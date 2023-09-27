Только не роняйте челюсти: Глоба рассказала, какой знак в 2024 году восстанет из пепла

В 2024 году рожденные под знаком зодиака Стрельца, имеют все шансы изменить свою жизнь полностью и восстать из пепла, заявила Тамара Глоба, российский астролог.

По словам Глобы, эти люди смогут собраться с силами и доказать себе и окружающим, что они способны на большее.

Стрельцы поразят своими успехами тех, кто не верил в них, их жизнь будет наполнена ярким светом и новой энергией, которая придаст им силы и вдохновение.