Разворот на 180 градусов: Глоба назвала счастливчиков, за которых судьба уже все решила
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Обычно обмануть судьбу не может никто, все идет в жизни ровно так, как предначертано. И только три знака Зодиака в этот день могут прервать накатанный ход событий и повернуть судьбу так, как нравится именно им, сообщила астролог Тамара Глоба.
Девы смогут распутать клубок старых проблем, а родные посодействуют в том, чтобы представители знака могли хорошо заработать.
Весы проявятся в работе - они будут удачливы несмотря ни на что, вопреки всему.
А Рыбы получат хорошую весть издалека и смогут также рассчитывать на финансовые поступление.