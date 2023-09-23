Поцелованный богом: Глоба назвала знак зодиака, которому фантастически повезет в сентябре

Сентябрь выдался не только теплым, но и удачным - для некоторых. Астролог Тамара Глоба отметила, тех, кто должен стать счастливчиком и любимцем фортуны в последние дни сентября.

Такими избранными станут Львы.

Мужчины и женщины, родившиеся под самым царственным знаком Зодиака смогут получить куда больше того, на что они рассчитывали.

Можно выдохнуть, расслабиться и позволить себе просто получить удовольствие от самого факта происходящего. А происходить будут воистину сказочные события - Львам начнет везти с финансами, с работой и карьерой, в личной жизни ждут приятные события, Львы получат долгожданные приятные новости, от которых захотят воспарить на крыльях счастья.

