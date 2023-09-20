Разворот на 180 градусов: Глоба назвала счастливчиков, за которых судьба уже все решила

Обычно обмануть судьбу не может никто, все идет в жизни ровно так, как предначертано. И только три знака Зодиака в этот день могут прервать накатанный ход событий и повернуть судьбу так, как нравится именно им, сообщила астролог Тамара Глоба.

Девы смогут распутать клубок старых проблем, а родные посодействуют в том, чтобы представители знака могли хорошо заработать.

Весы проявятся в работе - они будут удачливы несмотря ни на что, вопреки всему.

А Рыбы получат хорошую весть издалека и смогут также рассчитывать на финансовые поступление.