Случится любовь, переезд и перемены: Глоба назвала знак, у которого все изменится

Российский астролог Тамара Глоба рассказала о событиях второй половины 2023 года и начале следующего года. По ее прогнозу, некоторых ожидают довольно крутые перемены в жизни.

Рожденным под знаком Козерога придется собраться и настроиться на перемены. Они при поддержке близких смогут совершить профессиональный прорыв, вырасти по карьерной лестнице. Если давно мечтали о дорогой покупке, самое время реализовать свои мечты.

В процессе жизненных транформаций будут утрачены некоторые старые социальные связи, однако на смену им придут новые знакомства, некоторые из них в корне перевернут жизнь представителей знака.

"Скоро возникнет ситуация, когда вопросы, связанные с жильем и карьерой, могут измениться. Изменится руководство, цели, взгляды. Придет период любви, переездов и перемен", - говорит Глоба.

По ее словам, многое изменится в личной сфере у Козерогов. Они получат также возможности для саморазвития, образования и совершенствования.

