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Только не роняйте челюсти: Глоба рассказала, какой знак в 2024 году восстанет из пепла

Только не роняйте челюсти: Глоба рассказала, какой знак в 2024 году восстанет из пепла

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В 2024 году рожденные под знаком зодиака Стрельца, имеют все шансы изменить свою жизнь полностью и восстать из пепла, заявила Тамара Глоба, российский астролог.

По словам Глобы, эти люди смогут собраться с силами и доказать себе и окружающим, что они способны на большее.

Стрельцы поразят своими успехами тех, кто не верил в них, их жизнь будет наполнена ярким светом и новой энергией, которая придаст им силы и вдохновение.

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