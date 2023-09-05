Сумасшедшая удача и везение до конца года: астролог Глоба назвала одного счастливчика — знака зодиака

Осень и зима 2023 года вплоть до самых новогодних деньков будут фантастическими для рожденных под одним знаком, считает астролог Глоба. Тамара Глоба считает, что этими избранными станут Тельцы. Наконец они перестанут ощущать себя несчастными и поймают за хвост большую удачу, получаться будет все без исключений.

А все потому, что небесный покровитель - Юпитер - входит в созвездие Тельца.

Если Телец сидит без гроша, наступит время материального процветания, и случится это совсем скоро. Если Телец одинок, то скоро встретит удивительного человека, способного составить с ними счастливую пару.

В конце года Тельцы круто поднимутся по карьере, смогут отлично заработать, получат щедрые подарки и даже при желании смогут сорвать крупный куш в лотерее.

