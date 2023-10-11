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Срочно бегите за лотерейным билетом: Глоба назвала 4 знака зодиака, которым будет сопутствовать удача в октябре

Срочно бегите за лотерейным билетом: Глоба назвала 4 знака зодиака, которым будет сопутствовать удача в октябре

Фото: социальные сети

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Тамара Глоба считает, что четырем знакам Зодиака до 20 октября будет сопутствовать невероятный фарт.

Овнам удастся многое в работе, и, как следствие, удастся поправить материальное положение. Работать придется много, но оно того стоит.

Близнецов ожидает личный и профессиональный рост, трудности будут преодолеваться с легкостью.

Весы и вовсе могут расслабиться и выдохнуть - дела пойдут в гору, можно купить лотерейный билетик и легко сорвать большой куш.

Водолеи до 20 октября неплохо заработают, смогут даже осуществить давнее желание, все будет удаваться легко и просто, Водолеи будут на высоте.

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