Срочно скупайте лотерейные билеты: Глоба назвала трех счастливчиков октября среди знаков зодиака

Астролог Павел Глоба в октябрьском прогнозе выделил три знака Зодиака, которые могут рассчитывать на щедрые финансовые потоки.

Первый - Близнецы. Рожденные под ним удастся достичь целей и воплотить в жизнь мечты.

Раков ждет удача во всем, что касается денег. Пора купить лотерейные билеты и испытать удачу. Дела в рост пойдут и на работе.

Скорпионы будут много работать, но сорвут очень большой куш. Заработки удивлят даже их самих - можно будет потратить часть на маленькие радости и воплощение желаний в реальность.

