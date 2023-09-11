Удача будет сопровождать до 2026 года: кому Глоба предсказала продолжительное счастье

Один знак Зодиака сможет быть беспредельно счастливым, причем, период везения и удачи растянется до 2026 года, заявила астролог Тамара Глоба. Она считает, что рожденным под этим знаком предстоит сделать многое - ничего невозможного не будет.

Астролог особо подчеркивает, что если Тельцы правильно воспользуются благоприятным звездным раскладом, то и последующие 20 лет, после 2026 года, будут наслаждаться результатом сделанного в ближайшие годы.

Она советует смелее мечтать и ставить перед собой великие цели, поскольку ровным счетом ничего невозможного для Тельца не будет.