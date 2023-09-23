Прогнозы
· Служба новостей

Поцелованный богом: Глоба назвала знак зодиака, которому фантастически повезет в сентябре

Поцелованный богом: Глоба назвала знак зодиака, которому фантастически повезет в сентябре

Подписаться в Telegram

Сентябрь выдался не только теплым, но и удачным - для некоторых. Астролог Тамара Глоба отметила, тех, кто должен стать счастливчиком и любимцем фортуны в последние дни сентября.
Такими избранными станут Львы.

Мужчины и женщины, родившиеся под самым царственным знаком Зодиака смогут получить куда больше того, на что они рассчитывали.

Можно выдохнуть, расслабиться и позволить себе просто получить удовольствие от самого факта происходящего. А происходить будут воистину сказочные события - Львам начнет везти с финансами, с работой и карьерой, в личной жизни ждут приятные события, Львы получат долгожданные приятные новости, от которых захотят воспарить на крыльях счастья.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

21 час назад

«В каждый трофей вложены частичка его души»: из жизни ушел технический директор «Ак Барса»

Гид по скидкам Казани

день назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

размеры ячейки москитной сетки для вентиляции

Лонгриды

12 часов назад

Забил на прокуратуру и стройнадзор: Зиганшин продолжает стройку у Миллениумма несмотря на запрет

Полезное

2 дня назад

Черноморская винная неделя: искусство душевного отдыха в сердце Краснодарского края

ремонт кофеварок delonghi в Челябинске

Новости Казани

день назад

Новая кандидатура будет рассмотрена: прокурор РТ уедет работать в Марий Эл

Новости Татарстана

день назад

«Унификация правит бал»: в Татарстане сменится прокурор, проработавший в должности больше 10 лет

Новости Казани

день назад

С проблемой столкнулись десятки тысяч: жители Казани пожаловались на отсутствие посылок, отправленных через СДЭК

Новости Казани

день назад

Средний платеж вырастет до 82 тысяч: Казань среди город-лидеров по недоступности ипотеки

Новости Казани

21 час назад

Теперь станут водителями?: какая судьба уготовлена кондукторам Казани из-за внедрения новой системы оплаты проезда
Лонгриды
12 часов назад

Забил на прокуратуру и стройнадзор: Зиганшин продолжает стройку у Миллениумма несмотря на запрет

Забил на прокуратуру и стройнадзор: Зиганшин продолжает стройку у Миллениумма несмотря на запрет

Новости Казани

13 часов назад

Игнорировал тротуар: в Казани насмерть сбили пешехода

Гид по скидкам Казани

день назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

Новости Казани

14 часов назад

Наиболее удачные реализуют: жители Казани могут предложить идеи наполнения территории под Миллениумом

Новости Татарстана

14 часов назад

Позволяет обеспечить продуктами нуждающихся: в Татарстане 23 сентября объявлен днем гушра
Гиперопека, возможности и ограничения: в парке Казани психолог расскажет о материнской любви
Новости Казани
10 часов назад

Гиперопека, возможности и ограничения: в парке Казани психолог расскажет о материнской любви

Важное в РТ

15 часов назад

ВТБ отмечает рекордный спрос на ипотеку до повышения ставок

Новости Татарстана

15 часов назад

Крупнейшая сделка на рынке региональной цифровизации: бюджетники Татарстана перейдут на отечественную ОС

Новости Казани

15 часов назад

С каждым согласуют время: в Казани для пенсионеров пройдут бесплатные фотосессии
Примут участие 22 муниципальных района: в Казани завтра вновь пройдут ярмарки
Новости Казани
11 часов назад

Примут участие 22 муниципальных района: в Казани завтра вновь пройдут ярмарки