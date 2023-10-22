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Шесть знаков зодиака познают все прелести богатой жизни: Глоба обещает невероятные повороты в карьере

Шесть знаков зодиака познают все прелести богатой жизни: Глоба обещает невероятные повороты в карьере

Фото: социальные сети

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Российский астролог Тамара Глоба назвала знаки, которым сказочно повезет в ноябре.
Овны смогут отлично заработать в ноябре, период нужды закончится. Овны будут очень довольны собой и смогут открыть собственное дело или включиться в прибыльный проект.

Тельцов такуже ждут высокие заработки. Есть вероятность получить наследство, на которое представители знака даже не рассчитывали.

Лев в ноябре сможет совершить большой шаг в профессии, его карьера пойдет в гору, последуют заманчивые предложения, вместе с которыми начнут расти и заработки

Весов ждет решение вопроса, который давно мучил их, решатся финансовые затруднения. Возможны крупные покупки.

Скорпионов ждет интересная работа, они найдут свой петь и смогут начать работать с удовольствием.

Для Водолеев ноябрь подготовил решение жилищных вопросов.

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