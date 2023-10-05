Прогнозы
· Служба новостей

Случится любовь, переезд и перемены: Глоба назвала знак, у которого все изменится

Случится любовь, переезд и перемены: Глоба назвала знак, у которого все изменится

Фото: социальные сети

Подписаться в Telegram

Российский астролог Тамара Глоба рассказала о событиях второй половины 2023 года и начале следующего года. По ее прогнозу, некоторых ожидают довольно крутые перемены в жизни.

Рожденным под знаком Козерога придется собраться и настроиться на перемены. Они при поддержке близких смогут совершить профессиональный прорыв, вырасти по карьерной лестнице. Если давно мечтали о дорогой покупке, самое время реализовать свои мечты.
В процессе жизненных транформаций будут утрачены некоторые старые социальные связи, однако на смену им придут новые знакомства, некоторые из них в корне перевернут жизнь представителей знака.

"Скоро возникнет ситуация, когда вопросы, связанные с жильем и карьерой, могут измениться. Изменится руководство, цели, взгляды. Придет период любви, переездов и перемен", - говорит Глоба.

По ее словам, многое изменится в личной сфере у Козерогов. Они получат также возможности для саморазвития, образования и совершенствования.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

19 часов назад

«Слишком быстро отвечал на вопросы»: казанец обвинил «Кто хочет стать миллионером» в нечестной игре

Интересное в Казани

2 дня назад

Чтобы муха не проскочила: как обеспечивается безопасность в современных новостройках?

компании от избавления от тараканов

Новости Татарстана

день назад

Для каждой отрасли определяется отдельно: стало известно, как жителю РТ получить звание ветерана труда

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Мамам из каждого чайника кричат, что будет трудно. Но можно не страдать! Как в Казани живут счастливые мамы?

репетитор по математическому анализу для студентов в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

В финал прошли 50 претендентов: уроженка Татарстана стала одной из финалисток «Мисс Россия-2023»

Спортивные новости Казани

день назад

«Будем работать, надо исправляться»: тренер «Ак Барса» прокомментировал поражение «Северстали»

Новости Татарстана

день назад

Новый способ заманить жертву: Татарстанцев в сети предупреждают о плачущих детях

Новости Казани

день назад

Город готов к приему тепла: в Казани отопительный сезон начнется уже на днях

Новости Татарстана

6 часов назад

Неправомерное и неэффективное использование денег: в РТ два депутата лишились мандата
Лонгриды
19 часов назад

«Слишком быстро отвечал на вопросы»: казанец обвинил «Кто хочет стать миллионером» в нечестной игре

«Слишком быстро отвечал на вопросы»: казанец обвинил «Кто хочет стать миллионером» в нечестной игре

Новости Казани

3 часа назад

Тепла в домах нет: жители Казани жалуются на платежки за отопление в сентябре

Интересное в Казани

2 дня назад

Чтобы муха не проскочила: как обеспечивается безопасность в современных новостройках?

Новости Татарстана

3 часа назад

Работа ведется в инициативном порядке: в РТ работают над появлением производства авиационных шин

Новости Казани

4 часа назад

Прокуратура подтвердила незаконность стройки: архитекторы показали эскизы гостиниц на берегу Казанки
Признали аварийными: в Казани снесут два многоквартирных дома
Новости Казани
час назад

Признали аварийными: в Казани снесут два многоквартирных дома

Новости Татарстана

4 часа назад

Календарь начинается с месяца Мухаррам: в РТ определили даты Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2024 году

Спортивные новости Казани

4 часа назад

Поступит запрос об обмене хоккеиста: Дамир Жафяров может покинуть «Ак Барс»

Новости Казани

4 часа назад

Всегда есть места и отсутствует поток: в Казани объяснили причину появления платной парковки у Центрального стадиона
Пять причин прийти на матч казанской «Стрелы» и влюбиться в регби
Интересное в Казани
6 дней назад

Пять причин прийти на матч казанской «Стрелы» и влюбиться в регби