны в финансах и покупках, самое время навести порядок в кошельке и хозяйстве.

Водолеев ждет удача в творчестве и общении, социальные коммуникации принесут удовольствие и откроют большие перспективы.

Рыбам повезет в любви, самое время пойти на свидание или устроить с партнером романтический ужин.

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